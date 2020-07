Policajná inšpektorka klamala, čo využil stíhaný sudca Molnár

Dopustila sa členka Lučanského inšpekcie nehoráznosti úmyselne, alebo je len úplne nekompetentná? Obidve možnosti sú zlé varianty pre spravodlivosť. Môže vôbec niekto objektívne vyšetriť činnosť policajnej inšpekcie?

Drobná, ale príznačná epizóda kolosálnej špinavosti

Tento konkrétny prípad je len odrobinkou v rozsiahlej a dobre organizovanej kampani zameranej na moju mediálnu likvidáciu. Z viacerých dôvodov nemôžem vylúčiť ani tú fyzickú. Manipulácia dôkazov a diskreditačná mediálna hra sa v prípade "fekálneho fantóma" pripravovali už niekoľko týždňov pred zadržaním môjho syna.

Na likvidačnej kampani sa nezákonne podieľali policajti, prokuratúra, niektorí novinári a ďalšie osoby. Nešlo o žiadnu hlúpu náhodu. To postupne objasním a podložím dôkazmi. Na rozdiel od polície a prokuratúry, ktorí si len vymýšľali, špekulovali a manipulovali. Zločinný úmysel a zločinné konanie viacerých osôb boli prítomné v tejto kauze od samého počiatku. Ako vinník útokov bol zrejme dopredu určený môj syn, vedome a bez ohľadu na skutočného páchateľa.

Cielenou manipuláciou verejnej mienky sa tento prípad zatiaľ aj skončil. Väzobne stíhaný sudca Molnár najprv svojvoľne zrušil oslobodzujúci rozsudok vo veci M. Macka, prikázal prvostupňovému súdu, aby Macka odsúdil a následne ten istý sudca Molnár aj zamietol Mackove odvolanie. Asistovali mu pri tom dve členky senátu, ktorých mená sú zhodné s osobami evidovanými Ústavom pamäti národa v súvislosti s potláčaním práv občanov za komunistického režimu. Sudca Molnár si pri zamietnutí odvolania M. Macka pomohol aj uznesením policajtky plným klamstiev a nepresností.

Ústavný súd SR vo veci sťažnosti M. Macka už viac ako 20 mesiacov nekoná. Zrejme hrá o čas a hľadá cesty, ako by ohol paragrafy. V kauze je nechutným spôsobom namočený celý rad policajtov, prokurátorov a sudcov. Tých asi treba solidárne chrániť. Život syna nejakého generála je nepodstatný. Nie je to syn sudcu so zlatými tehličkami, sudcu s palácmi, ani syn nejakého vysoko postaveného prokurátora.

Oslobodzujúci rozsudok a pokračovanie diskreditácie

Dnešná časť príbehu je o zaujatom a nezákonnom postupe konkrétnej vyšetrovateľky policajnej inšpekcie. Dňa 16. februára 2017 bolo v kauze posledné hlavné pojednávanie Okresného súdu Bratislava IV, ktoré riadil sudca Ivan Alman. Prípad sa už ťahal jeden a pol roka. Skutočný páchateľ, celebritný fitnes tréner Dušan S., už mal za sebou narýchlo dohodnutý podmienečný trest a v tichosti sa stiahol do úzadia. Zato pre nás to bolo jeden a pol roka pekla, ponižovania, vyhrážok a zastrašovania. A hlavne špinavých mediálnych útokov.

Po vypočutí posledných svedkov a záverečných rečí sudca Alman vyhlásil rozsudok. V plnom rozsahu oslobodil M. Macka spod obžaloby. Prokuratúra okrem nezákonných rekognícií, ktoré boli sprevádzané trestnou činnosťou policajta, nepredložila vôbec nič. Len osočovanie, klamstvá v rozpore so znaleckými posudkami, špekulácie a vyvracanie preukázateľného alibi doloženého hmotnými dôkazmi a výpoveďami svedkov . Prokurátor Greško vyvracal potvrdené alibi len tak z brucha, svojvoľným tvrdením, že to nemusí byť stopercentné. Nechcel spravodlivé rozhodnutie sudcu, ako to vyžaduje Trestný poriadok, ale prostý lynč. Greško by mal vysvetliť prečo a za čo.

Prokurátor Greško sa na mieste odvolal bez udania dôvodu. Na otázku redaktora DenníkaN, čo ho k tomu viedlo, len odpovedal, že sa má spýtať krajskej prokuratúry. Dožralo ma to. Od začiatku som mal podozrenie, že celá kauza je na objednávku niekoho s výrazným mocensko-politickým vplyvom. Tak veľkým, že aj generálny prokurátor Čižnár a celá jeho inštitúcia mu viseli na šnúrke od nohavíc. A robili všetko pre to, aby Macka odsúdili za každú cenu.

