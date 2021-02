Daniel Lipšic mi ušetril písanie jedného blogu

Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic rozhodol o odňatí dozorovania ostro sledovaných káuz Búrka a Víchrica prokurátorke ÚŠP Valérii Simonovej. Kauzy pridelil inému prokurátorovi. Čo je skutočne za týmto rozhodnutím?

Operácie Búrka a Víchrica boli zamerané proti justičnej mafii a v sieti NAKA uviazlo pre podozrenia z rozsiahlej korupcie a spolupráce s mafiou viacero veľkých rýb našej nedôveryhodnej justície. Najznámejšími boli bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská, bývalá podpredsedníčka Najvyššieho súdu Urbancová, či Richard Molnár, podozrivý vybavovač z Krajského súdu Bratislava s údajnými tesnými kontaktmi na mafiu a spravodajcov.

Oficiálnym dôvodom odňatia dozoru, pekne zaobaleným do diplomatickej reči v záujme ochrany pozitívneho obrazu prokurátorskej kasty, je predpokladaný odchod Valérie Simonovej do predčasného dôchodku a jej zdravotný stav. Tá sa však do povedomia verejnosti dostala najmä zvláštnym postupom v prípade bývalej sudkyne a štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej, prezývanej aj Opička.

Jankovská sa opakovane domáhala stretnutia so šéfom NAKA a naznačovala, že chce spolupracovať s políciou a vypovedať. Práve Simonová túto snahu niekoľko krát blokovala. Nepoznáme detaily, ale z toho, čo preniklo na verejnosť, jej postup bol naozaj zvláštny.

Prokurátorka Simonová postupovala totiž tak neobratne, že nezainteresovaný človek mohol nadobudnúť dojem, že ak by niekto chcel chrániť politikov a nominantov Smeru, nepostupoval by inak. Veľmi kritický bol k jej postupu v trestnom konaní aj sudca špeciálizovaného trestného súdu Peter Pulman, ktorý zatiaľ neprávoplatne rozhodol o prepustení Jankovskej z väzby.

Posledné dni vyplávala na povrch štyri roky stará kauza podplácania rektora Akadémie ozbrojených síl (AOS). Podľa zhromaždených dôkazov a uznesenia súdu o väzbe, mal obvinený bývalý šéf daniarov F. Imrecze podplatiť vyšetrovateľov, aby kauzu zamietli pod koberec.

Firma, ktorá bola v kauze AOS spájaná s uplácaním, bola totiž dvorným dodávateľom pre Imreczeho úrad. Túto kauzu dozorovala práve prokurátorka Simonová a postupovala veľmi zvláštne. Až tak zvláštne, že som dlhšiu dobu pracoval na zbieraní podkladov a príprave špeciálneho blogu k tejto téme.

Kauza uplácania rektora AOS bola teraz znova otvorená. Aj keď sa špeciálna a generálna prokuratúra snažia za každú cenu držať pekný obraz prokuratúry na verejnosti, toto je možno pravý dôvod odňatia dozoru citlivých káuz Valérii Simonovej.

Predpokladaný odchod prokurátorky Simonovej do predčasného dôchodku je skôr len logický dôsledok. Ak by totiž prokuratúra mala niečo také, ako je inšpekčná služba v prípade polície, tak práve tento štyri roky starý prípad by bol zrelý na preverenie prokurátorskou inšpekciou.