Potrestajú niekedy nezákonné lustrácie?

Nezákonné lustrácie a sledovanie záujmových osôb na objednávku mafie je znakom mafiánskeho štátu. Zločinnú lustráciu okrem Kočnera využil aj známy portál. Radosť z väzby koordinátora je predčasná, ešte môže vyviaznuť s pokutou.

Prípad rozsiahlych nezákonných lustrácií novinárov, ich rodinných príslušníkov a ďalších osôb je dokonalou ukážkou, ako presne funguje všadeprítomný mafiánsky štát! Ale takto fungujú aj autoritárske režimy, diktatúra, či totalitný štát.

Mafia si objedná. Neoficiálne mocensko-politické štruktúry, ktoré v skutočnosti reálne riadia časť bezpečnostného aparátu štátu, koordinujú operáciu. Policajti, prípadne členovia ďalších bezpečnostných zložiek, zrealizujú nezákonné lustrácie, či sledovanie. Nikto sa nepýta na zákonné dôvody, alebo číslo spisu. Nikto nechce písomné nariadenie, všetci sú spokojní a rozumejú, čo sa po nich chce. To, či výsledky budú použité na prípravu vraždy, vydieranie, zastrašovanie alebo len pre žiarlivého partnera nikoho nezaujíma. Každý čaká len trocha vďaky. Požičané a vrátené. Teraz, aj do budúcnosti. Takto vyzerá dokonale previazaný mafiánsky štát.

Idete na povolenú demonštráciu alebo zhromaždenie? Možno Vás začnú lustrovať, sledovať, odpočúvať. V mediálne známom prípade sa tak dialo. Sedíte ako generál armády na porade a nahlas sa pýtate, prečo nemáte aspoň elementárne utajené spojenie, keď sa naň vyhodila už miliarda? Alebo vyslovíte podobnú otázku a poznámku. Začnú Vám sledovať deti, odpočúvať telefón, na diaľku sa prihlasovať do Vášho počítača. Na jedných aj druhých hľadajú slabé miesto alebo cestu na likvidáciu. Hlavne mediálnu, profesijnú a niekedy aj fyzickú.

Ešte si pamätám staré heslo mladých vojakov "Nepriateľ (pardon, MAFIA) načúva!". A pozoruje ťa. Skutočné vyšetrovanie, nielen občianske a novinárske domnienky, ukazuje, že im v tom pomáhajú oficiálne bezpečnostné zložky štátu, ale aj samozvaní (bývalí) spravodajci. Najnovšie informácie naznačujú, že policajná a spravodajská mafia s vedomím (a riadením?) vysokých funkcionárov policajného zboru mala na jednoduchú objednávku Mariána K. robiť desiatky lustrácií a vyrobiť celkom 628 pavúkov (vzťahových diagramov)!

Občania, toto ste si zaplatili z Vašich peňazí! Tento prípad sa už vyšetruje a údajný koordinátor je väzobne stíhaný. Netešte sa, vážení čitatelia. Podľa medializovaných informácií a vo svetle rozsudkov v prípade objednávky vraždy J. Kuciaka a v prípade Rybanič Vás musím varovať. Aby sme nakoniec ešte neplatili bývalému vysokému funkcionárovi Pavlovi V. odškodné za kolúznu väzbu.

V nezákonných lustráciách sa vezú aj médiá

Kočner totiž nebol jediný, kto rád využíval nezákonné lustrácie. Robili to aj policajti pre svoje súkromné potreby, ale aj médiá, ktoré majú medzi policajtami svojich informátorov. Raz je to "súkromné echo" pre novinárov o policajnom záťahu alebo razii ešte pred jej vykonaním, ktoré dá konkrétnemu novinárovi náskok, alebo mu umožní publikovať mimoriadnu správu ako prvý. Inokedy sú to informácie slúžiace na diskreditáciu, alebo vydieranie.

So špinavým postupom príslušníka polície a novinárov mám veľmi negatívnu skúsenosť. Prípad môjho syna, aj napriek všemožnej snahe prokuratúry, súdov a ústavného súdu všetko ututlať, nie je ničím iným, ako preukázateľným organizovaným zločinom s masívnym zneužitím štátnych orgánov a špinavou mediálnou kampaňou. Na začiatku boli mediálne hry, hon na čarodejnice, falšovanie a zatajovanie dôkazov a na konci zastrašovanie a ohrozenie života. Tento špinavý útok stále pokračuje.

Dnes podrobnejšie popíšem, ako známy bulvárny portál zneužíval nezákonnú lustráciu. Bezvýznamný policajt npor. Daniel Krížik nezákonne lustroval môjho syna na objednávku Jána Zemiara, prominentného fotografa Topiek. Topky sa dlhodobo angažovali v prípade "Fekálny fantóm". Dokonca tak intenzívne, že podrobne informovali o prípade a komunikovali s niektorými poškodenými ešte pred ich výpoveďou na polícii. V istom momente sa Topky stali de facto moderátorom prípadu. Podľa policajného vyšetrovania, fotograf Ján Zemiar po zadržaní Martina Macka volal svojmu známemu policajtovi Krížikovi dňa 25.11.2015 poobede (17:26:23). S Krížikom sa Zemiar baví o tom, že: "by bolo dobré mať hneď aspoň nejakú fotku jeho", na čo mu Daniel Krížik povie "jak naozaj vyzerá?" a povie mu, že on takú má.

