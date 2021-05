Začal sa záverečný útok na OĽaNO a vládu

Jednou zo základných vojnových stratégií je sústredený útok na ťažisko protivníka. Cieľom aktuálneho útoku s účasťou opozície, SIS a Sme rodina je podstata OĽaNO a posledné zvyšky tmelu, ktorý drží pokope túto koalíciu.

Cieľom je nadobro ju rozložiť či odstrániť a eliminovať hrozbu skutočného právneho štátu a dlhodobej protikorupčnej zmeny.

Ťažiskom vlády je boj s mafiánskym štátom

Najjednoduchšia definícia ťažiska (ťažiskového prvku) vojska či protivníka je, že je to niečo, čo je zdrojom moci, ktorá dáva protivníkovi morálnu alebo fyzickú silu, voľnosť konania, alebo vôľu bojovať. Teda ťažiskový bod protivníka (politickej strany) sa považuje za "zdroj sily". Takýchto ťažiskových bodov na rozdiel od fyziky môže byť aj viac. Aj keď niektoré nástroje sa vo vojenstve a politike môžu líšiť, podstata konfliktu a stratégie pre jeho vedenie sú veľmi podobné či totožné.

Najznámejšou stratégiou je ochrániť si vlastný ťažiskový bod (obrana) a intenzívne útočiť na ťažiskový bod protivníka (útok). Teda neútočíte na protivníka všade, ale hlavne tam, kde čerpá svoju silu, lebo tam je najzraniteľnejší. Jeho sily a prostriedky môžu zostať takmer neporušené, ale ak zničíte jeho ťažisko, je ako telo bez srdca. Krvný obeh sa zastaví a aj predtým zdravé orgány odumierajú.

Vládna koalícia začínala s ústavnou väčšinou. OĽaNO v nej malo ohromujúcu prevahu, ale nemalo žiadny program. Dali len sľub, že sa vysporiadajú s korupciou a štruktúrami mafiánskeho štátu. Občania im to uverili a dali im veľký mandát. Toto si nedovolil nikto z potenciálnych koaličných partnerov spochybniť a preto sa antikorupčnosť stala aj hlavným ťažiskovým bodom celej koalície. Ale partneri si priniesli so sebou aj svoj (často nereálny) program a sľuby svojim voličom. A tak sa druhým ťažiskom (prioritou) koalície stala zásadná zmena pomerov na Slovensku. Nikto síce pred voľbami ani po nich nepovedal, aká zmena to má byť, ale ľudia uverili.

Mala to byť reformná vláda s ústavnou väčšinou. Lenže pandémia covidu-19 jej urobila zásadnú čiaru cez plány. Jedinou reformou, ktorú táto vláda ohlásila, bola reforma justície. Tú sa podarilo aj čiastočne rozbehnúť, než narazila na zásadný odpor súdnej kasty, ktorá si tu užívala tri desaťročia úplnej nezávislosti bez akejkoľvek kontroly. A mnohí sudcovia sa nakoniec utopili v korupčnom bahne.

Okrem toho nezačala z reforiem vôbec nič. Dokonca ani Plán obnovy nie je úplným balíčkom zásadných reforiem, ktoré občania čakali a ktorý by výrazne posunul krajinu dopredu. Ale sú v ňom vďaka tlaku Európskej komisie aspoň zárodky reforiem. Jedinou lastovičkou je možno práve v týchto dňoch ohlásená reforma zdravotníctva nového ministra zdravotníctva. Bez nej nám EÚ ani nedá peniaze na túto časť plánu obnovy.



Ale ani reforma zdravotníctva, ak sa na nej koalícia vôbec dohodne, už nezachráni reformný profil koalície. Ten vláda stratila z objektívnych príčin, keď prišla pandémia. Ale stratila ho aj vlastnou neschopnosťou sa dohodnúť a efektívne riadiť krajinu v kríze. Naviac koalícia úplne zlyhala pri spracovaní plánu obnovy. Nejde o jeho konenčnú podobu, ale o samotný proces tvorby plánu a premrhanú šancu a sľuby o reformnom lete.