Prokurátor sa odvolal napriek dôkaznej situácii v prospech Macka, svedeckým výpovediam, preukázateľnému alibi a dokonca tomu, že jedna poškodená ho ani len neoznačila za páchateľa a ďalšia vôbec ani nevypovedala na súde. To ma utvrdilo v tom, že Greško asi koná na príkaz niekoho mocnejšieho a je mu jedno, že vyzerá ako hochštapler. Bol už len rok do výmeny na poste Náčelníka generálneho štábu. Už vyše jeden a pol roka sa objednávateľovi tejto špinavosti nedarilo vyštvať ma z velenia ozbrojených síl.

To si pritom počas celej doby pomáhali všetkým možným. Aj úmyselným spájaním mojej osoby portálom topky.sk s útokmi fitness trénera Dušana S. Tie pokračovali aj v dobe, keď syn bol vo vyšetrovacej väzbe a nemohol s nimi vôbec nič mať. Napriek tomu redakcia topky.sk pod vedením Branislava Karvaša mala potrebu pri útokoch fitness trénera spomínať moju osobu a syna. Dodnes sa mne osobne a mojej rodine pán Karvaš a jeho melody boys and girls za tieto a ďalšie špinavosti neospravedlnili.

Preto som hneď po skončení súdu vo vyhlásení pre médiá zareagoval na oslobodzujúci rozsudok a nepodložené odvolanie prokurátora Greška. Pomenoval som veci pravým menom a povedal som nahlas, že za celým prípadom je s vysokou pravdepodobnosťou cieľavedomá diskreditácia mojej osoby a rodiny.

Nevyberavý protiútok prokuratúry prišiel okamžite. Hneď na druhý deň prokuratúra zverejnila stanovisko plné klamstiev a nepresností prostredníctvom agentúry TASR. Jeho cieľom bolo bagatelizovať moje vyhlásenie a spochybniť moju dôveryhodnosť. Stanovisko výnimočne neposkytol hovorca Michal Šúrek, ale osobne ho poslal vtedajší námestník krajského prokurátora pre trestný úsek JUDr. Oliver Janíček. Mimochodom, ten na portáli GP SR figuruje ako člen etickej komisie prokuratúry. Podľa môjho názoru nemá ani čo hľadať v prokuratúre a nie ešte sedieť v jej etickej komisii. Ale to je na samostatné pokračovanie v niektorej z budúcich častí príbehu Generálov fantóm a na samostatné podanie pre radu prokurátorov.

Trestné oznámenie kvôli výrokom exministra Kaliňáka

Na moje podozrenie z manipulácie prípadu od začiatku verejne reagovali aj exminister vnútra Kaliňák a námestník generálneho prokurátora Šufliarsky. Ostro sa ohradili voči tomu, že by v prípade dochádzalo k nejakým nezrovnalostiam. Zverejnil to Nový čas. Ten na krátky čas uverejnil aj moju rozsiahlu reakciu.

Zarazilo a nahnevalo ma to z viacerých dôvodov. Po prvé, na rozdiel od Šufliarskeho a Kaliňáka som mal v rukách kópiu spisu, splnomocnenie od syna, súhlas obhajoby a aj šuplík plný korešpondencie s políciou, vnútrom a prokuratúrou mimo zraku verejnosti a médií. Ako sa mohli Šufliarsky a Kaliňák k prípadu vôbec vyjadrovať a vyvracať moje tvrdenie? Šufliarsky teoreticky mohol mať prístup ku spisu, ale to by si ho musel vyžiadať na kontrolu.

Kaliňák o prípade vo fungujúcom právnom štáte vôbec nesmel mať vedomosť, alebo by musel mať prístup ku spisu. Tu mi u ministra vnútra absentoval akýkoľvek právny titul, na základe ktorého sa minister vnútra mohol dostať ku spisu a kvalifikovane sa vyjadrovať k prípadu. Pomyslel som si, že buď blafuje a vedome ma diskredituje, alebo je to ešte horšie.

Aj napriek tomu, že som bol v služobnom pomere a teda veľmi zraniteľnom postavení, nezaváhal som a podal som trestné oznámenie. Moja úvaha bola jednoduchá. Ak si niekto môže len tak šliapať po generálovi a jeho rodine a porušovať Trestný poriadok, tak potom môžeme rovno zahodiť ústavu a rozpustiť justičné orgány.

Trestné oznámenie bolo veľmi jednoduché a vo veci podozrenia zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. Kópia je na konci článku ako príloha. Žiadal som v ňom námestníka GP SR pre trestný úsek o preverenie podozrení, či nedošlo k nezákonnej manipulácii s trestným spisom vo veci Martina Macka a jeho sprístupňovaniu nepovolaným osobám a či nedošlo k nezákonnému zasahovaniu do vyšetrovania osobami mimo okruh osôb podľa Trestného poriadku. Nič viac, nič menej.

