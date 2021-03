Kto tu rozpútava mocenský boj, pán minister?

Vyjadrenia ministra Krajniaka zaváňajú politickým zatrašovaním vyšetrovateľov. Je neprípustné aby členovia vlády a ústavní činitelia vynášali verejne svoje hodnotiace úsudky a napádali činnosť štátnych orgánov.

O zadržaní riaditeľa SIS nemáme dostatok informácií a treba byť pri hodnotení situácie veľmi zdržanlivý. Je treba vyhnúť sa vynášaniu predčasných súdov. Zatiaľ však musíme vychádzať z predpokladu, že orgány činné v trestnom konaní postupovali zákonne a mali na taký krok dostatočné dôvody.

Tak ako sa dalo očakávať, v súvislosti so zadržaním riaditeľa SIS sa dostavili politické reakcie. Časť koalície prízvukuje, že je to potvrdením toho, že vyšetrovatelia majú rozviazané ruky. Materská strana šéfa SIS (Pozn. : Aj Vám to príde čudné, že si strany parcelujú takúto nadstranícku inštitúciu?) usúdila, že najlepšia obrana je útok.

Viacerí predstavitelia Sme rodina sa pustili do úpornej obhajoby bezúhonnosti svojho viac než nominanta. Pokiaľ je to len v rovine deklarácie vnútorného presvedčenia, je to v poriadku. To, že predseda parlamentu, ktorý nemá absolútne žiadne kompetencie k riaditeľovi SIS, radí Prezidentke SR a listom ju na niečo vyzýva je trápne a mimo protokol. Ale ešte sa to dá ľudsky pochopiť.

Vonkoncom sa však nedá pochopiť vystúpenie ministra Krajniaka a poslanca Pčolinského. Najmä verejné obvinenia a nádych zastrašovania zo strany ministra Krajniaka je v demokratickom a právnom štáte absolútne neprijateľný. Je neprípustné aby členovia vlády a ústavní činitelia bez toho, že by mali akékoľvek zákonné podklady a informácie, vynášali verejne svoje hodnotiace úsudky a napádali činnosť štátnych orgánov.

„Myslím si, že je to mocenský zápas,“ uviedol minister po piatkovom rokovaní vlády. „Dúfam, že po tom, keď bude riaditeľ SIS zbavený mlčanlivosti, tak sa dozviete zaujímavé informácie, ktoré vás možno prekvapia,“ zdôraznil. „Niekomu veľmi nevyhovovalo, že SIS posielala opakovane oprávneným osobám veľmi nelichotivé informácie,“ podotkol.

Odkiaľ pán Krajniak vie, že riaditeľ SIS má zaujímavé informácie a bude o nich hovoriť, keď o nich nikto iný nemá vedieť? To sa bavili o tom niekde pri vatre? A už vonkoncom nechápem, odkiaľ minister práce a sociálnych vecí vie, čo riaditeľ SIS posielal oprávneným príjemcom, teda okrem iného preziodentke a premiérovi vo svojich správach?

Verejné vyjadrenia ministra Krajniaka a obvinenia bez uvedenia podkladu vyznievajú ako brutálny politický nátlak na vyšetrovateľov a snahu o ich ovplyvňovanie a nepriame zastrašovanie. Pevne verím, že generálny prokurátor Žilinka toto pozorne sleduje a nedopustí akýkoľvek politický nátlak na činnosť orgánov činných v trestnom konaní. Ako znepokojený občan mu pre istotu pošlem písomný podnet.

Páni politici a ústavní činitelia, bolo by dobré zdržať sa verejných hodnotení postupu vyšetrovacích orgánov a nátlaku na ne v duchu hesla "lepšie hamovať, ako banovať".