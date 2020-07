Vysoká hra, do ktorej nevidíme

Niektoré akcie NAKA vyznejú skôr ako kampaň na očistenie podozrivých. Po Trnkovi sa cirkus zopakoval pri Norbertovi B. Na väčšie ryby skrátka nemáme siete. Pred očami občanov sa odohráva len časť vysokej hry. Zvyšok je skrytý.

Buď sme svedkami ďalšieho amaterizmu orgánov činných v trestnom konaní, alebo premyslenej vysokej hry, v ktorej nejde o nič iné, než o obrovské peniaze a možno aj životy mnohých ľudí. Aktérov je veľa a každý z nich má svoju motiváciu a ciele.

Scenár bombastického zadržania a následného prepustenia na slobodu sa zopakoval. Podobne ako v prípade Trnku, aj v prípade syna majiteľa nitrianskej sbs-ky, došlo k veľmi okázalému zadržaniu podozrivej osoby s veľkým odstupom času. Za tú dobu sa dalo upratať všetko, čo sa dá trvale zničiť. V tomto prípade sa podozrivý už druhý krát dostavil na políciu dobrovoľne. Tentokrát po oneskorených zaisťovacích úkonoch polície a po vznesení obvinenia v neprítomnosti.

V predchádzajúcom komentári, som naznačil, že prielomom je už to, že polícia vôbec prehľadávala prominentnú firmu, ktorá bola donedávna nedotknuteľná a preferovaným partnerom Ficovho štátu. Optimisti čakali, že nastane nejaký dominový efekt v odkrývaní organizovanej korupcie. Realisti čakajú ďalej na skutočné rozviazanie rúk polícii a prokuratúre. Teda aspoň ich čestným a nestranným častiam.

Všimol to aj Peter Bardy z portálu aktuality.sk. Prečo by sa bohatý človek, ktorý má mať aj trvalý pobyt v zahraničí, len tak vrátil domov kvôli výsluchu a riskoval, že strávi vo väzení minimálne desaťročie? Urobil to len preto, lebo si bol takmer istý, že šanca, že sa také niečo stane je minimálna. Buď vedel, že nič poriadne na neho nemajú, alebo, že je dosť veľká ryba na to, aby mohol skončiť v sieti.

Navyše svojim krokom vopred eliminoval jeden zo zákonných väzobných dôvodov. Možný útek môže sudca v prípravnom konaní automaticky vylúčiť, pričom na neho nemôže padnúť žiadne podozrenie z nadržiavania v prospech podozrivého. Výsledkom je mediálny cirkus, na konci ktorého je chrobák v hlave občanov o účelovosti tejto akcie. Ak dokonca sudca Truban naznačuje, že nie sú ani dôvody na stíhanie, Norbert N. bude v budúcnosti môcť akékoľvek svoje prípadné obvinenie namietať ako politicky motivovanú šikanu. To by mu mohlo vystačiť možno aj na "politický" azyl niekde v cudzine.

O čo ide v tomto prípade? Norbert B., podobne ako Trnka. nie je hocikto. Má peniaze, má vplyv a väzby. A vie veľmi veľa. Dosť dôvodov, aby sa cítil chránený. Na Slovensku takmer každý na každého niečo vie. Najmä, keď tu dlhodobo zvláštnym spôsobom operujú a koexistujú oficiálne spravodajské zložky a súkromní spravodajci a operatívci.

Tí určite veľa vecí zachytili, ale len máloktoré aj riešili tak, ako by mali. Informácie majú predsa svoju cenu a v správny okamžik sa môžu hodiť. Hranica medzi oficiálnymi aktivitami a tými ilegálnymi je tiež veľmi tekutá. Po internete napr. kolujú záznamy sledovania redaktorky DenníkaN a ďalších novinárov, z ktorých je pravdepodobné, že sa na ňom podieľali aj štátom platení ľudia.

