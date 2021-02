Chcem sa dať zaočkovať registrovaným Sputnikom V

Rozpútala sa nám tu vášnivá diskusia okolo ruskej vakcíny Sputnik V. Bohužial, viacerí politici a diskutujúci používajú viac emócie a politické postoje, ako racionálne argumenty. Dovoľte mi podeliť sa s Vami o môj pohľad na vec.

Je absolútne nepodstatné, kde všade sa tá vakcína vyrába. Podstatné je, či je oficiálne schválená Európskou liekovou agentúrou. Ja som sa chcel dať zaočkovať práve touto ruskou vakcínou. Chcel som dať jasný signál, že so zdravím a životmi sa nehrajú geopolitické hry. Dokonca som si k tomu pripravoval aj vyargumentovaný tradičný "komentár dňa" na svoju fanpage.

Bohužiaľ, akútne ochorenie covid-19 som dostal skôr, než šancu sa zaočkovať. Prežil som, ale zaočkovať sa dám aj tak. Pokial bude Sputnik V riadne zaregistrovaný, tak práve ním.

Niekoľko poznámok k argumentom, ktoré zaznievajú v diskusii

Boli sme svedkami domácej registrácie v Rusku ešte pred začatím klinických skúšok. To je absolútny svetový unikát, ktorý nemá obdobu ani v najzaostalejších rozvojových krajinách. Článok v Lancete upokojil aj mňa. A spolu so správou, že Rusko vraj už v novembri požiadalo o registráciu v EÚ som nadobudol odhodlanie dať sa zaočkovať práve Sputnikom V. Lenže podľa všetkého Rusko o nič nepožiadalo a klamalo o celej záležitosti s registráciou. Vakcína nielenže nie je registrovaná Európskou liekovou agentúrou, ale zrejme nikto ani len nepožiadal o jej registráciu.

A toto je ozajstný problém a ruská strana by mala zodpovedať tieto zásadné otázky:

1) Prečo tvrdili, že v novembri požiadali o registráciu vakcíny pre EÚ?

2) Prečo o tú registráciu nepožiadali ani do dnešného dňa?

3) Kedy teda požiadajú o registráciu?

4) Kedy môžem očakávať, že registrácia bude podľa platných pravidiel schválená?

Žiadny politik, diskutujúci a dokonca ani Lancet mi nedá číslo registrácie liečiva a príbalový leták k vakcíne s poučením pre očkovaného. Nedá mi to ani niekto v Indii či Brazílii. Ja žijem tu na Slovensku a v EÚ a chcem jeden liek/vakcínu, ktorá je schválená a bezpečná podľa našich zákonov a pravidiel. Nie som Brazílec žijúci niekde v slume na predmestí Sao Paola, ale slovenský občan a chcem oficálne schválený liek/vakcínu.

Rovnakú požiadavku mám na všetky lieky a vakcíny bez ohľadu na to, či sú z Číny, Slovenska, Ameriky alebo trebárs z Kuby.

Tu predsa vôbec nejde o to, či veríme článku v Lancete, alebo kto a kedy založil nejaký ústav, ktorý vyvinul Sputnik V. Podstatné je len to, či je vakcína oficiálne zaregistrovaná a teda spľňa naše podmienky a pravidlá. Najmä, ak ide o vakcínu so zásadným vplyvom na zdravie a životy stoviek tisíc občanov.

Dajte mi schválenú a registrovanú vakcínu a ja sa dám zaočkovať. A budem rád, keď to bude Sputnik V.

Ale očkovať niekoho bez predpísanej registrácie vakcíny? To je taký hazard so životom, ako keby som si išiel niečo kúpiť pod rukou na Miletičku a doma si to sám pichol. Prepáčte, neprosím si!