Vláda mala jedinečnú možnosť mobilizovať spoločnosť a odbornú verejnosť, mať pod vlastnou taktovkou odbornú aj verejnú diskusiu. Práve toto z nej mohlo v očiach verejnosti urobiť reformnú a rozumnú vládu. Mnohí by jej odpustili aj prešľapy pri riadení pandémie. Namiesto toho prišla zničujúca druhá vlna pandémie, na ktorej sa opozícia pochopiteľne celkom výdatne priživila a vláda v nej zlyhala.

Cieľom hráčov v pozadí a opozície je totálny rozvrat

Posledné, čo tejto vládnej koalícii zostalo, je silný protikorupčný náboj. Zatiaľ čo pre OĽaNO je to jediná priorita a schopnosť, na ktorej celé hnutie stojí a padá, pre ostatných koaličných partnerov, azda s výnimkou Za ľudí, je to len vedľajšia priorita. Okolnosti sa vyvinuli tak, že vláde ako celku zostala len táto posledná zložka kredibility, pre ktorú ju ešte ľudia tolerujú. Ak sa niekomu podarí spochybniť a rozložiť aj toto posledné ťažisko, tak položí celú vládu a rozdupe na prach celé OĽaNO. Najmä, ak sa o to nebudú usilovať len predstavitelia opozície, ktorí nesú priamu zodpovednosť za stav krajiny.

Toto všetko vystrašená mafia a oligarchovia v pozadí veľmi dobre vedia. Pár tragédií stíhaných osôb a pár chýb vlády im poslalo ideálnu nahrávku. Smrť generála Lučanského bol ako dar z nebies. Narýchlo vytvorená skupina "AllForMilan" z pochybných profilov na sociálnej sieti a intenzívne financovanie kampane priniesli svoje plody. Verejná mienka sa začala otáčať. Mafii a opozícii sa podarilo zasiať semiačko pochybností. Ale chcelo to niečo viac.

Vhodná situácia nastala práve teraz. SIS, ktorá nemala nikdy príliš dobrú povesť, sa pustila do heroického boja s údajnou skupinkou, ktorá všetko manipuluje. Podľa SIS a opozície to vyzerá tak, že vlastne žiadna korupcia neexistuje a jediní zločinci sedia v NAKA a v prokuratúre. Všetko tu riadi údajná záhadná skupinka, ktorá má byť politicky ovládaná a ktorá môže zničiť každého, koho sa jej zachce.



Teda už to nie je len vystrašená opozícia a mafia, ale aj štátna inštitúcia, ktorá vážnym spôsobom spochybňuje objektívnosť celého protikorupčného vyšetrovania. Vo vytvorenom spravodajsko-informačnom hluku úplne zaniká, že sa tak deje v čase, keď bolo zadržané najvyššie vedenie SIS. Rovnako si už nikto nespomenie, že táto organizácia bola hluchá a slepá minimálne celých dvanásť rokov bývalej vlády.

Intenzita jej práce je dnes mnohonásobne vyššia, ako keď sa tu diali obrovské korupčné zverstvá a plánovali vraždy nielen novinára, ale aj prokurátorov a advokátov. Ako to, že vtedy boli spravodajské služby ticho a nezaregistrovali takýto pohyb? Rovnako v tomto hluku zaniká, že špičkami mnohých mafiánskych gangov sú alebo boli práve bývalí príslušníci spravodajskej služby.

Načo je nám služba, ktorá generuje zločincov a ani si ich nevie ustrážiť?

Sme na pokraji úplného rozkladu štátu

Netreba sa pozastavovať nad chovaním lídrov Sme rodina, alebo ich nadbiehaním opozícii, najmä Hlasu. Sme rodina to nikdy s bojom proti mafii a korupcii nemyslela vážne. Išlo jej len o účasť vo vláde, mocenské pozície a hlavne prístup k poriadnemu balíku zdrojov. Biznis model v podobe startupovej strany sa bez účasti na moci dlhodobo nedá udržať. Vstup do protikorupčnej koalície bola jediná reálna možnosť, ako sa dostať k moci. Hnutie pokračovalo vo svojich avantúrach, tvárilo sa ako tmel v koalícii a tolerovalo dokonca aj silnú protikorupčnú rétoriku.