NAKA pod Zurianom: Operácia Dobytkár (PZ SR, facebooková stránka NAKA)

Slovensko má výrazné črty mafiánskeho štátu. Prepojenie organizovaného zločinu a niektorých sudcov, prokurátorov, policajtov a politikov nie je domnelé, ale opakovane sa preukázalo. Nič na tom nezmenia sebavedomé až arogantné vyhlásenia sudcovských organizácií. A už vonkoncom nie patetický otvorený list bezvýznamných prokurátorov z prokurátorskej rady, ktorých neberú dosť vážne ani ich prokurátorskí kolegovia.

Podľa wikipedie sa mafia od ostatných foriem zločinu"odlišuje nielen svojou štruktúrou ale aj infiltráciou do štátu – mafia má svojich členov, alebo svojich ľudí na miestach štátnych úradníkov, politikov, sudcov, aj v polícii. Vďaka tomu sa jej darí nielen presadzovať svoje záujmy, ale taktiež sa jej darí kryť svoju činnosť."

Zatiaľ čo väčšina z nás vidí iba mediálne divadlo, v pozadí sa asi odohráva skutočná hra. Nejde o tróny, ale o moc a peniaze. Každý v nej pôsobí po svojom. Gauneri majú určite svojich sudcov a prokurátorov, spravodajcov a policajtov. Zatiaľ o nich trocha tušíme z akcie Búrka a threemy treťotriedneho hráča vo väzbe. Aký asi majú vplyv a možnosti tí z druhej a prvej ligy?

Policajný zbor má stále ďaleko do konsolidovanej a fungujúcej štátnej organizácie. Namiesto skutočnej policajnej reformy sa dianie točí len okolo výmeny policajného prezidenta a následnej depolitizácie a repolitizácie policajného zboru. Odišlo pár politických nominantov a tých, čo si svoje policajné funkcie vyslovene kúpili. Ale väčšina ich ľudí, ktorých si tam medzičasom naťahali, veselo funguje ďalej.

Odstupujúci Lučanský si tiež hrá svoje hry. Hrá sa na obeť za hlasného kriku svojho možného budúceho zamestnávateľa. Ale sám má čo vysvetľovať ohľadom svojej neštandardnej kariéry, nadštandardného majetku, neobvyklých stretnutí s mafiánmi za hranicami a ďalších vecí. Šéf NAKA Zurian má tiež svoje záujmy. Okázalé akcie NAKA príliš často pôsobili rozporuplne čo do obsahu aj časovania. Stačí pozrieť stránku NAKA na sociálnej sieti a účelovosť osobnej propagandy je zrejmá. Zurian chce prežiť a mnohým z dnešnej opozície, vlády, aj iných skupín, to asi vyhovuje.

Boli v prípade Trnku a Norberta B. policajti a prokurátori naozaj úplní amatéri, alebo ide o niečo iné? Nemáme ani tušenie, o čo všetko v tejto vysokej a divokej hre ide. A už vôbec nie, kto všetko je aktívnym hráčom.

Moja osobná skúsenosť mi velí byť ostražitý. S nikým a v ničom som nebol namočený a napriek tomu neváhali zapojiť policajtov, prokuratúru a tajných do špinavej diskreditačnej hry. Dokonca neváhali vytiahnuť ťažký kaliber v podobe spravodajskej hry s úkladnými vraždami, do ktorej zapojili aj ministra obrany a šéfa spravodajcov. Zhodou okolností krátko po tom, čo som si dovolil upozorniť generálneho prokurátora na špinavosti v oficiálnom podaní a po podaní trestného oznámenia v súvislosti s výrokmi bývalého ministra vnútra.

Aké tlaky musia byť v pozadí v prípade podozrenia z rozsiahleho organizovaného zločinu? Do skutočného riešenia organizovanej korupcie na vysokých miestach, ktorá na Slovensku podľa Kaliňáka asi neexistuje, máme zrejme ešte veľmi ďaleko.