Práve sme zaviedli daň z príjmu zo zločinu

Princíp proporcionality nám nič nehovorí? Nič proti úľavám pre spolupracujúcich obvinených. Bez kajúcnikov by sme mnohé trestné skutky a ich páchateľov odhaľovali asi ťažko.

Ale všetko by malo mať svoju mieru. Inak sa to celé zvrhne na to, že šikovnejší kriminálnici budú mať vždy plán "B". Keď ich prichytia, tak si zaručia beztrestnosť, lebo budú pripravení nabonzovať tých druhých.

Dnes sudca Púchovský odsúhlasil dohodu o vine a treste medzi prokurátorom a bývalým žilinským sudcom Polkom. Ten sa podľa vyšetrovateľov celé roky podieľal na korupcii na žilinských súdoch. Nakoniec vyviazol s peňažným trestom vo výške 150 tisíc eur a môže si ďalej užívať slobodu.

Čo je účelom trestu?

Trest nie je a nesmie byť len aktom pomsty za spáchanie zločinu. Aj keď represívna zložka v ňom určite musí mať miesto. Trest by mal mať aj výchovný a odstrašujúci účinok. Na samotného páchateľa a na zvyšok spoločnosti. A preto trest musí byť aj proporcionálny spoločenskej nebezpečnosti a rozsahu zločinov odsúdeného.

Ak niekto desaťročie systematicky pácha zločiny a naviac v postavení, v ktorom mal ústavnosť a spravodlivosť chrániť, tak predstavuje mimoriadne vysoké nebezpečenstvo pre spoločnosť. Ďaleko vyššie ako jeden individuálny zločinec. Skorumpovaný sudca predsa útočil priamo na podstatu spoločnosti a demokratické ústavné zriadenie. De facto systematicky konal v záujme jeho odstránenia a nahradenia svojvôľou samozvanej junty, v tomto prípade justičnej kasty.

Peňažný trest vo výške zlomku nelegálne získaného majetku trestnou činnosťou je výsmechom aj v prípade kajúcnika, ktorý vo veľkom rozsahu odkryl miestnu justičnú mafiu. Je absolútne neprimeraný spoločenskej nebezpečnosti a má prakticky nulový výchovný a odstrašujúci účinok. Je len návodom na ešte sofistikovanejšie páchanie trestnej činnosti.

Napadlo niekoho, čo by sa stalo, keby sa zrazu rovnakým spôsobom priznali všetci tí, ktorých tento kajúcnik nabonzoval? To by sme ich všetkých pustili na slobodu a dali im smiešne peňažné tresty?

Aké je z toho ponaučenie pre zločincov?

Nepáchajte zločiny individuálne ako vlci samotári. Zriaďte si organizovanú skupinu, možno aj odbory. Ak Vás náhodou odhalia, tak sa rýchlo priznajte a navzájom nabonzujte. Skončíte na slobode a so smiešnymi trestami, akousi daňou z príjmu zo zločinu s veľmi výhodnou sadzbou.

Nejdem priamo kritizovať len pána sudcu, ktorý vo veci rozhodoval a nedomyslel celkom dôsledok takéhoto trestu. Ten dostal návrh prokurátora a uplatnil svoju sudcovskú solidaritu. Veď jeden nikdy nevie, čo prinesie budúcnosť a robia to aj ústavní sudcovia (viď štedré odškodnenie sudcu Molnára). Svoj diel kritiky si zaslúži aj prokurátor, ktorý podal takýto návrh. Zrelativizoval tým tvrdú prácu vyšetrovateľov.

Pomoc kajúcnika je isto dôležitá. Ale bez dosiahnutia požadovaného spoločenského účinku smerujúceho k prevencii trestnej činnosti je bezcenná. Akési morálne odsúdenie vynníka v čase úplného morálneho rozkladu spoločnosti je slabou náplasťou na hlbokú raanu, ktorú skorumpovaní sudcovia po sebe zanechali.

Ako k tomu prídu ostatní páchatelia? Napríklad niekto, kto v zúfalstve ukradol počas núdzového stavu čokoládu a rúška pre deti. Existujú niektoré zločiny z núdze a zločiny z nenažranosti. Skorumpovaní sudcovia, policajti a prokurátori majú výhodu, patria do druhej skupiny a sú členmi privilegovanej právnickej kasty. Smolu majú tí chudáci, ktorí sa pod tlakom okolností zviezli po šikmej ploche.

Ako k tomu prídu všetky tie obete justičnej mafie? Im kto navráti zničený život, poškodenú povesť, alebo materiálnu ujmu? Maximálne ich odškodní štát, ale aj to len výnimočne. Teda zaplatíme to my všetci, nie skorumpovaní sudcovia.

Úporne premýšľam, čo poviem svojmu synovi. Ešte o tomto rozsudku nevie. Gauneri v uniforme a prokurátorskom talári ho krivo obvinili a pomohli si celou plejádou špinavostí. Väzobne stíhaný sudca s kontaktmi na mafiu a mimoriadnou priazňou ústavného súdu im svojím svojvoľným konaním účinne pomohol. Syn strávil sedem mesiacov v base a prišiel už o päť a pol roka života.

Je pošpinený, bez akéhokoľvek relevantného dôkazu a posudku označený za sexuálneho útočníka, vyradený zo spoločnosti a nemôže sa ani zamestnať. Možne ešte príde o ďalších päť rokov, než sa dočká spravodlivosti a očisty svojho mena. Ak sa tak vôbec stane, lebo justičná mafia je silnešia ako zvyšok spoločnosti. Desať stratených rokov života na okraji spoločnosti v dôsledku mafiánskeho rozhodnutia sudcu mu už nikto nevráti. A ten nečestný sudca, ktorý to všetko zámerne spôsobil zaplatí nakoniec 3000 eur pokuty? Z odškodného za "prieťahy", ktoré mu priklepli priatelia z ústavného súdu?

Vážení sudcovia a prokurátori,

z takejto spravodlivosti sa mi chce zvracať. Ja to prežijem. Ale nie som si istý, či to dlhodobo prežije aj táto krajina a jej ľud. Zatiaľ si môžete dovoliť dráždiť ho neprimerane nízkymi rozsudkami pre "svojich".