Prvé zaváhanie nastalo, keď začali hromadné zatýkania vysokých funkcionárov bez rozdielu. Lídri si uvedomili, že by časom mohol prísť rad aj na cyperské schránky a preverovanie pôvodu majetku. Zadržanie riaditeľa SIS a predtým jeho nominanta bol jasný signál do boja. Pragmatickí politici Sme rodina pochopili, že nemôžu nechať nič na náhodu. Skutočne rozviazané ruky polície sú existenčná hrozba pre mnohých. Za týchto okolností má budúce spojenectvo s Hlasom strategický význam. Tieto dve strany majú spoločné záujmy, ktorými sú prežiť, udržať si majetok, zostať u moci a mať kontrolu nad štátom a bezpečnostnými zložkami.

Slovenská informačná služba, zasiahnutá totálnou stratou reputácie bojuje o prežitie. Takýto boj je vždy neúprosný a zúfalý. Zdanlivo je ovládaná stranou Sme rodina, ale má svoju vlastnú agendu. Vo väzbe má svoje vedenie. Viacero jej bývalých členov sa plne zapojilo do činnosti mafie. SIS rozohrala hru, nepredstaviteľnú v inej demokratickej krajine. Najväčšie vládne hnutie jej svojou neobratnou rétorikou a polícia zbytočnou okázalosťou pri vykonávaní dverí nahrali.

Kvôli ďaleko menším prešľapom spravodajských zložiek v afére Watergate padla aj hlava USA. U nás SIS cielenou manipuláciou, utajeným/neutajeným stretnutím ústavných činiteľov v jej réžii a utajovanou a ihneď uniknutou správou spustila procesy, ktoré sa môžu vymknúť kontrole. SIS vzniesla veľmi vážne obvinenia, vytvára dymovú clonu a pod rúškom utajovania si spravodajci myslia, že vlastne nemusia nič dokázať. Stačí rozohrať hru.

Dosiahli sme bod zlomu

Tento konflikt, ktorý tu rozpútala SIS s opozíciou, ktorej korupčné správanie SIS celé roky prehliadala sa dostal do štádia, že nemôže skončiť bez obetí. Buď SIS preukáže svoje obvinenia a nastane čistka v prokuratúre a NAKA, alebo musí prísť radikálne riešenie v podobe okamžitého zrušenia SIS, zabavenia a ochránenia všetkých prostriedkov a dôkazov. Následne by malo prísť k tvrdému a kvalifikovanému vyšetrovaniu jej činnosti počas tridsaťročnej histórie. Predtým ale treba upraviť Trestný zákon a výrazne zvýšiť sadzby za zneužívanie právomocí verejného činiteľa.

Na rozdiel od ministra vnútra nemusím byť politicky korektný a chváliť SIS Nie som ani tlačený k múru, hoci práve o to sa niekto na jar 2017 aj za podpory spravodajských služieb intenzívne snažil. Rovnako nemám potrebu byť zo sentimentálnych dôvodov solidárny s bývalými kolegami spravodajcami, ako môj kolega analytik spoza hraníc. Slovenská informačná služba spustila hru spochybňujúcu samotné základy tohto štátu. Ak má pravdu, klobúk dole a treba rázne konať. Ale ak pravdu nemá, tak sme v rovine pokusu o sabotáž vlastného štátu a to aj v trestnoprávnej rovine.

Je čas položiť všetky dôkazy na stôl a nekompromisne vyriešiť tento rébus. Musí platiť padni komu padni. Musíme zodpovedať základnú otázku, kto má v tomto spore pravdu. Rovnako musíme dostať odpoveď na otázku, kto nám skutočne vládne. Ak je náš politický proces hračkou v rukách spravodajských služieb, tak naša mladá demokracia má existenčný problém. Agent Kyselica totiž nemusí byť osamelý hráč. Nedávno, ešte keď bol na slobode, riaditeľ SIS "dal dole" ústavného sudcu Mamojku. Nezabudol dodať, že SIS má rozpracovaných ďalších dvadsať sudcov.

Dali páni zo SIS trestné oznámenia a dôkazy orgánom činným v trestnom konaní? Alebo tu má niekto nasadené desiatky "spolupracovníkov" v štátnych orgánoch, prokuratúre, súdoch, politických stranách a vydiera množstvo verejných funkcionárov?