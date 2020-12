Generálnym prokurátorom bude M. Žilinka, ktorý dôveroval Čižnárovi

Tomu Čižnárovi, ktorý vedel, že iný prokurátor zrejme vydiera kde koho, ale neurobil vôbec nič. Generálnemu prokurátorovi, ktorý sedem rokov budil dojem, že nerobí takmer nič proti zločinu.

Verím, že pani Prezidentka SR vymenuje Maroša Žilinku za generálneho prokurátora a ukončí tak bezvládie v tejto dôležitej inštitúcii. Nechváľme však deň pre večerom. Držím budúcemu generálnemu prokurátorovi palce. Ale až čas ukáže, či naozaj naplní očakávania. Lebo aj v prípade D. Trnku a J. Čižnára boli veľké očakávania a prišlo ešte väčšie sklamanie.

Pán Žilinka má silný ľudský príbeh, ale aj vady krásy. Už v minulosti ukázal, že funkcionárčenie mu imponuje viac ako výkon prokurátorskej profesie. Rád sa pohyboval medzi mocnými a vplyvnými. To robili aj tí, ktorým teraz postupne NAKA klope na dvere. Tí sa cítili, že sú niečo viac a nechali sa opantať ošiaľom vlastnej dôležitosti, priazňou politikov a chymérou vlastnej beztrestnosti.

Budúci generálny prokurátor Žilinka je podľa dostupných informácií rozhodne iný. Ale medzi pochybnými hviezdami sa tiež cítil veľmi dobre. Skutočná skúška neprichádza vtedy, keď sa človek k funkcii derie, ale až keď sa na ňu konečne dostane. Jeho predchodcovia totálne v tejto skúške zlyhali. To, že za neho hlasovali unisono fašisti, smeráci aj hlasisti ho síce nediskvalifikuje, ale niečo naznačuje.

Sme rodina ho mala ako svojho kandidáta, kvôli ktorému by asi položili aj koalíciu a išli do inej. Z koalície sú stranou, ktorá sa asi najviac môže báť preverovania pôvodov majetkov a plne rozviazaných rúk policajtov a prokurátorov. Fašistom hrozilo, že s novým generálnym prokurátorom budú čeliť novému pokusu o ich rozpustenie. Smeru a Hlasu ide o prežitie a vytváranie zdania, že ich politika a strana nemá nič spoločné so zločinmi počas ich éry pri moci. Hľadali mediátora, ktorý bude mať dosť autocenzúry, pokiaľ ide o síce pochybných politikov, ale predsa len majúcich legitimitu od svojich voličov. A teda dúfajú, že pre akékoľvek konanie voči nim bude váhať odložiť diplomaciu bokom. Všetci títo vehementne hlasovali za Maroša Žilinku. Každý so svojím vlastným očakávaním.

Podľa všetkého, pán Žilinka je čestný človek a prokurátor. Držím mu palce, aby dokázal, že nie je, ani nebude politický poskok nikoho a bude mať dosť sily na očistu aj rekonštrukciu prokuratúry. Pokiaľ má byť niekto z jeho výkonu sklamaný, tak mu prajem, aby to neboli občania, ale tí, ktorí si mysleli, že jeho voľbou získajú výhodu. Lebo po všetkých vymenovaných politikoch je načase, aby sa do popredia záujmu prokuratúry dostal právny štát a občania a nie záujmy politikov.

Prvé ťažké skúšky aj naivné očakávania tých, ktorí ho volili už na neho čakajú. Dúfam, že v nich obstojí. Ja si svoj osobný názor urobím až podľa toho, ako bude reagovať na nezákonnosti prokurátorov, na ktoré som upozornil. Čižnárova prokuratúra radšej obetovala osud nevinného človeka, než aby ich riešila. Bez argumentov, s výsmechom do tváre a beztrestnosťou páchateľov špinavostí. Podnety pošlem znova a budem čakať na výsledok a právne argumenty, nie aroganciu a výsmech, ako počas uplynulých viac ako päť rokov.