Komentár k videu Petra Pellegriniho o 6000 mŕtvych

Čoho sa vlastne bojíte a čo chcete prekričať, pán poslanec Pellegrini? Za 12 rokov sa Vaša východniarska skupina celkom dobre nabalila v zdravotníctve, zatiaľ čo Vy osobne ste asi robili mapy plesní v nemocniciach.

Súčasná vláda má svoju časť zodpovednosti za to, že pandémiu nezvláda. Nie je jediná na svete. Ale ak zomiera každý tretí pacient v našich nemocniciach, to nie je dôsledok 10 mesiacov tejto vlády, ktorú chcete zo strachu pred spravodlivosťou zvrhnúť. Je to jednoznačne dôsledok katastrofálneho stavu zdravotníctva po Vašich vládach.

Moja manželka pracuje celý život v zdravotníctve za almužnu 700 eur/mesačne, pán Pellegrini. V podmienkach, v ktorých by ste Vy vo Vašom na mieru upravenom obleku nevydržali ani 24 hodín. Vaši spolu akcionári Smeru mali obrovský biznis v zdravotníctve a zdravotníckom zásobovaní. Riadili a vyťažovali ho. Presne ako naznačil Váš tútor a bývalý šéf pri popíjaní coca coly v konšpiračnom byte jedného tiežpodnikateľa.

Tisíce zdravotníkov medzitým padali na ústa a Vy ste vešali záclony, lebo to dobre vyzeralo na Vašom Instagrame. Dnes sú títo zdravotníci stále v tom zdravotnom systéme, ktorý Vaši ľudia vyrabovali. Robia čo sa dá a zachraňujú životy z posledných síl na úkor vlastného zdravia a zdravia svojich rodín. Za smiešnu almužnu, zatiaľ čo Vy si platíte (?) honosnú centrálu a luxusné papalášske SUV-čka Hlasu a Vaši spojenci spisujú podnet na ústavný súd o nehumánnosti zabavovania nakradnutých miliónov Vašich ľudí.

Vaši nominanti v bezpečnostných zložkách, ktorí kryli kde koho z Vašich kruhov, zarábali státisíce z daní od občanov a ďalšie milióny si ulievali zo spolupráce s mafiou a Vašimi sponzormi. Nemáte najmenšie právo vykrikovať o zodpovednosti za smrť 6000 ľudí, lebo máte v tom aj Vy stranícky a priamo osobný spolu podiel, pane.

Mám dve otázky, pán Pellegrini:

1) Ak si Vaši nominanti v štátnych inštitúciách vyberali bokom milióny, koľko sa ušlo ich sponzorom, ktorí ich do pozícii nominovali a verejne im ďakovali za prácu?

2) Koľko sa za Vašich vlád odlialo zo zdravotníctva, ktoré dnes kolabuje a Vy tancujete na hroboch 6000 mŕtvych?

Mali by ste stiahnuť svoje buričské video, podrobiť sa sebareflexii a odísť z verejného života aj s Vašimi kamarátmi. Je čas začať sa živiť poctivo za pár drobných, ako to musí robiť väčšina občanov, ktorých sa snažíte zasa oklamať.