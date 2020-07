Politika má prinášať niečo užitočné pre občanov

Parlament konečne schválil podnikateľské kilečko. Dva týždne sa niektorí koaliční politici zaoberali sami sebou a nechceli pochopiť, že politika nie je o nich samotných, ale služba občanom. Musí byť aj o hodnotách a morálke.

Pôvodne mal byť súbor opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia schválený ešte v mesiaci jún, aby mohol platiť od prvého júla. Predseda parlamentu ho zablokoval kvôli svojim osobným zlyhaniam. Dotklo sa ho, že koaliční partneri si dovolili mu ich jemne pripomenúť. Nakoniec sa podarilo dosiahnuť aspoň to, že opatrenia začnú platiť dňom uverejnenia v Zbierke zákonov.

Po takmer dvoch rokoch v politike a troch kampaniach som premýšľal ako a či vôbec pokračovať ďalej. Väčšina kňazov politiku nerieši. Jedného z nich, ktorého názor si veľmi vážim, som sa spýtal na túto veľmi osobnú otázku. Odpoveď bola jednoduchá a priama: "Pán generál, politika je príležitosť urobiť niečo užitočné pre občanov. Rozhodujte sa podľa toho, či tú príležitosť vidíte!". Nič nové. Len pripomenutie toho, prečo som aj ja osobne do politiky vôbec išiel. Meniť veci k lepšiemu a byť užitočný pre občanov.

Nová koalícia zdôrazňuje, že sa ujala vlády v ťažkých časoch, na ktoré sme neboli pripravení. No a čo? Mení to nejako podstatu toho, že vláda a politici majú byť nápomocní a užitoční občanom? Nie! Práve v ťažkých časoch to platí viac ako inokedy.

V nedeľnej relácii Na telo si Boris Kollár posťažoval, že dva týždne koalícia a médiá riešili nepodstatné hlúposti. Tou hlúposťou mal byť jeho škandál s pochybnými diplomovými prácami, jeho vlastnej a poslankyne Krištúfkovej.

Nesúhlasím s ním. Pravdu má len v tom, že sme stratili dva týždne. Jeho vinou, lebo celá situácia mohla byť vyriešená za jeden deň. Stačilo sa riadiť základnými princípmi a morálkou. Mohol predstúpiť pred kamery, ospravedlniť sa občanom a odstúpiť z verejnej funkcie.

Nikto nechcel rozpad vládnej koalície. V skutočnosti si to neželali ani v parlamentnej opozícii. Fico ani Pellegrini na víťazstvo vo voľbách zatiaľ nemajú. Nemajú ani zázračné riešenie ťažkej krízy, ktorá ešte len prichádza. Čas a ťarbavosť Matovičovej vlády hrá v prospech Fica a jeho klonov. Počkajú si a budú sa zotavovať.

Namiesto jednoduchého riešenia škandálu bola spoločnosť traumatizovaná obhajovaním neobhájiteľného. Koaliční partneri boli aj za podpory predsedu vlády zosmiešňovaní a vydieraní. Kde v tomto všetkom bolo niečo užitočné pre občanov?

Prvá pomoc súvisiaca s prvou vlnou pandémie ešte ani poriadne neúčinkuje a už sme na prahu druhej vlny. Občania a podnikatelia sú neistí, čo bude ďalej. Boris Kollár a časť koalície im poslali odkaz, že na nich nemajú čas. Odložili podnikateľské kilečko a nezačali ani poriadne pracovať na strategickom pláne záchrany a obnovy. Pritom všetci vieme, že možnosť byť pri rozdeľovaní miliárd si práve Kollárova strana aj tak nenechá ujsť.

Viem, že viacerí budú namietať, že schválený balíček neobsahuje zázračné opatrenia a nič sa nestane, ak začne platiť o dva týždne neskôr. Nemajú celkom pravdu. To, ako funguje ekonomika, najmä v krízovej situácii, veľmi závisí od nálady podnikateľov a spotrebiteľov. Rovnako tak závisí od dôvery k vláde. Podnikatelia a občania potrebujú istotu, že vláda si uvedomuje hĺbku problémov a je schopná a odhodlaná ich razantne riešiť. Strata dôvery a zmena nálad môže našu ekonomiku potopiť veľmi rýchlo.

Keď na vrchole predchádzajúcej finančnej krízy padla spoločnosť Lehman-Brothers, vtedajší minister financií Paulson pripravil zákon s rozsiahlym balíčkom pomoci. Bohužiaľ, ten sa aj kvôli jeho kontroverznosti podarilo schváliť až na tretí krát. Schválenie sa omeškalo o zhruba dva týždne. Dosť dlhá doba na to, aby sa v ekonomike úplne vytratila dôvera a prepukla panika. Finančná kríza, ktorá bola dôsledkom zlých hypoték a toxických derivátov, sa rýchlo zmenila na ťažkú hospodársku krízu. Americká a svetová ekonomika sa z nej spamätávali celé roky a museli sa prijímať extrémne opatrenia. Mnohé z nich cítime dodnes. Len v USA to boli všetky možné opatrenia na finančných trhoch a tri vlny kvantitatívneho uvoľňovania (2008, 2010 a 2012). Podobné opatrenia realizovali ECB, Európska komisia a vlády štátov.



Možnosti centrálnych bánk a vlád pri riešení súčasnej krízy sú obmedzené. Každá strata času a dôvery sa budú kompenzovať len veľmi ťažko. Podnikateľské kilečko je v prvom rade signálom vládnej koalície pre spoločnosť.

Určite ho budú musieť nasledovať ďalšie opatrenia. Okrem administratívnych opatrení bude potrebné priamo podporiť spotrebu. Súkromnú aj verejnú. Preto je dôležité čo najrýchlejšie pripravovať plán, ako naložiť s dodatočnými miliardami z EÚ. Tie nespadnú z neba a treba ich využiť tak, aby mali aj dlhodobý transformačný účinok na našu ekonomiku a spoločnosť.

Vládna koalícia zatiaľ môže ignorovať pokryteckú kritiku bývalého ministra financií Kamenického a predstaviteľov Smeru a Hlasu podobného Smeru. Tí nerobili žiadne reformy a opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia ani v dobrých časoch. Len dojili štát a kupovali si voličov populistickými krokmi.

Ale čas hrá proti vládnej koalícii. Vláda zmeny zatiaľ prináša len náznak reformy v súdnictve a účelové zmeny v prokuratúre a potenciálne aj v polícii. Na zásadné riešenie krízy a kľúčové reformy zatiaľ všetci čakáme a nevidíme ani len ich smerovanie.

Držím palce tejto nedokonalej koalícii, aby vydržala celé štyri roky Nesmie sa však sústrediť sama na seba a užitočnosť svojej politiky len pre svoje strany. Občania od nej očakávajú návrat k morálke a hodnotám a hlavne, že bude prinášať politiku konečne užitočnú aj pre občanov. Inak ju o pár rokov pošle na smetisko dejín rodiaci sa ľavicovo-nacionalistický blok.