Nelámem nad ním palicu, ale moju dôveru nemá

​Nie som génius. Tridsaťpäťročná prax ma naučila čítať charaktery ľudí. Mal som možnosť stretnúť a zblízka spoznať tisíce vojakov vrátane desiatok generálov z celého sveta. Niečo mi na Žilinkovi nesedelo, ale nevedel som čo.

Pána Žilinku osobne nepoznám. Podľa všetkého je to čestný človek. Ale jeho vyjadrenia a kroky, o ktorých som sa dočítal, niekde vo vnútri spustili šiesty zmysel a pocitový alarm, že je to aj človek, ktorý je rád Niekým a rád sa s Niekým ukazuje. Aj preto som napísal na svojom blogu o ňom hneď, ako bol zvolený.

Bohužiaľ, moje intuitívne tušenie sa potvrdilo. Podľa článku Ondreja Dostála a ďalších informácií sa ukazuje, že pán Žilinka naozaj viac, než je zdravé,chce byť Niekým. Každý sme nejaký a máme aj svoje chyby. Ja, keď som videl, že v systéme som pre niektorých mocných persona non-grata, že už ho nebudem môcť viacej zmeniť a že akékoľvek moje pokračovanie by bolo čistou kolaboráciu, radšej som verejne odišiel.

Pán Žilinka je v inej situácii. Poslanci vložili do neho nádej, že konečne začne meniť systém prokuratúry tak, aby prestal slúžiť mafii a často krát aj pochybným politickým záujmom. Teraz sa ukazuje, že jeho túžba byť konečne niekým veľkým a významným, skrátka papalášom je podstatne väčšia ako sa zdalo.

Je až tak veľká, že ho viedla k tomu, aby klamal počas vypočúvania v Národnej rade SR zvolenými zástupcami ľudu. V Amerike pre to, že prezident Clinton klamal o svojej sexuálnej afére počas vypočutia kongresom, aktivovali proces impeachementu. Chceli odvolať ľudom zvoleného prezidenta nie pre jeho sexuálnu aféru, ale pre to, že si dovolil o nej klamať pred poslancami.

Nemám dobrý pocit z generálneho prokurátora, ktorý je v záujme toho, aby sa dostal na funkciu, ochotný posielať za seba vybavovačov, aby za neho lobovali. Naviac o tom aj klame. Mnohé veci sú často krát iné, ako sa navonok javia. Punc čestnosti a nekompromisnosti prokurátora Žilinku dostal vážnu trhlinu.

Pán Žilinka, aj napriek tomu, že klamal, bol legitímne zvolený za generálneho prokurátora a mal by byť vymenovaný. Ale všetci ideme do rizika a neistoty , ktorá jeho charakterová vlastnosť u neho preváži. Či to bude túžba po moci, alebo vôľa očistiť prokuratúru a nastoliť právny štát.

Nelámem nad ním palicu. Som síce len prostý a zdanlivo bezvýznamný občan, ale na každom z nás záleží. Moju dôveru si nový generálny prokurátor musí najprv získať. Rovnako ako politici, ktorí ho do funkcie dosadili.