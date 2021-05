Prečo Žilinka chráni len kolegov z justičnej kasty?

Žilinka zrušil obvinenia sudcovi Molnárovi z kauzy Búrka. Nikto druhý z generálnych prokurátorov nevyužíval svoje mimoriadne kompetencie v rozsahu, ako to robí práve Žilinka.

Trnka, Čižnár ani Kováčik nie sú najlepšou ukážkou spoločenskej nebezpečnosti a systémovej hrozby monokratickej prokuratúry pre demokratické zriadenie a vyvážený právny štát. Ukážkovým príkladom je bohužiaľ súčasný generálny prokurátor Maroš Žilinka!

O osobnej integrite pána Žilinku a validite jeho bezpečnostnej previerky mám ja osobne čoraz väčšie pochybnosti. Žilinka systematicky využíva svoje mimoriadne právomoci zdedené z boľševického systému prokuratúry a ruší rad radom obvinenia svojim kolegom z justičnej kasty aj mafie.

Tým aj bráni vyšetrovaniu trestnej činnosti týchto podozrivých prominentných kolegov v situácii, keď ostatní prokurátori sú presvedčení o opaku. Kde berie tento donedávna radový prokurátor na ekonomickom úseku istotu, že sa všetci vyšetrovatelia a prokurátori mýlia a iba on má pravdu? Nebolo by lepšie v prípade rozdielnych právnych názorov celé vyšetrovanie riadne dokončiť a nechať o celom rozhodnúť nezávislý súd? Ultimátna právomoc zrušiť akékoľvek trestné konanie nie je povinnosť, ale len možnosť!

Nebolo by na tom nič podozrivé, ak by to Žilinka robil vyvážene a používal rovnaký meter na všetky prípady. Lenže on jednostranne chráni práva obvinených kolegov podozrivých z podielu na činnosti justičnej mafie: Súčasne ale arogantne toleruje poškodzovanie tých istých práv obetí justičnej mafie.

Bojí sa Žilinka Molnára alebo jeho priateľov?

Sudca Molnár nie je hocikto. Je to známy sudca vybavovač s výraznými kontaktami na tajné služby a ich bývalých aj súčasných príslušníkov. Teda asi aj veľa toho vie na kolegov z justície a prokuratúry. Pýtam sa otvorene, je toto príčina doterajšej nedotknuteľnosti Molnára a mimoriadnej starostlivosti o neho zo strany Ústavného súdu SR a pána generálneho prokurátora Žilinku?

Hneď po prepustení sudcu Molnára na slobodu som generálnemu prokurátorovi Žilinkovi písal list. Žiadal som o zaistenie bezpečnosti mojej rodiny a možnosť osobne odovzdať trestné oznámenie s podozreniami o obzvlášť závažnej trestnej činnosti súvisiacej s bezpečnostnými a spravodajskými zložkami. Prípad podlieha prísnemu režimu utajenia a určite nie je vhodné, aby som ho posielal niekam poštou bez garancie, komu sa dostane do rúk. Rovnako nie je vhodné, aby som podal trestné oznámenie v tak závažnej veci na najbližšej policajnej stanici. Okresné riaditeľstvo policajného zboru ani nie je vecne príslušné takúto vec riešiť.

Nechcel som od Žilinku osobné prijatie, ani žiadnu láskavosť. Chcel som len, aby ako generálny prokurátor (nie súkromné očko) venoval rovnakú pozornosť ochrane ústavných práv a života obetiam justičnej mafie, ako to robí v prípade ľudí podozrivých z členstva v takejto mafii. Chcel som len bezpečne odovzdať mimoriadne citlivé trestné oznámenie do povolaných rúk. Nič viac.