Ján Zemiar povedal Krížikovi, že mu ju má poslať cez WhatsApp a Krížik mu odpovedal, že mu napíše na druhý deň. Nasledujúci deň vykonal Križik nezákonnú lustráciu Martina Macka v systéme REGOB, na monitore si zobrazil jeho fotografiu z občianskeho preukazu a odfotil si ju z monitora do svojho mobilu. Krížik vykonal na základe Zemiarovej objednávky nezákonnú lustráciu M. Macka 26.11.2015 o 17:58. Presne o 22 minút neskôr je táto fotografia zverejnená v článku na portále topky.sk .

Ukradnutá fotografia M. Macka z REGOB (Daniel Krížik /nelegálne/)

V prípade Topiek je absolútne nespochybniteľné, že zverejnili fotografiu pochádzajúcu z trestnej činnosti policajta a to, že fotografiu si vyžiadal fotograf Ján Zemiar. Tým, že Krížik vyhotovoval fotografiu z monitoru, vznikol na nej typický obrazec moiré, ktorý je absolútne zhodný s fotografiou zverejnenou Topkami, Takže je vylúčené, že by Topky použili fotografiu z akéhokoľvek iného zdroja. Túto nezákonne získanú fotografiu následne Topky používali opakovane na diskreditácia M. Macka a mojej osoby takmer celý rok. Dokonca aj pri informovaní o pokračujúcich prípadoch myzofilných útokov, ktoré sa diali počas väzby M. Macka, teda bolo absolútne vylúčené, že by s nimi mohol Macko čokoľvek mať.

Je otázka, či Topkám išlo o informovanie verejnosti, alebo aj o stupňovanie tlaku voči mne. Objednávateľ celej tejto kauzy vo vzťahu ku mne a synovi na základe profesionálne vypracovaného osobnostného profilu zrejme očakával, že okamžite odstúpim a odídem do civilu. Lenže ja som napriek bombastickej medializácii prípadu a následným špinavostiam a zverejňovaniu vymyslených informácií práve spomínanými Topkami pokračoval v ozbrojených silách.

Páchatelia ničili dôkazy, zatiaľ to pomohlo len Topkám

O tejto špinavosti Topiek a polície som vedel hneď, ako uverejnili článok o vzatí syna do väzby. Overoval som fotku u dcéry a potvrdila mi, že takú fotku mal Martin na občianskom preukaze. Zasvietila mi kontrolka, okamžite som cez sms kontaktoval policajného prezidenta Gašpara aj hovorkyňu Kurucovú. Zbytočne, ani sa neunúvali ma poslať do kelu. Keď začali Topky fotografiu zverejňovať opakovane a v prípadoch nijako nesúvisiacich so synom, podal som trestné oznámenie na zneužitie právomoci verejného činiteľa a neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi políciou a Topkami.

Vyšetrovateľ moje trestné oznámenie zamietol z dôvodu uplatnenia zásady "ne bis in idem", teda, že v jednej veci nie je možné konať dva krát. V tom čase totiž policajná inšpekcia v danej veci už vyšetrovala Krížika, ktorého sledovali a odpočúvali v inej súvislosti. Zachytili aj komunikáciu Krížika so Zemiarom a získali dôkazy o tejto trestnej činnosti. Lenže toto som sa dozvedel podrobnejšie až takmer o rok neskôr. Medzitým aj napriek trestnému stíhaniu vedenému voči Krížikovi, Topky veselo ďalej pokračovali v následkoch tejto trestnej činnosti a neoprávnenom nakladaní s osobnými údajmi M. Macka.

V decembri 2015, krátko po nezákonnej lustrácii, policajná inšpekcia zabavila Krížikovi jeho mobil. Ten sa následne pokúsil riadeným procesom na diaľku zničiť všetku komunikáciu a dáta z mobilu. Takmer mu to vyšlo. Znalcovi sa však podarilo rekonštruovať časť komunikácie a dáta z pamäťovej karty, na ktorej bola aj fotografia z lustrácie M. Macka.

Dôkazy likvidovali o rok neskôr aj Topky. Po tom, čo som sa nakoniec náhodne dozvedel o odsúdení Krížika za tento trestný čin, podal som nové trestné oznámenie. Krížik totiž nekonal z vlastného popudu, ale na navádzanie inej osoby a Topky neoprávnene nakladali s osobnými údajmi. V snahe zmazať všetky stopy a vyhnúť sa stíhaniu, redakcia Topiek dodatočne vymazala kriminálnou činnosťou získané fotografie M. Macka z už zverejnených článkov. Urobili to skryte, bez toho, že by vyznačili aktualizáciu článkov a jej čas. Topky síce vymazali dôkazy o svojom podiele, ale výsledok diskreditačnej činnosti už nevymaže nikto. Utajenú manipuláciu s článkami dobre vidno na nasledovných obrázkoch.

