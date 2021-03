Vláda zahodila šancu zmeniť SIS a teraz žne úrodu

Zlyhal systém a nie jednotlivec! Vládna koalícia má vážny problém a musí prijať systematické opatrenia. Inak zanechá za sebou rozvrátený štát a voľnú cestu pre extrémistov. Chváliť sa rozviazanými rukami vyšetrovateľov nestačí.

Keď vláda nominovala na post riaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského, zapochyboval som o správnosti tejto nominácie. Na webovom portáli časopisu .týždeń som uverejnil komentár s názvom Vláda zahodila šancu na reformu SIS.

Dnes sa ukázalo, že naozaj máme väčší problém so spravodajskými službami a bezpečnostnými zložkami, než si mnohí vedeli priznať alebo predstaviť. Stalo sa určite niečo mimoriadne a takmer nevídané. NAKA si v skorých ranných hodinách prišla pre riaditeľa spravodajskej služby do jeho obydlia. To sa stáva málokedy a v máloktorom štáte na svete.

Nemáme dostatok informácií a treba byť pri hodnotení situácie veľmi zdržanlivý. V každom prípade je to udalosť, ktorá išla okamžite na stôl šéfom v spravodajských centrálach členských krajín NATO a EÚ.

Súčasné bezpečnostné hrozby a organizovaný zločin nepoznajú hranice. Pôsobia regionálne alebo dokonca globálne. Tajná služba sa nemôže zamerať len naše malé domáce pieskovisko. Ak má dobre fungovať, je závislá na intenzívnej výmene informácií s partnermi. Takáto výmena je postavená na hlbokej dôvere k partnerom, že poskytnú správne informácie a naopak obdržané infomácie nezneužijú ani nezobchodujú.

Ale ako môžete dôverovať nejakej slovenskej spravodajskej službe, ak si pre jej šéfa príde ráno kriminálka a dozviete sa, že je podozrivý z korupcie? Najmä, ak pred pár mesiacmi už bol zadržaný jeho námestník a je väzobne stíhaný? Ako môžete veriť ostatným príslušníkom tejto služby, ak najvyššie šéfstvo je kompromitované a dokonca podozrivé, že je napojené na mafiánske štruktúry, ktoré sme zdedili od vlád Smeru?

Nový level. Je mafia napojená aj na "nových"?

Operácia proti šéfovi SIS prináša nóvum. Vedeli sme, že špičky bezpečnostných zložiek nominované Smerom a jeho ľuďmi, prokuratúra a skorumpovaná časť justície boli navzájom prepojení. Ukazuje sa, že boli napojení aj na organizovaný žločin a vytvorili skutočnú mafiu. Ale ani vo sne by nás nenapadlo, že by mohli byť napojení aj na súčasných nominantov, ktorí mali stáť v čele vojny práve so zdedeným mafiánskym štátom.

Vyšetrovatelia vyšetrujú stále tú istú partiu smeráckych nominatov a skorumpovanú časť justície a prokuratúry. Narazili pritom aj na súčasných funkcionárov. Čo je horšie, existujú podozrenia, že sú navzájom prepojení s tými smeráckymi. Teda, je tu podozrenie, že tí, čo mali vypratať mafiu, ktorá tu vyrástla za vlád Smeru, to urobiť nemôžu. Hoci by aj neboli súčasťou starej mafie, tak máme podozrenie, že boli jej spojencom. To je hrozné zistenie, už len v polohe podozrenia. Ak by sa podozrenie preukázalo ako opodstatnené, ako môžeme ešte veriť v úprimnosť boja proti korupcii u tejto vládnej garnitúry?

Je treba vyhnúť sa vynášaniu prečasných súdov. Zatiaľ však musíme vychádzať z predpokladu, že orgány činné v trestnom konaní postupovali zákonne a mali na taký krok dostatočné dôvody. Zadržanie šéfa tajnej služby nie ja doťahovačka s nejakým vreckárom na trhovisku. Vyšetrovatelia si boli dobre vedomí, že idú zadržať človeka, ktorý mal tie najvyššie mimoriadne právomoci a komplexný technický a represívny aparát. Jeho úlohou bolo chrániť tento štát a včas ho varovať pred hrozbami vrátane mafie.

Koalícia začína mať problémy aj na protikorupčnom fronte

Vládna koalícia má teda mimoriadne vážny problém. K moci sa dostala najmä vďaka prísľubu zmeny, silnej protikorupčnej agende a protimafiánskej rétorike. Lenže pandémia pre túto vládu otvorila úplne nový front, na ktorom doteraz prehráva na celej čiare. Kompenzovala to prísľubom intenzívneho boja na protikorupčnom fronte.

Doteraz sa zdalo, že aspoň na tomto pôvodnom hlavnom fronte sa jej darí. Isté pochybnosti o tom ale narastali už dlhšie. Živilo ich aj podozrenie, že súčasný šéf NAKA vynášal informácie, ktoré sa dostali až k podozrivým. Našťastie pre vládu, vo virvare vládnej krízy kvôli neúspechom v boji s pandémiou takmer zaniklo, že môže mať problémy aj v boji s korupciou.