Žilinka ma listom cez jeho podriadeného arogantne vysmial a odkázal mi, že sa nemá dôvod mnou zaoberať. V poriadku. Ale tým definitívne osobne prebral spoluzodpovednosť za moju bezpečnosť a bezpečnosť svedkov. Obrátil som sa na neho práve preto, lebo som si myslel, že ako človek, ktorého sa údajne snažili zavraždiť, vie vyhodnotiť riziko. Tak ako on sa tvári, že mi neverí, ani je neuverím jeho legende, pokiaľ neuvidím viac podrobností. Zatiaľ sa celý jeho osobný prípad snažia rýchlo spláchnuť zo sveta nejakými pochybnými dohodami. Verejnosť nevie, čo je v nich a zaslúžila by si verejné pojednávanie, aby sa dozvedela detaily útoku.

Neviem zabrániť fyzickému útoku na moju osobu a viem s tým žiť. Diskreditačný útok voči mne pokračuje už viac ako 5 rokov. Má aj nebezpečné prvky a fázy. Môžem sa len poistiť, aby sa verejnosť dozvedela aj utajované detaily v prípade akejkoľvek mojej "nehody".

Žilinkov chránenec Molnár a jeho obeť Macko

Jedným z kľúčových hráčov v tejto špinavej a životu nebezpečnej hre je práve sudca Molnár. Ten sudca Molnár, ktorého Žilinka aj Ústavný súd vehementne chránia. Ten istý súd a prokuratúra vedená Žilinkom arogantne a hlavne nezákonne poškodzujú život a ústavné práva Martina Macka a nepriamo prispievajú k špinavému útoku na mňa.

Pán Žilinka má mimoriadnu starosť o ústavné práva a zákonnosť stíhania sudcu Molnára. Prečo ale pohŕda ústavnými právami a zákonnosťou v prípade obetí sudcu Molnára? Vie Molnár niečo na neho? Inak by Žilinka už dávno zrušil nezákonné a kriminálnou činnosťou vyfabrikované obvinenia proti Martinovi Mackovi.

Podrobný popis nezákonných obvinení, nezákonnej väzby a zámerného nezákonného postupu prokuratúry si nechám na inokedy. Sudca Molnár bol predsedom senátu Krajského súdu Bratislava, ktorý posudzoval odvolanie sa prokurátora Greška, usvedčeného klamára v talári, voči oslobodzujúcemu rozsudku v prípade Martina Macka. Prvostupňový súd Macka nielenže oslobodil, ale aj ostro skritizoval činnosť orgánov činných v trestnom konaní. To sa nepáčilo páchateľom organizovanej trestnej činnosti z radov OČTK a objednávateľovi tejto špinavej diskreditácie.

Sudca Molnár svojvoľne, nezákonne a v extrémnom rozpore s dôkaznou situáciou zistenou prvostupňovým súdom prikázal Macka odsúdiť. Bez ohľadu na dôkazy predložené prvostupňovému súdu. To konštatovala aj ministerka spravodlivosti v dovolaní v prospech Macka na Najvyšší súd. Molnár konal svojvoľne a na základe obvinení vyrobených trestnou činnosťou a brutálnou manipuláciou s dôkazmi zo strany vyšetrovateľov a dozorového prokurátora. Tie aj prvostupňový súd uznal za nepreukázateľné a poukázal na nedôveryhodnosť svedkýň obžaloby a rozsiahlu manipuláciou s dôkazmi.

Iné nezákonné obvinenia Žilinkovi nevadia

Dokonca niektoré obvinenia boli od začiatku aj formálne nezákonné. Jediný "právny" dôvod na ich vznesenie bol, že útok sa stal v obvode BA IV a Macko býval v tom istom obvode. Hnus a stíhanie na objednávku, nič iné. Toto pánovi vraj generálnemu prokurátorovi Žilinkovi nevadí? Prečo ešte nezrušil tieto obvinenia, keď v rovnakom čase vyvíja obrovské úsilie na zrušenie obvinení svojich kolegov?

Sudca Molnár išiel ešte ďalej. Prikázal odsúdiť M. Macka aj za útok na poškodenú, v ktorom ani samotná poškodená na súde neoznačila Macka za útočníka. Iný dôkaz, ani len nepriamy, alebo aspoň indícia voči Mackovi neexistovali.