Šokujúce uznesenie vyšetrovateľky

Nerobil som si žiadne nádeje, že by niekto poctivo preveril toto podanie. Ale chcel som dať najavo, že moja diskreditácia a odstránenie z velenia ozbrojených síl nebudú také ľahké. To, čo nasledovalo po tomto podaní a po rozsiahlom podaní vo veci vyjadrení Janíčka ma šokovalo. Rozbehol sa kolotoč udalostí, po ktorých som začal mať skutočný strach o život. Ten mám bohužiaľ dodnes. Nastala likvidácia záznamov zo spisu na súde, likvidácia ďalších dôkazov, ktoré obhajoba požadovala, spravodajská operácia so zapojením cudzej moci, zrušenie oslobodzujúceho rozsudku bez právneho podkladu atď. Všetko s cieľom zlomiť mi väzy.

V tejto časti príbehu rozoberiem zatiaľ len preverovanie už spomínaného jednoduchého trestného oznámenia. Trestné oznámenie dostala na preverenie mjr. Mgr. Renáta Matejková, vyšetrovateľka sekcie kontroly a inšpekčnej služby MV SR. Tá vo svojom uznesení k môjmu trestnému oznámeniu ČVS: SKIS-132/OISZ-V-2017 zo dňa 19.4. 2017 toto oznámenie odmietla ako nedôvodné. To som predpokladal, nakoľko by vyšetrovateľ nikdy sám nepriznal, že nezákonne poskytoval informácie zo spisu tretím osobám. A teda vec zostala v polohe, že vyjadrenia exministra Kaliňáka boli všeobecné a nie je možné preukázať zasahovanie do vyšetrovania.

Prekvapili ma však úplne iné závery vyšetrovateľky Matejkovej. Mala vec riadne vyšetriť a preveriť tvrdenia podozrivého policajta aj porovnaním listinných dôkazov. Avšak inšpektorka svoje rozhodnutie založila len na výpovedi a tvrdeniach podozrivého vyšetrovateľa Kovarčíka bez toho, že by sa aspoň pokúsila jeho tvrdenia verifikovať. Povinnosťou vyšetrovateľa inšpekcie MV SR bolo však riadne preveriť všetky informácie a nie sa len uspokojiť s tvrdeniami preverovaného policajta.

Najviac ma zaujali nasledovné veci z uznesenia majorky Matejkovej:

1) Vyšetrovateľka Matejková v citovanom uznesení klame, že dňa 24.11.2015 opoznali M. Macka 4 poškodené. To ale nie je pravda, lebo ho opoznali len tri poškodené. Stalo sa tak v jednom prípade po opakovanej fingovanej rekognícii a po dvoch rekogníciách, ktoré prebehli nezákonným spôsobom. Ako dospela Matejková ku 4 rekogníciám pred vznesením obvinenia nie je jasné. Nekomentujem na tomto mieste podozrenie z trestnej činnosti páchanej vyšetrovateľom a skupinou osôb pod dozorom prokurátora v súvislosti s týmito rekogníciami.

2) Ešte väčšiu lož si dovolila vyšetrovateľka inšpekcie MV SR tvrdením, že M. Macko ani nepodal sťažnosť voči vzneseniu obvinenia. Toto bol neskôr aj argument krajského súdu. Matejková doslova napísala: "Sťažnosti voči obvineniu sa menovaný vzdal, čo uviedol vo výsluchu obvineného zo dňa 24.11.2015." Pravdou je presný opak, než tvrdí Matejková. V skutočnosti M. Macko podal sťažnosť priamo do zápisnice o výsluchu dňa 24.11.2015 a následne dňa 30.11.2015 aj samostatným podaním cestou prideleného obhajcu. Ako si toto môže vôbec vyšetrovateľka inšpekcie MV SR dovoliť? Buď konala zámerne, alebo je absolútne nekompetentná. Obidva prípady sú mimoriadne zlou správou pre bezpečnosť občanov SR a zákonnosť trestných a súdnych konaní postavených na takomto vyšetrovaní. Priamy dôkaz o bohapustej lži uvedenej v uznesení vyšetrovateľky inšpekcie MV SR je vyznačený priamo v uznesení dozorujúceho prokurátora (kópia v prílohe na konci), ktorý uvedené sťažnosti zamietol dňa 7.12.2015. Zákonnosť samotného rozhodnutia prokurátora je predmetom môjho ďalšieho podania.

Úsmevne vyznieva aj konštatovanie Matejkovej, že "Dozor prokurátora nad dodržiavaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní je nepochybne jednou zo základných záruk zákonnosti predsúdneho konania". Bomba kšeft. Takže vyšetrovateľka sa asi domnieva, že moje oznámenie ani nemusela preverovať, veď vyšetrovanie dozoroval prokurátor Greško.

