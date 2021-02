Kaliňák má stále mimoriadne dlhé prsty

Vyzerá to, že často dosiahli aj tam, kam nesiahali jeho právomoci a kompetencie. Dnes zastupuje svojich, dáva podnet za ochranu majetku zločincov a je podozrivý, že varoval Gašpara. Neverím mu ani slovo od novembra 2015.

S Kaliňákom sme na seba negatívne narazili už na začiatku kauzy môjho syna. Bolo to počas zasadnutia Bezpečnostnej rady SR k protiteroristickému balíčku, ktorého som sa osobne zúčastnil 25.11.2015, dva dni po zadržaní syna. Ešte pred zverejnením tlačovej správy policajnej hovorkyne Kurucovej mal Kaliňák podrobnosti o synovom prípade. V prestávke rokovania BR SR ukazoval vo svojom mobile veci ministrovi Glváčovi, dokonca mu preposlal správu. Glváč mi s úsmevom na tvári len povedal: "Čo chcete pán generál, veď Váš syn sa priznal!".

Asi to už nikdy nedokážem, ale neverím že je čistá náhoda to, že Kaliňák mal informácie o prípade dopredu a následne hovorkyňa Kurucová zverejnila tlačovú správu k synovmu prípadu plnú klamstiev a výmyslov. Kurucovej tlačová správa klamala o mieste a spôsobe zadržania, klamala o priebehu vyšetrovania. Dokonca zverejnila vymyslenú legendu o tom, že Macko si nechal od útokov (25.10. a 30.10.2015 - pozn. autora) narásť bradu, ale polícia ho aj napriek tomu vypátrala podľa identikitu. Nič z toho nezodpovedalo skutočnosti.

Táto vymyslená legenda zverejnená Kurucovou len mala zakryť trestnú činnosť organizovanú vyšetrovateľom Kovarčíkom pod dozorom prokurátora Greška. V rámci nej zámerne odstránili synovi 10 cm dlhú bradu a skrátili ju na trojtýždňové strnisko. Urobili to tak a preto, aby mohli Macka považovať za podozrivého (páchateľ bol 30.10. aj 25.10. oholený, ale Macko mal dlhú bradu) a aby to sedelo s uvedenou klamnou policajnou správou. Zároveň zorganizovali fingovanú opakovanú rekogníciu. Tam ho akože (druhý deň po sebe) poškodená opoznala a pridali sa k nej dve pochybné svedkyne a to bol jediný vraj dôkaz o Mackovej vine.

Ešte pred zinscenovaným zadržaním syna, polícia cez Kurucovú zverejnila identikity fekálneho útočníka. Zverejnila tri identikity, pričom ale zatajila kľúčový indetikit skutočného páchateľa, ktorý bol neskôr zadržaný a odsúdený. Ale to sa všetko stalo až po mojej cielenej diskreditácii a nezákonnom obvinení a takmer sedem mesačnom nezákonnom väznení môjho syna a špinavej mediálnej kampani na Slovensku a všade v zahraničí, kde som slúžil.

Medzitým nechali fitnes trénera Dušana S., ktorý už bol raz odsúdený za násilie na žene, veselo pokračovať v útokoch na nevinné ženy aj počas väzby syna. Vymýšľali si pritom bizarné vysvetlenia podporené celebritnou pseudo odborníčkou z Košíc. Teda skutočného a som presvedčený, že preukázateľne jediného páchateľa fekálnych útokov zadržali až v čase, keď diskreditačná operácia voči mne splnila svoj cieľ.

Ten cieľ bol síce splnený len čiastočne, ale operácia bola viac menej úspešná. Podarilo sa im diskreditiovať ma doma aj v zahraničí, ale nedosiahli môj ochod z armády, Ten prišiel podstatne neskôr, až po vražde J.Kuciaka a po jasnom signále od vedenia rezoru obrany, že táto kauza vyhovuje aj SNS a že jej objednávateľ sa nezastaví pred ničím, ani násilím.

Úmyselné ostrihanie dlhej brady, zinscenovanie opakovanej fingovanej rekognície, údajné opoznanie a usvedčenie tromi svedkyňami, zničenie záznamov o skutočnom priebehu a mieste zadržania neboli náhodné. Trestný zákon má pre takéto konanie vyšetrovateľov, prokurátora a troch pochybných svedkýň jasnú kvalifikáciu. Malo by ísť o trestné činy zneužitia právomoci verejného činiteľa v súbehu s trestným činom marenie spravodlivosti (výroba falošných dôkazov), trestný čin krivej výpovede a krivé obvinenie. Tieto skutky sa stali,, spáchali ich konkrétne osoby, nastal škodlivý účinok tejto trestnej činnosti a páchatelia postupovali premyslene, koordinovane a s jasným zločinným úmyslom.

