Akcia NAKA je možno iba búrkou v pohári vody

Po koľký raz to už zažívame? Zadržanie vplyvných osôb vo svetle reflektorov, výsluchy, bombastické titulky a predbiehanie sa médií, kto prinesie senzačnejšie odhalenie. A potom fiasko. Justičná mafia je silnejšia ako my.

Podľa oznámenia polície a správ viacerých médií, dnes pokračovala akcia Búrka, zameraná na mafiánsku časť justície. Opäť bolo zadržaných viacero osôb, vrátane známeho a hlavne vplyvného podnikateľa a viacerých sudcov, či bývalých sudcov. Nasledujú obšírne zaručené správy, ktoré vyvolávajú falošnú nádej, že konečne zatočíme s rozsiahlou justičnou mafiou.

Začínam byť skeptik a kladiem si otázku, či toto všetko nie je len jedno veľké divadlo, ktoré nakoniec opäť skončí fiaskom. Vo svetle rozsudku nad obvinenými v prípade vraždy J. Kuciaka, ako aj nečinnosti v prípadoch vplyvných a prakticky neodvolateľných prokurátorov, je v mafiou prelezenom Slovensku možné všetko.

Verím v úprimnú snahu zasahujúcich policajtov, vyšetrovateľov a pár statočných prokurátorov, dôsledne vyšetriť podozrenia a postaviť všetkých podozrivých pred spravodlivý súd. Problém je, že mafia prerástla súdy všetkých stupňov a prokuratúru tak hlboko, že spoliehať sa na to, že o týchto prípadoch budú rozhodovať tí čestní a spravodliví, je ako veriť vo výhru v lotérii.

Nedá sa obísť fakt, že minimálne dve z dnes zadržaných osôb už raz zadržané boli. Vyšetrovatelia a generálny prokurátor žiadali ich väzobné stíhanie. Ústavný súd SR svojím nepochopiteľným rozhodnutím zabránil ich väzobnému stíhaniu a pustil ich na slobodu. Pokiaľ tieto osoby boli naozaj podozriví páchatelia, tak im Ústavný súd poskytol viac ako pol roka času na likvidáciu všetkých dôkazov, ktoré sa ešte zlikvidovať dali, aj na koordináciu svojich výpovedí.

Ak namietate, že predsa máme nezávislé súdy a Ústavný súd takisto konal nezávisle, tak si dovolím oponovať. Po prvé, pochybnosť o skutočnej nezávislosti súdov je predsa samotným jadrom akcie Búrka a obsahom doteraz vznesených obvinení. Po druhé, ústavný súd vôbec nerozhodoval o vine, či nevine obvinených sudcov, ale len o tom, či by ich stíhanie nebolo zásahom do nezávislosti súdov. Inými slovami, či je možné vylúčiť, že obvinenie sudcov by mohlo byť účelové, aby im bolo zabránené v ich sudcovskej činnosti, alebo aby niekto ovplyvnil ich rozhodovanie. Nič viac, nič menej.

Napriek tomu Ústavný súd v analogických veciach pred pár mesiacmi rozhodol úplne odlišne. Jedných sudcov vydal na stíhanie a iných zo záhadných dôvodov pustil na slobodu a zabránil tak ich väzobnému stíhaniu. Dnes sa nám časť z nich vracia v putách naspäť, obohatená o nové poznatky a čas, ktorý im veľkoryso venovali ústavní sudcovia. Dôvody sú formálne uvedené v rozhodnutí Ústavného súdu, ale skutočné dôvody a motívy sa nikdy nedozvieme. Môžeme si len domýšľať, či náhodou nemajú súvislosť a väzby na samotnú podstatu akcie Búrka.

Dnes sa niektoré dobré holuby vracajú v putách. Len nevieme na ako dlho a či sa im za to nebudeme ospravedlňovať a odškodňovať ich. Spravodlivosť je na Slovensku do značnej miery závislá na justičnej mafii a právnom formalizme. V systéme, kde sa každý pozná s každým a kde viac ako dôkazy, fakty, či dokonca prírodné zákony platí právny formalizmus a absolútna nezávislosť súdov, aj od zákonov a zdravého rozumu, je možné všetko.

Neradujme sa predčasne zo zadržania pár ďalších podozrivých. Počkajme si radšej na konečné právoplatné a možno aj nespravodlivé rozhodnutie nášho justičného systému, o ktorom nielen z akcie Búrka vieme, že je prerastený mafiou. Na vrchole justičného systému stojí Ústavný súd SR so sudcami, ktorých vyprodukoval práve tento systém a ktorý sa NAKA snaží liečiť v rámci akcie Búrka.

Poznámka: Snažil som sa o maximálnu objektivitu v tomto komentári, aj keď musím verejne deklarovať, že s mafiánskou časťou slovenskej justície a Ústavným súdom mám stále aktívny spor. Aj keď som ho nezohľadňoval v komentári, páni a dámy z justície by mohli účelovo namietať moju zaujatosť. Ústavný súd už viac ako dva roky odmieta rozhodnúť o prijatí, či odmietnutí ústavnej sťažnosti syna, čím nepriamo kryje mafiánsky rozsudok jedného zo sudcov stíhaných v akcii Búrka. Ústavný súd súčasne neodôvodnene uprednostnil vybavenie tisícov ústavných sťažností podaných neskôr ako sťažnosť syna. Podrobnosti uvediem v samostatnom článku, nakoľko s týmto článkom nijako nesúvisia.