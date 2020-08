Ste platení občanmi, pán Purgat a spol.!

Prokurátorská rada nabrala odvahu a konečne sa po čase ozvala. Nie však proti pomerom v prokuratúre alebo proti odkladaniu skompromitovaných prokurátorov na lukratívnych flekoch. Prokurátorom vadí len kritika ich stavu.

V žiadnom prípade neschvaľujem vulgarizáciu komunikácie oficiálneho predstaviteľa štátu smerom k prokuratúre a štátnym zložkám. Ale ako otec obete mafiánskej likvidácie políciou a prokuratúrou, ktorí neváhali použiť metódy na úrovni organizovaného zločinu, viem pochopiť frustráciu premiéra.

Prokurátorská rada sa ozvala, že jej vadí, ako sa premiér vyjadruje. Fajn, majú na to právo a je to aj správne. Ale šokuje ma, že sa páni ctihodní prokurátori neozvali na to, že viacerí prokurátori a sudcovia sa podieľali na napomáhaní organizovanému zločinu zametaním ich káuz pod koberec, alebo nezákonným účelovým prenasledovaním nepohodlných osôb.

Nemôžem uveriť, že pánovi Purgatovi a členom prokurátorskej rady, ani etickej komisii prokuratúry nevadí, že generálna prokuratúra je prešpikovaná prokurátormi, ktorí mali priamu voľbu na podozrivých mafiánov a vrahov, alebo sa zúčastňovali pitiek s nechutnou zábavou na úkor obetí masového vraha. Aj toto je skutočný problém prokuratúry a nie Trnkove tepláky v interview. Ľudia tejto kvality by mohli byť prokurátormi len na Slovensku a možno niekde v najzaostalejšej rozvojovej krajine.

Naši prokurátori a prokurátorky by si mali uvedomiť, že ich oficiálne príjmy pochádzajú od občanov. Tí majú právo vyjadriť aj svoje rozhorčenie, ak vidia, že nie každý prokurátor pracuje pre ich bezpečnosť a spravodlivosť. Slovensko nie je Bielorusko, ale aj trpezlivosť našich občanov má svoje hranice a prokuratúra bola zriadená na ochranu práva a poriadku a nie ako samoúčelná kasta vyvolených.

---

Pozn.: K napísaniu komentára ma inšpiroval status od Zuzany Šubovej na sociálnej sieti, ktorý si môžete prečítať tu:

https://www.facebook.com/zuzana.subova.735/posts/377463166575181