Keď bol syn najprv vo februári 2017 oslobodený, vyjadril som sa verejne, že za celým prípadom vidím objednávku na moju diskreditáciu. Neskôr som dal som aj rozsiahky podnet GP Čižnárovi. Dnes už obvinená (zatiaľ iba v inej veci) krajská prokurátorka Iveta Kopčová ho doslova hodila do koša s "právnym" odôvodnením, že nikto z prokuratúry nepozná pomery na MO SR a preto nemal dôvod mi škodiť. Úžasné! Zo strany objednávateľa tejto špinavosti s výrazným mocenským vplyvom na políciu a prokuratúru, aj zo strany prokuratúry, vtedajšej politickej moci a tajných služieb nastalo skutočné peklo pre mňa a moju rodinu.

Najprv prokurátor Oliver Janíček do médií uviedol nepravdivé informácie, ktoré mali spochybniť mojui dôveryhodnosť a ochrániť imidž nezákonne postupujúcej prokuratúry. Janíček bol vtedy námestník krajského prokurátora Bratislava pre trestný úsek, dnes je dokonca členom etickej komisie prokuratúry a sedí si na ÚŠP. Blahoželám!

Neznámy páchateľ zničil všetky zvukové záznamy z hlavných pojednávaní okresného súdu v tejto kauze a ďalšie dôkazy, ktoré mali svedčiť o nezákonnom postupe polície a prokuratúry. Ďalšie dôkazy jednoducho odmietli obhajobe a súdu vydať s odôvodnením "nepripadá do úvahy". Treba povedať, že sudca Molnár s údajnými kontaktami na mafiu na ich vydanie ani nenaliehal, skôr naopak.

Neznámy objednávateľ zorganizoval voči mne spravodajskú operáciu plnú vrážd a ďalších obzvlášť závažných zločinov s potenciálnymi obeťami na životoch.

Väzobne stíhaný sudca Molnár, podozrivý vybavovač rozsudkov a človek s údajnými kontaktami na mafiu a spravodajské služby, svojvoľne a nezákonne zrušil oslobodzujúci rozsudok a prikázal Macka odsúdiť. Následne si sám svoje rozhodnutie správoplatnil a kruh sa uzavrel. Macko bol odsúdený, ja zhovadený a objednávateľ a politickí oponenti si mohli mädliť ruky. Intenzívne to robia dodnes.

O nezákonnom rozhodnutí sudcu Molnára celé mesiace vedeli ľudia blízki najvyššiemu vedeniu NR SR, ale procesné strany sa to dozvedeli až na konci októbra 2017. Teda tesne pred nariadeným odsudzujúcim pojednávaním okresného súdu, ktoré nebolo ničím iným, ako zinscenovanou fraškou pre médiá.

Za zavretými dverami a bez obhajoby sa na priebehu frašky dohovárali 15 minút v pojednávacej sieni prokurátor Greško a sudca Alman. Ten potom len médiám a obžalovanému povedal, že on právny názor síce nezmenil, ale musí rešpektovať nezákonný pokyn nadriadeného sudcu Molnára. Molnár teraz sedí vo väzbe a sudca Alman medzitým nariadil synovi protiústavnú sexuologickú liečbu bez akejkoľvek diagnózy či odporúčania kvalifikovaného lekára alebo odborníka. Dokonca syna súd arogantne poslal k lekárke, ktorá nemá ani príslušnú kvalifikáciu. Súdu Bratislava IV zrejme išlo len o špinavú propagandu o liečení syna, nič viac.

Syn je násilne liečený na neexistujúcu sexuálnu úchylku, má v ruke síce mafiánsky ale právoplatný rozsudok, záznam v registri trestov a je označený za sexuálneho násliníka. Je nezamestnaný a nezamestnateľný, bez príjmu a zdravotného poistenia a bez šance sa akokoľvek zaradiť do života. Nemôže ani odísť do zahraničia, lebo tento úmyselne vyrobený biľag pôjde s ním.

Ak by bol morálne pevný ako podozriví mafiáni Bohm, Lučanský či Jankovská, tak by sa mohol tak akorát obesiť na bránke niektorého z gaunerov z polície, prokuratúry či justície, ktorí sa na tejto špinavosti vedome podieľali. Je silnejší ako menovní a túto radosť gaunerom neurobí.

Seríózne média sa tomuto prípadu vyhýbajú a mediálni spolupáchatelia pochopiteľne mlčia. Moji neprajníci sa tvária, že sa čudujú, čo vlastne chcem. Bojujem len za právo mojej rodiny na život a základné, ústavou garantovné občianske práva. Zatiaľ im ich odopiera táto pseudodemokracia a mafiánsky štát, ktorý nám tu zanechali Fico, Kaliňák, Pellegrini, Danko a ich poskoci a spojenci.

Všetkému tomuto peklu predchádzala ostrá výmena názorov medzi mnou a Kaliňákom (ako aj prokurátorom Šufliarskym) bezprostredne po vynesení pôvodného oslobodzujúceho rozsudku vo februári 2017. Skutočné peklo začalo až potom. Táto výmena je zachytená Novým časom tu:

Prudká reakcia generála Macka | Nový Čas (cas.sk)