Vyhlásenie ku kauze fekálny fantóm

Opakovane a systematicky je proti mne zneužívaná kauza fekálny fantóm, o ktorej som na základe dôkazov presvedčený, že ide o dopredu naplánovaný justičný zločin. Nikdy neustúpim jeho páchateľom z radov štátnych orgánov.

Naposledy touto špinavou kauzou útočili na mňa viacerí diskutujúci v súvislosti so správou Plus JEDEN DEŇ o mojom vyjadrení ku kauze sebevraždy kľúčového svedka v kauze Judáš.

Zatiaľ čo je táto kauza neustále zneužívaná, páchatelia neuveriteľných špinavostí si aj naďalej behajú po slobode, pôsobia v polícii, prokuratúre a justícii a sú dokonca povyšovaní. Je vysoko pravdepodobné, že pokračujú vo svojich špinavostiach voči ďalším osobám podľa „spoločenskej“ objednávky.

Všetci tí, čo neustále vyťahujete kauzu fekálny fantóm k osobným útokom na mňa namiesto argumentov:

Neviete o prípade fekálny fantóm nič!

V skutočnosti išlo o politicky motivovaný organizovaný zločin namierený proti mne a využili sa na to skutočné fekálne útoky, ktoré páchal úplne iný páchateľ, celebritný fitnes tréner Dušan S. U toho sa aj prejavila sexuálna úchylka, ktorú podľa jeho vlastného vyjadrenia mal od narodenia. Môj syn samozrejme žiadnu úchylku nikdy nemal ani nemá.

Nakoniec bol v tichosti odsúdený aj skutočný páchateľ Dušan S. Ale prokuratúra a polícia nikdy neuviedli v prípade M. Macka veci na pravú mieru. Naopak, jej príslušníci sa dopúšťali rozsiahlej nezákonnej činnosti, ktorej následky trvajú dodnes. Dokonca jeden z hlavných podozrivých páchateľov ako prokurátor zastupuje štát v konaní pred Najvyšším súdom SR a marí konanie o dovolaní. Namiesto toho, aby jeho činnosť riadne vyšetrili orgány činné v trestnom konaní a začali jeho trestné stíhanie, je mu umožnené aj naďalej mariť spravodlivosť.

Akú šancu na spravodlivosť má občan stojaci proti takejto mohutnej organizovanej skupine s oficiálnou licenciou beztrestne páchať akékoľvek nezákonnosti?

Rozsiahla nezákonná činnosť s účasťou polície, prokuratúry a vybraných sudcov

V prípade "fekálny fantóm" dochádzalo k rozsiahlej činnosti organizovanej skupiny páchateľov s cieľom vyvinúť na mňa tlak a krivo obviniť môjho syna. Vyšetrovatelia a ďalší doteraz nezistení páchatelia manipulovali s dôkazmi ešte pred zinscenovaným zadržaním môjho syna 23.11.2015.

Zadržanie inicioval manžel policajnej vyšetrovateľky, Vám narozprávali rozprávky o nejakej psíčkarke niekde v parku. K manipulácii s dôkazmi a páchaniu úmyselnej trestnej činnosti preukázateľne dochádzalo už pred zadržaním M. Macka, počas vyšetrovania a dokonca aj po podaní obžaloby. Na tejto činnosti sa preukázateľne podieľali konkrétni policajti a prokurátori.

Súčasťou tohto rozsiahleho organizovaného zločinu s účasťou policajtov a minimálne jedného prokurátora bolo okrem iného:

Likvidácia videozáznamov z miesta činu zo dňa 25.10. 2015. Následne poškodená krivo obvinila syna. M. Macko mal v čase útoku 8 cm bradu, ale poškodená hovorila, že ju napadol oholený muž s lysinami.

Už 10.11.2015, dva týždne pred zadržaním M. Macka, sa podľa policajných odposluchov dvaja policajti (jeden medzičasom právoplatne odsúdený za nezákonnú lustráciu mojej rodiny) bavili o "Mackovom" prípade a potrebe zadržať ho pri čine. Súčasne sa dohovárali na možnostiach obchodovania informácií s novinármi, konkrétne so známym fotografom portálu topky.sk.

Dňa 11.11.2015, dva týždne pred zinscenovaným zadržaním M. Macka, polícia zverejnila identikity páchateľa. Pritom ale zatajila identikit skutočného páchateľa. Poškodená, ktorá indentikit vyhotovila už 5.11.2015, náhle po zadržaní syna 23.11. 2015 počas nezákonnej rekognície zásadne zmenila výpoveď. V úplnom rozpore so svojim identikitom (na ňom bol úplne presne nakreslený fitnes tréner) zrazu ukázala na Macka.

