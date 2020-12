Na čo využíval poslanec Smeru informácie od NAKA?

Musím sa ospravedlniť predstaviteľom SNS. Nie preto, že by som sa mýlil, alebo že by som im krivdil vo svojom blogu o výpalníctve v agrodotáciách. Naopak, úloha nominantov SNS sa plne potvrdila.

Najnovšie informácie, ktoré vyplávali medzičasom na povrch, ukazujú len to, že problém s rabovaním dotácií v poľnohospodárstve je ešte podstatne hlbší a dlhší. SNS nie je jediný parazit. Vyzerá to tak, že ich silnejší koaličný partner a jeho akcionári v tom tiež mali dlhodobo prsty. Opravujem sa teda. Táto kauza ilustruje aj podstatu Smeru, nielen SNS, ako som napísal.

Zo správ z vyšetrovania ma zaujala informácia, že bývalý štátny tajomník Smeru, dnes poslanec NR SR, pán Stredák bol pravidelne informovaný o rozkrádaní dotácií. Vyplýva to z výpovedí Ľudovíta Makóa, bývalého šéfa Kriminálneho úradu finančnej správy. Podľa jeho výpovede a článku Mira Kerna v Denníku N, malo dôjsť k dohode medzi N. Bödörom, šéfom NAKA Hraškom a jeho podriadeným Krajmerom o tom, že všetky informácie o agrodotáciách bude sústreďovať NAKA. Následne mal byť Krajmer poverený tým, aby takto sústredené informácie odovzdával vtedajšiemu štátnemu tajomníkovi Stredákovi na rezorte pôdohospodárstva.

To, že pán Stredák údajne dostával podrobné informácie o činnosti tejto mafie, ešte automaticky nesvedčí o jeho účasti na trestnej činnosti. Na mieste je však celý rad otázok, na ktoré by OČTK aj verejnosť mali poznať odpoveď.

1) Na čo mali pánovi poslancovi slúžiť informácie NAKA o tejto trestnej činnosti? Išlo len o situačný prehľad na rezorte, alebo inventúru "dlžníkov"?

2) Súviselo to nejako s úspešným spoločným biznisom manželky pána poslanca a partnerky pána Bödöra?

Ak je odpoveď na prvé dve otázky negatívna, tak sa natíska ešte jedna zásadná otázka: Prečo pán Stredák nekonal, ak vedel o páchaní rozsiahlej trestnej činnosti? Aj keď nebol vyšetrovateľom, mal oznamovaciu povinnosť. Pokiaľ išlo len o operatívne informácie práve od vyšetrovateľov, mal ako štátny tajomník rezortu navrhnúť systémové opatrenia, ktoré by mininalizovali možnosti tejto mafie. Lenže okolnosti kauzy Dobytkár aj dotácií v obci Babindol naznačujú, že prominenti strany Smer mali iné záujmy.

Doteraz celá kauza Dobytkár až nepochopiteľne obchádzala Gabrielu Matečnú, bývalú ministerku za SNS. Pritom práve ona je spoločným menovateľom medzi smeráckym a národniarskym vedením rezortu a jasným prvkom kontinuity v agrodotáciách. Dokonca mala začínať pôvodne ako nominantka Smeru, práve v oblasti dotácií. Nehovorím, že sa dopustila niečoho nezákonného, ale rozhodne by mala vedieť viac, ako my všetci dokopy. Jej svedectvo, ako aj informácie pána Stredáka môžu byť dôležité na dotvorenie celej mozaiky dojenia dobytkármi. Mali by sa sami vydať na NAKA a zaspievať.

Ukazuje sa, že stádo dobytkárov, ktorí kašľali na svoj štát aj občanov a namiesto pomoci agrosektoru ho vypaľovali, je väčšie ako sme tušili. Je čas ho nahnať do jedného košiara a dobre zavrieť.