Keby si namiesto zbytočného teoretického poučovania naštudovala spis, tak by zistila, že účasť prokurátora bola v tomto prípade skôr garanciou nezákonnosti. Prokurátor Greško totiž nielenže drzo klamal priamo v obžalobe, ale aj toleroval polročné zatajovanie dôkazov a sám zadržiaval dôkazy. O ďalším prešľapoch nehovoriac.

Sudca Molnár uznesenie využil na mediálne divadlo

Toto pochybné uznesenie vyšetrovateľky Matejkovej intenzívne využil sudca Molnár počas rozhodovania o odvolaní sa M. Macka. Odkazovala naň aj hovorkyňa ministerstva vnútra v tendenčnej televíznej reportáži o rozhodnutí súdu.

Sudca Molnár je momentálne väzobne stíhaný po policajnej akcii Búrka. Podľa svedkov je podozrivý z toho, že najmenej od roku 2014 ovplyvňoval súdne rozhodnutia a sprostredkovával korupciu, resp. kupovanie rozhodnutí súdu v konkrétnych veciach. V Mackovom prípade bol predsedom senátu Krajského v Bratislave, ktorý opakovane rozhodoval o tejto trestnej veci.

Predseda senátu JUDr. Molnár pri podávaní správy o odvolaní okrem iného uvádzal, že neboli preukázané manipulácie s dôkazmi, pričom sa doslova odvolával na rozhodnutie o mojom trestnom oznámení vydané majorkou Matejkovou.

Dávam do pozornosti, že pán JUDr. Molnár sa zámerne zavádzajúco, pred prítomnými médiami a verejnosťou, snažil navodiť dojem, že všetky podozrenia o manipulácii s dôkazmi boli riadne preverené a zamietnuté. Teda, že tým boli vyvrátené aj všetky námietky voči manipulácii s dôkazmi v 87‐bodovom odvolaní obžalovaného.

Nie je to pravda a sudca JUDr. Molnár de facto klamal s cieľom ovplyvniť nepravdivými informáciami verejnú mienku a dosiahnuť tak „lepšiu akceptovateľnosť” svojho nezákonného konania a rozhodnutia. Ako je z môjho trestného oznámenia absolútne jasné, to sa týkalo len podania vo veci podozrenia z neoprávneného sprístupňovania spisu bývalému ministrovi vnútra JUDr. Kaliňákovi . Samotná vyšetrovateľka inšpekcie odmietla trestné oznámenie v tejto konkrétnej veci.

Sudca Molnár zámerne zavádzal, nakoľko uvedené uznesenie sa vôbec nezaoberá podstatne vážnejšími manipuláciami s dôkazmi a dokonca podozreniami zo závažnej trestnej činnosti páchanej aj pod dozorom prokurátora.

Nekonečný záver?

Celý prípad obsahuje podstatne väčšie špinavosti. Túto časť som uviedol preto, aby som ilustroval, ako to u nás na Slovensku funguje. Ak stojíte v ceste mocným, nemáte žiadnu šancu. Ako sa môže občan spoľahnúť na štátne orgány a ich objektívnosť, keď všetci v rade klamú a robia si čo chcú? Dokonca aj inšpekcia, ktorá má strážiť zákonnosť postupu policajtov.

Ak padne podozrenie na mafiánov alebo nepoctivých sudcov, prokurátorov alebo policajtov, tak sa okamžite dožadujú dodržiavania ústavného práva na spravodlivý proces aj medzinárodných dohovorov o ľudských právach. Ak ste dosť Veľký, tak Vám nabehnú na pomoc aktivisti ako sudca Šamko a jeho Právne listy. Ak ste generál, ktorý sa nedá kúpiť, alebo poctivý občan, máte smolu. Systém chráni sám seba, nie právo a spravodlivosť a už vôbec nie čestného občana.

Napriek tomu dávam vo veci postupu policajnej inšpekcie a súdu trestné oznámenie. Viem, že nemám veľkú šancu. Ale nemôžeme rezignovať na vyčistenie tohto chlieva a sen o fungujúcom právnom štáte.

Trestné oznámenie k vyjadreniam MV, strana 1 (Pavel Macko)

Uznesenie o odmietnuti TrO (Pavel Macko)

Prokurátor zamietol sťažnosť, ktorá podľa Matejkovej neexistuje (Pavel Macko)

Prokurátor zamietol sťažnosť, ktorá podľa Matejkovej neexistuje, str. 2 (Pavel Macko)

Prokurátor zamietol sťažnosť, ktorá podľa Matejkovej neexistuje, str. 3 (Pavel Macko)