Namiesto skutočného identikitu, ktorý polícia zatajila, bol zverejnený iný identikit, ktorý bol podľa výpovede svedkyne na súde prerobený podľa fotografie M. Macka zo sociálnej siete. Teda identikit bol účelovo menený niekoľko týždňov pred zinscenovaným zadržaním M. Macka 23.11.2015.

Páchateľ skutkov 25.10.2015 a 30.10.2015 mal byť oholený. M. Macko ale mal takmer 10 cm bradu. Dokonca 30.10.2015 bol v čase skutku v práci, čo je doložené výpisom z dochádzkového systému isteného kamerami a čipovými kartami s individuálnymi PIN kódmi (dve nezávislé karty). Prítomnosť v práci a následné aktivity po odchode z práce, ako aj vzhľad M. Macka boli potvrdené aj výpoveďami svedkov a výpisom online komunikácie s klientom v Nemecku v čase útoku.

Aj napriek tomu, že M. Macko mal na 30.10.2015 nevyvrátiteľné alibi doložené vecnými dôkazmi a dlhú bradu, vyšetrovateľ Kovarčík pod dozorom prokurátora Greška mu túto bradu zámerne odstránil a zinscenoval druhý deň po sebe opakovanú fingovanú rekogníciu. Dovôd bol ten, aby na základe takejto fingovanej rekognície a krivej výpovede svedkyne, ako aj brutálneho zásahu vyšetrovateľa Kovarčíka do fyzickej integrity podozrivého, vyšetrovateľ získal voči Mackovi "usvedčujúci" dôkaz v podobe pozitívnej rekognície. Všetko s jasným zámerom vyšetrovateľa pod dozorom prokurátora za každú cenu vyrobiť falošné dôkazy voči Mackovi a bez ohľadu na, to, že alibi a hlavne vzhľad Macka ho absolútne vylučovali vôbec ako podozrivého. Teda takúto rekogníciu, opakovanú s tou istou poškodenou druhý deň po sebe nemohli OČTK ani len vykonať. Skvelá práca vyšetrovateľa Kovarčíka a prokurátora Greška! Zatiaľ nepotrestaná, lebo prokurátorská a justičná mafia chráni v prvom rade seba a nie spravodlivosť.

Neznámy páchateľ zlikvidoval zo spisu zápisnice o výpovediach dvoch poškodených alebo tie o výpovediach zámerne klamali. To konštatoval prvostupňový súd, nie ja.

Neznámy páchateľ zlikvidoval ďalšie video s potenciálnym páchateľom. Napriek tomu, že polícia najprv potvrdila existenciu videa redaktorom TV Markíza a TV Joj a potvrdila aj to, že video skúma, neskôr polícia tvrdí, že nikdy žiadne video neexistovalo (!). K tejto zmene postoja polície došlo po mojom rozsiahlom podaní generálnemu prokurátorovi Čižnárovi a pochybnom postupe jeho preverovania dnes už obvinenou (v inej veci) bývalou krajskou prokurátorkou v Bratislave.

Neznámy páchateľ zlikvidoval všetky zvukové záznamy z hlavných pojednávaní na súde v danej trestnej veci.

Neznámy páchateľ použil hrozbu bombového útoku na narušenie konania súdu a zastrašenie jeho účastníkov. Polícia tvrdí, že páchateľa nenašla. Pritom od prijatia protiteroristického balíčka by mala byť schopná zistiť aspoň telefón, z ktorého bola hrozba oznámená. Výnimku tvoria len príslušníci vybraných bezpečnostných zložiek, ktorí jediní majú utajené (neregistrované) telefóny

Toto je len časť z celého radu ďalších trestných činov a manipulácií s dôkazmi, na ktorách s apodieľali aj predstavitelia polície a prokuratúry. Súčasťou teejto špinavej kampane sú aj doslova vyložené klamstvá dnes už väzobne stíhaného sudcu Molnára (zatiaľ je stíhaný za iné veci) a prokurátora Greška z okresnej prokuratúry Bratislava IV. Takáto je skutočná pravda o kauze fekálny fantóm.