Po zadržaní šéfa SIS má vláda už zreteľný problém a vážnu trhlinu v bojovej línii aj na svojom druhom a pre ňu hlavnom fronte, v boji s korupciou. Vystrašení koaliční politici sa ponáhľajú s vyhláseniami, že je to vlastne dobre, že zadržali aj šéfa SIS kvôli podozreniam. Áno, máme tu dôkaz toho, že vyšetrovatelia a prokurátori majú voľné ruky.

Politici však dobre vedia, že majú nielen reputačný, ale aj systémový problém. Tu vonkoncom nejde o to, že zlyhal jednotlivec. Tu nám predsa zlyhal systém. Riaditeľ SIS mal byť spolu s riaditeľom Vojenského spravodajstva, náčelníkom generálneho štábu, generálnym prokurátorom a špeciálnym prokurátorom ten najčistejší, najbezpečnejší a najlepšie preverený človek v tomto štáte.

Evidentne sa tak nestalo. Pozícia riaditeľa SIS ale nesmie byť teplý flek pre nejakú politickú odloženku. Musí to byť tvrdý profesionál, ktorý vie do čoho ide, je nepriestrelný a nerozplače sa, keď sa mu nedarí. Už len to, že existuje dôvodné podozrenie, že niekto zlyhal na pozícii, kde mal byť ten najlepší a najčistejší človek, je obrovský problém. To, že ho nikto poriadne nepreveril a bol to aj blízky spolupracovník súčasných politickýcb a prokurátorských špičiek je škandál.

Ale podozrenie, že tí, ktorí mali bojovať proti mafii, ktorú nám tu zanechali vlády Smeru, sú priamo napojení priamo na túto mafiu, je výbuchom atómovej bomby. Najmä, ak podozrenia smerujú okrem šéfa SIS aj k šéfovi NAKA. Tlaková vlna z toho výbuchu môže totálne zmiesť nielen vládu, ale aj rozmetať túto spoločnosť a pustiť k moci extrémistov.

Vláda by mala okamžite konať

Zadržanie šéfa SIS je nebezpečná rozbuška bez ohľadu na to, ako celý ten prípad nakoniec skončí. Má dopady v troch rovinách: politickej, bezpečnostnej a spoločenskej.

V politickej rovine vláda dopustila to, aby bolo zdiskreditované jej rodinné striebro a pritikorupčný front dostal vážnu trhlinu. Je treba ju čo najkôr zaceliť a celú líniu vystužiť. Nebude stačiť trápny a príliš horlivý pokus predsedu parlamentu odpútať pozornosť a dokonca otravovať prezidentku svojími nemiestnymi radami a návrhmi. Platí to o to viac, ak šéf SIS bol jeho politický nominant a predseda NR SR nemá nad tajnou službou absolútne žiadnu kompetenciu.

Vláda má poslednú šancu sa konečne poriadne a bez koristníckeho pudu pozrieť na fungovanie Národného bezpečnostného úradu, spravodajskej služby a systému bezpečnostných previerok. Mala by do vedenia týchto inštitúcií a procesov dosadiť skutočných profesionálov a začať s dôkladnou deratizáciu. Ihneď po tom by mala prijať radikálne opatrenia na preverovanie pôvodu majetku a účinný protimafiánsky balíček. Len tak má šancu, že dá aspoň iskierku nádeje znepokojenej verejnosti.

Na úseku bezpečnosti by mal premiér bezodkladne zvolať výbor Bezpečnostnej rady SR pre koordináciu bezpečnostných služieb a následne Bezpečnostnú radu SR. Obidvom predsedá Igor Matovič z titulu funkcie predsedu vlády. Výbor a Bezpečnostná rada by mali pripraviť a predložiť na rozhodnutie vlády okamžité opatrenia na konsolidáciu bezpečnostného sektoru. Tu už nejde o statusy na sociálnej sieti. Ide o základnú dôveru v bezpečnostné zložky štátu v očiach občanov aj našich partnerov v NATO a EÚ. Následne je treba vypracovať cestovnú mapu a vydať úlohy na prípravu komplexnej reformy bezpečnostného sektora a začať ju realizovať.

V spoločenskej rovine je treba zastaviť rozvrat spoločnost, ktorá upadá do depresie v dôsledku pandémie a informácií, čo za mafiánsky systém tu fungoval za predošlých vlád. Teraz začína strácať aj vieru, že porážka mafiánskeho štátu je vôbec možná.

Ak sa vládna koalicícia nespamätá a nebude systémovo riešiť dôsledky tejto kauzy, stratí zvyšok kreditu a moc. Zároveň zanechá za sebou rozvrátený štát a šancu pre extrémistov, aby sa ujali moci.