Teda na základe čoho sudca Molnár prikázal Macka odsúdiť? Na základe čoho policajt Kovarčík vzniesol Mackovi obvinenie za tento skutok? Na základe čoho prokurátor Greško, klamár chránený krajskou prokuratúrou, obžaloval Macka za tento skutok? Toto už pánovi Žilinkovi nevadí? Prečo nezruší Mackovi obvinenie, tak ako to robí v prípade ľudí podozrivých z členstva v justičnej mafii?

Neverím, že generálny prokurátor Žilinka je nepríčetný. Z nejakého dôvodu sa rozhodol chrániť a mariť vyšetrovanie prominentných právnikov a súčasne kašle na ich obete. Teda nechráni zákonnosť ani ústavné zriadenie, ale zámerne používa svoje mimoriadne kompetencie len v prospech vybranej skupiny ľudí. Občan Macko aj obete justičnej mafie sú mu ukradnuté.

Prokuratúra je rovnako arogantná za Žilinku ako za Trnku

Pred časom som podal na generálnu prokuratúru trestné oznámenie vo veci zneužitia právomocí a špinavého klamstva prokurátora Greška priamo v obžalobe Martina Macka. Ten ho verejne a v príkrom rozpore so skutočnými zisteniami znalca označil za človeka, ktorý si ako úchyl uchováva vo svojom tablete a počítači pornografický obsah s úchylnými sexuálnymi praktikami. To malo slúžiť ako dôkaz, že Macko je nebezpečný útočník. Nič také nie je pravda, gauner v talári Greško si to jednoducho vymyslel.

Čo si myslíte že sa stalo? Takmer nič. Generálna prokuratúra síce formálne neodmietla moje podanie a postúpila ho krajskému riaditeľstvu polície na vyšetrenie. Čas beží a výsledok bude možno ako v prípade Molnára, teda Žilinka možno nakoniec vyšetrovanie aj v takomto jasnom prípade zastaví. Ale ja som žiadal aj o to, aby sa prokuratúra Mackovi a jeho rodine za toto špinavé klamstvo verejne ospravedlnila.

Žilinkova prokuratúra sa za zjavné špinavosti a klamstvá nehodlá ospravedlniť (Pavel Macko)

Napriek tomu, že som predložil prokuratúre nevyvrátiteľné dôkazy, aj ich uverejnil, ospravedlniť sa ich ani nenapadlo. Žilinka a jeho úrad zaujali polohu mŕtveho chrobáka. Dokedy sa bude prokuratúra takto arogantne správať voči obetiam justičnej mafie?

Je čas, aby sa Žilinka prestal tváriť, že nevie čítať a písať vtedy, keď sa mu to hodí. Mal by zabezpečiť verejné ospravedlnenie sa prokuratúry, alebo si zbaliť šuplíky a vypadnúť z prokuratúry. Priznávam, že tento konkrétny prípad je čiastočne v rovine osobného sporu. Ale len zdanlivo. Žilinka je povinný zo zákona chrániť práva Macka rovnako ako práva Molnára!

Komunisticky riadenú prokuratúru treba zmeniť

Skutočný problém ale nie je v tom, či sa Žilinka zaujato stavia len v prospech jednej strany, alebo či je bezpečnostne spoľahlivý. Problém je v systéme prokuratúry ako takej. Bez ohľadu na osobu generálneho prokurátora, je to práve boľševický monokratický systém prokuratúry, ktorý umožňuje zneužívanie orgánov činných v trestnom konaní na politické účely.

Komunistom takýto systém prokuratúry vyhovoval. Umožňoval im potlačiť akúkoľvek slobodu a akýkoľvek odpor proti totalitnej svojvôli. Demokracia a fungujúci právny štát potrebujú vyváženejší systém pák a protiváh. Potrebujeme štátne zastupiteľstvo, ktoré nestojí a nepadá na jednom človeku s neobmedzenými právomocami v jeho čele.