Páchatelia behajú po slobode a zbytočné obete majú smolu

Polícia pod dozorom prokuratúry sabotovala vyšetrovanie všetkých 27 fekálnych útokov, ktoré sa stali od jari 2015 do 23.11.2015, s výnimkou pár útokov účelovo priradených Mackovi. Zatiaľ čo M. Macko bol nezákonne väznený na základe krivých výpovedí a trestnej činnosti vyšetrovateľa, skutočný páchateľ veselo pokračoval v útokoch ďalej.

Polícia a prokuratúra sa tomu prizerali a dokonca šírili na verejnosti bludy. Nakoniec až po voľbách v marci 2016 (24.3.) konečne zadržali aj skutočného páchateľa, o ktorom OČTK dávno museli vedieť, kto to je. Zrejme chceli mať istotu, že pred voľbami nebude škandál s nezákonným väznením krivo obvineného syna skúseného generála, ktorý striktne dodržiaval oficiálnu štátnu politiku členstva v NATO a poukazoval na viaceré problémy v rezorte. To rozhodne niektorým ľuďom z pozadia Smeru nevyhovovalo.

Politicky ovládané orgány činné v trestnom konaní by pred voľbami v marci 2016 museli priznať respektíve čeliť podozreniu, že od začiatku išlo o účelové využitie útokov skutočného páchateľa na moju diskreditáciu. Ten mimochodom býval neďaleko SIS a MO SR a na Dlhých dieloch mal fitnes štúdio. Preto aj časť útokov páchal v obvode Bratislava IV, kde sa denne pohyboval. Práve to, že M. Macko býval v obvode BA IV bolo dôvodom, prečo si vyšetrovateľ a prokuratúra účelovo vybrali len pár útokov z celkového počtu 27. To, že Macko býval na Dlhých dieloch bol namiesto dôkazov jeden z hlavných argumentov vyšetrovateľa a prokurátora na krivé obvinenie M. Macka. Absurdné, ale pre organizovanú skupinu páchateľov s neobmedzenými právomocami a mocensko-politickým a zrejme aj spravodajským krytím dostatočné na likvidáciu M. Macka a jeho otca.

Preto zrejme nebol záujem o zadržanie skutočného páchateľa pred voľbami v marci 2016. Bohužiaľ si to odnieslo ďalších 13 zbytočných obetí skutočného úchylného páchateľa. Ten vďaka nedostatočnej činnosti OČTK pokračoval v útokoch aj počas nezákonného väznenia M. Macka. Poškodené by mali žalovať štát a žiadať odškodné za spôsobenú ujmu. Tá by sa im nestala, ak by orgány činé v trestnom konaní úmyselne nemarili objektívne vyšetrovanie všetkých útokov fekálneho fantóma. V prípade potreby týmto poškodeným rád pomôžem so spísaním žaloby.

Polícia totiž mala fotografie a videozáznamy skutočného páchateľa už niekoľko mesiacov predtým, ako ho nakoniec po voľbách v marci 2016 zadržala. Napriek tomu polícia vôbec nekonala tak, aby páchateľa zaistila čo najskôr. Naopak, policajná hovorkyňa Tatiana Kurucová zverejňovala z doteraz nezistených príčin klamstvá o priebehu zadržania a vyšetrovania M. Macka a zavádzala média a verejnosť.

Vzhľadom na objednávku mojej diskreditácie, organizovanej skupine páchateľov zrejme veľmi vyhovovalo nezákonné väzobné stíhanie môjho syna a skutočný páchateľ zatiaľ veselo pokračoval v útokoch. Dokonca za účinnej pomoci celebritnej sexuologičky D. Caisovej sa vymýšľali legendy a rozprávky o údajnej nákazlivosti sexuálnej úchylky, ktorou mal M. Macko inšpirovať (nakaziť) na diaľku trénera Seligu. Mal tak asi urobiť cez televízor a noviny počas toho, ako bol sám M. Macko vo väzbe. Je to absurdné, ale na špinavú diskreditačnú kampaň cez celoštátne médiá mimoriadne účinné.

Ak si pozriete spis a rozsudok v prípade Seligu, tak nakoniec zistíte, že na rozdiel od Macka, ktorý nikdy nemal a nemá žiadnu úchylku, skutočný páchateľ Seliga ju mal od narodenia a aj to priznal. Zaujímavosťou je, že tento tréner bol v tichosti odsúdený aj za jeden skutok z 24.10.2015, ktorý chceli vyšetrovatelia pôvodne hodiť na Macka podobne ako všetkých 27 útokov od jari 2015 do 23.11.2015.