Pôvodný článok s fotografiou z nezákonnej lustrácie (Topky.sk)

Dodatočne a tajne upravený článok (Topky.sk)

Nové trestné oznámenie dostal na vybavenie vyšetrovateľ z Bratislavy 5, Viktor Čerepkai. Ten začal trestné stíhanie vo veci neoprávneného nakladania s osobnými údajmi. Nakoniec ho zastavil s odôvodnením, že nevie určiť konkrétneho páchateľa. Aj napriek tomu, že existujú dôkazy a právoplatný rozsudok súdu, ktorým bol D. Krížik uznaný vinným, tvrdí, že sa mu nepodarilo zistiť dosť dôkazov voči konkrétnej osobe. Zemiar pri prvom stíhaní aj teraz arogantne zapieral a odvolával sa na svoje novinárske práva. Vyhováral sa aj šéfredaktor Topiek Karvaš. Vyšetrovateľ mu uveril, že v redakcii nevedia, kto zverejňuje články a šéfredaktor alebo vedúci smeny nenesie zodpovednosť za zverejňovaný obsah. Vraj si mysleli, že to bola nejaká "legálna" fotografia z podnikovej preukážky.

Najprv budem riešiť podozrenia z ďaleko vážnejšej organizovanej trestnej činnosti s účasťou policajtov a prokuratúry. Ale podám trestné oznámenie do tretice a aj podanie na preverenie postupu vyšetrovateľa, ktorý zastavil stíhanie.

Smiešny trest a nezákonný postup súdu

Najprv nám na súde Bratislava II zatajovali informáciu o súdnom procese s Krížikom. Syn sa domáhal toho, aby mohol ísť na súd a predtým si ako poškodený chcel naštudovať spis. Až na opakovanú žiadosť mu umožnili nahliadnuť do spisu. Bol to šok, lebo sme zistili, že súd už dávno vo veci rozhodol.

Nikomu sa v podstate nič nestalo. Zemiar je naďalej prominentný fotograf. Topky naďalej kalia vodu. Krížika sudca síce odsúdil, ale len na smiešnu pokutu 500 EUR. Macko nikdy nebol odškodnený a naopak sudca JUDr. Roman Farkaš (BA II) ho nezákonne vylúčil ako poškodeného z pojednávania. Bol rozsudok vôbec zákonný, keď úmyselne z procesu vylúčili poškodeného? Alebo spáchal niekto podvod, ak vykázal údajné doručenie predvolania Mackovi? Tomu totiž nič doručené nikdy nebolo. Neviem a nechápem, prečo s vylúčením poškodeného aj smiešnym trestom súhlasil prokurátor JUDr. Chylo (OP BA II), keď žiadal trest dva roky na podmienku dva roky a jeho kolegyňa JUDr. Rožňáková v obžalobe žiadala prítomnosť a vypočutie poškodeného Macka na súde.

Odkaz pre syndikát novinárov

Tieto nezákonné lustrácie a ďalšie mediálne špinavosti, ktoré v dohľadnej dobe zverejním, sa diali mojej rodine dávno pred vraždou Jána Kuciaka. Ján Kuciak aj mnohí z novinárov a ich rodinných príslušníkov boli nezákonne lustrovaní a boli na nich vypracovávané stovky vzťahových diagramov. Stala sa strašná tragédia a mohli sa stať ďalšie. Nikto z nás nevie, či nezákonná lustrácia Kuciaka priamo poslúžila na prípravu jeho vraždy. To možno s istotou nezistia ani orgány činné v trestnom konaní.

Našťastie sa väčšine z lustrovaných nič nestalo a zostali len zhrození z tejto nehoráznosti. Martinovi Mackovi gauneri na základe úmyselnej manipulácie s dôkazmi, krivých výpovedí a svojvoľného konania sudcu Molnára úplne zničili život a vyradili ho zo spoločnosti. Napomohla tomu aj nezákonná lustrácia a špinavá mediálna kampaň, v ktorej Topky a ďalšie média publikovali aj vymyslené príbehy s cieľom označiť Macka za devianta a ublížiť mu. K tým sa vrátim v občianskej aj trestno-právnej rovine. Ak sú novinári šokovaní svojimi lustráciami, tak ich prosím, aby si uvedomili, že život generála a jeho syna nie je o nič menej cenný ako ich vlastný. Pripnúť si odznak #AllForJan nestačí, ak budú medzi novinármi ľudia, ktorí sa neštítia používať rovnaké praktiky, ako tí, ktorých pranierujú.

Záver

Výsledok trestného konania v mafiánskom štáte je právne nepredvídateľný, lebo sa neriadi ústavou a zákonmi, ale želaniami mocných či mafie. Ak podobne ako Krížik aj koordinátor nezákonných lustrácií novinárov dostane pokutu 500 EUR, tak mu ešte doplatíme zvyšok odškodného za väzbu.

Rozsudok lustracia str. 1 (Okresný súd BA II)

Rozsudok lustracia str. 2 (Okresný súd BA II)