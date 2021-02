Dokonalý mafiánsky štát potrebuje dôslednú deratizáciu

Aktuality.sk zverejnili šokojúci článok, že podľa svedka v kauze Dobytkár mal bývalý riaditeľ SIS Šafárik varovať Kvietika pred záťahom NAKA. Je čas vyvodiť trestno-právnu, politickú a spoločenskú zodpovednosť voči mafii.

Mafii, politicky krytej vládnymi politikmi už počas vlád HZDS, ale najmä za vlád Smeru - SD sa podarilo dokonale ovládnuť štát. Polícia, prokuratúra, bezpečnostné a spravodajské zložky sa tvárili, že chránia štát, v skutočnosti však slúžili mafii a politickej moci.

Používali na to obrovské prostriedky zo štátneho rozpočtu pod zámienkou ochrany štátu, národnej zvrchovanosti, boja proti terorizmu a organizovanej kriminalite. Takmer bez efektu a naviac viacerí z kľúčových funkcionárov boli napojení na skutočnú mafiu, kde sa točili doslova miliardy väčšinou verejných financií. Ich úlohou nebolo štát chrániť, ale kamuflovať činnosť a chrániť mafiu s mocensko-politickým krytím.

Kedysi prišiel Igor Matovič s uletenou myšlienkou preverovať na detektore lži (polygrafe) svojich kandidátov. Detektor lži u nás nie je plne akceptovaný dôkazný prostriedok. Ale príslušníci bezpečnostných zložiek s bezpečnostnou previerkou sa mu musia v prípade potreby podrobiť.

Vo svetle stále nových skutočností o tom, ako fungoval mafiánsky štát, pôvodná Matovičova myšlienka nie je až tak scestná. Koniec koncov by mohol ísť príkladom a sadnúť si tam sám ako prvý. Ale rozhodne by si páni Šafárik, Balciar a všetci ich kolegovia mali pred špeciálnym výborom NR SR sadnúť na polygraf a odpovedať na otázky. Aj keď to u nás nepochopiteľne nie je použiteľné na účely trestného konania, na oddelenie krýs od poctivých príslušníkov to stačí.

Dôkladná deratizácia je potrebná aj na politickej scéne, v polícii, prokuratúre a dokonca aj na ústavnom súde (rozvediem detailne v samostatnom článku). Nielen Fico, Pellegrini, Danko, ale aj mnohí ďalší z opozície či vlády by si mohli dobrovoľne sadnúť na polygraf, ako kedysi minister Kaliňák. Len za korektných a transparentných podmienok, nech vieme s kým máme tú česť.

Zatiaľ vieme len toľko, že existujú dôvodné podozrenia, že bezpečnostné zložky počas Ficových vlád boli zneužívané voči oponentom a pracovali pre mafiu. Sám som obeťou takéhoto špinavého zneužitia štátnych orgánov a prokuratúry a nebudem mlčať.

Je čas začať vyvodzovať zodpovednosť a to trestno-právnu, politickú a spoločenskú. Bude na to potrebný enormný spoločenský tlak a menej konvenčné metódy. Aj také, ktoré na prvý pohľad vyzerali ako uletený nápad, ale vedia oddeliť zrno od pliev.

Pôvodný článok o kauze Dobytkár a úlohe SIS nájdete tu:

Svedok v kauze Dobytkár: Šafárik ako šéf SIS varoval Kvietika, že po ňom ide polícia – Správy (aktuality.sk)