Macko bol zadržaný 23.11.2015 a v rámci masívnej diskreditačnej kampane podporenej niektorými médiami sa mu snažili pripísať všetkých 27 útokov. Prokurátor Greško, ktorý opakovane postupoval zámerne nezákonne, otvorene klamal, ignoroval dôkazy v prospech Macka, nezákonne ho označil za sexuálneho devianta bez akejkoľvek diagnózy potvrdenej lekárom alebo znalcom, aj naďalej uvádza klamstvá nielen za hranicou slušnosti, ale aj za hranicou Trestného zákona. Nič sa mu nestalo a dodnes pokračuje v šírení týchto bludov a v obhajobe špinavostí vyšetrovateľa a prokuratúry.

Lenže obsah spisu a zistenia vo veci úchylky skutočného páchateľa, fitnes trénera Seligu, úplne vyvracajú výmysel sexuologičky D. Caisovej a OČTK o tom, že existovali dvaja fekálni fantómovia a že Macko mal inšpirovať a nakaziť trénera Seligu sexuálnou úchylkou. Väčší nezmysel som v živote nepočul. Ale to bola oficiálna verzia ponúknutá verejnosti celebritnou sexuologičkou a vyťažovaná nezákonne postupujúcou prokuratúrou.

Podľa zhromaždených dôkazov, v kauze fekálny fantóm nikdy neboli dvaja útočníci. To len organizovaná zločinecká skupina s priamou účasťou OČTK sa snažila vyvolať tento dojem a niektoré médiá im v tom intenzívne pomáhali. Dokonca aj za hranicou Trestného zákona v prípade portálu topky.sk.

Mafiánom a gaunerom neustúpim, ani tým z radov prokuratúry

Verím, že o tomto organizovanom zločine namierenom proti mne a mojej rodine ešte budete počuť. Súčasťou príbehu je totiž aj rozsiahla spravodajská operácia o príprave úkladných vrážd a ďalších obzvlášť závažných zločinov.

Objednávatelia a páchatelia týchto ohavností si veselo chodia po slobode a dokonca zastupujú štátne orgány v dovolacom konaní pred Najvyšším súdom SR. Väčšiu hanbu a knock out právnemu štátu si ťažko viem predstaviť. Verím, že nový generálny prokurátor a špeciálny prokurátor naplnia svoje sľuby a začnú čistiť vlastné inštitúcie od osôb, ktoré tam nemajú čo hľadať.

Nemám inú možnosť než systematicky zverejňovať detaily prípadu a začať dávať nielen trestné oznámenia na páchateľov týchto úmyselných trestných činov proti M. Mackovi, ale aj občiansko-právne žaloby na ochranu osobnosti. Neľahký priebeh choroby Covid-19 ma síce trocha zabrzdil a ešte stále som vo fáze zotavenia sa z choroby. Ale garantujem Vám, že mafii v akejkoľvek podobe a na akýchkoľvek postoch v štátnych inštitúciách a justícii neustúpim ani o krok.

Akonáhle mi to zdravotný stav dovolí, zverejním otvorený list pre predsedu Ústavného súdu a pre generálneho prokurátora Žilinku. Nimi riadené inštitúcie sa mimoriadne negatívne podieľali na umožnení, resp. pokračovaní týchto špinavosti, majúcich výrazné prvky organizovaného zločinu s účasťou príslušníkov štátnych orgánov a justície.

Následne budem pokračovať vo zverejňovaní detailov tejto špinavej kauzy namierenej proti mne. Je evidentné, že polícia, prokuratúra a justícia dokonca vrátane sudcov Ústavného súdu SR robia všetko pre to, aby túto štátom sponzorovanú špinavosť zamietli pod koberec. Občania musia dostať šancu, aby si mohli urobiť sami názor na postup polície, prokuratúry a senátu KS Bratislava vedeného tohto času väzobne stíhaným sudcom R. Molnárom.

Organizovaná trestná činnosť páchaná priamo príslušníkmi polície, prokuratúry a skorumpovanej justície nesmie mať miesto v demokratickom právnom štáte. Budem proti nej bojovať až do konca, aj keby ma to malo stáť život. Rovnako budem hľadať čestných spojencov, ktorým nie jedno, že žijeme v mafiánskom štáte, kde spravodlivosť je len jednou z obchodovateľných komodít.

Slovensko totiž nutne potrebuje demafianizáciu, tak ako kedysi Nemecko potrebovalo denacifikáciu.