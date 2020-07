Ľady sa pohli, ale ľadoborec to zatiaľ nie je

Kauza Dobytkár pokračuje zásahom vo firme Bonul a viacerým osobám boli vznesené obvinenia. Je to prielom vo vzťahu polície a prominentnej sbs-ky. Ale na skutočné rozmrazenie vyšetrovania veľkej korupcie ešte stále čakáme.

Zásah polície v sídle známej nitrianskej firmy určite predstavuje zmenu zaobchádzania polície s touto prominentnou sbs-kou. Tá mala blízko nielen k špičkám Smeru, ale aj k vedeniu polície. To jej dávalo takmer neobmedzené možnosti. Vznesenie obvinenia, ktoré môžu policajti alebo prokuratúra o pár dní zrušiť, je len prvá lastovička. Čas ukáže, či po nej príde príslovečná jar a roztopia sa ľady pokrývajúce vyšetrovanie ďalších slovenských korupčno-mafiánskych skupín a schém.

Aj keď je kauza Dobytkár označovaná za korupčnú megakauzu, na slovenské pomery je to len kauza stredného rozsahu. V Dobytkárovi ide o premyslenú a dobre prepracovanú korupčno-vydieračskú schému, ktorá fungovala podstatne dlhšie obdobie ako jedna vláda. Teda aj predtým, ako nominanti SNS prevzali kontrolu nad rezortom pôdohospodárstva. Kauza prepukla až po tom, keď nenažratosť ľudí majúcich nejaký vzťah k SNS prekročila všetky medze a trocha sa zmenili pomery v polícii.

Minulosť začína dobiehať aj dávno zabudnutých podielnikov skupinky na dojenie Poľnohospodárskej platobnej agentúry. Zatiaľ je to len taká malá trhlinka v slovenskom mafiánskom systéme. Ale veľmi dôležitá. Aj bossa Černáka zadržali najprv za malichernosť oproti obvineniam, s ktorými nakoniec skončil.

Skutočný zlom nastane vtedy, ak sa začne vyšetrovať prepojenie vysokej politiky, oligarchov z mafiánskych zoznamov, oligarchov zatiaľ vyzerajúcich bezúhonne, nitrianskej a ďalších sbs-iek, vysokopostavených policajtov, prokurátorov a sudcov.

Títo hráči uniesli štát a vytvorili okolo seba pevný ľadový pancier. Doslova zmrazili akékoľvek možnosti vyšetrovania skutočných korupčných megakáuz. V tých sa točia desiatky a možno stovky miliónov eur. Dobytkár je oproti tomu len hlúpe príštipkárčenie. Priame a nestranné vyšetrovanie týchto káuz bude skutočným ľadoborcom, ktorý navždy prelomí politicko-mafiánske ľady na Slovensku.

Preveriť a vyšetriť si určite zaslúžia fungovanie daňovej a finančnej správy, obrovské tendre na štátne informačné systémy či strategickú infraštruktúru.

V Dobytkárovi išlo častokrát o vydieranie a jednoduché zlodejstvo, do ktorého ktorého bolo zatiahnuté množstvo náhodných obetí a spoluvinníkov. To sa odhaľuje ďaleko ľahšie, ako sofistikované pôsobenie bielych golierov pri veľkých štátnych zákazkách.

V prípade obstarávacích korupčných schém máme do činenia so skupinami, v ktorých v podstate profitujú všetci aktéri. Zachovanie mlčanlivosti vyhovuje všetkým a nájsť slabý článok reťazca je veľmi ťažké. Doplácame na to my všetci ostatní, lebo sme anonymní a nemáme dôkazy, ktoré by potopili bossov. Nakoniec sme radi, že môžeme jazdiť po diaľnici, navštevovať modernú nemocnicu, alebo na tretí krát sa konečne zaregistrovať na nejakom úrade aj z domu.

Tieto dôkazy musia získať policajti a prokurátori, ktorí sú čestní a ktorí nemajú zviazané ruky. Len takéto vyšetrovanie bude tým, čo definitívne rozlomí pevný ľadový pancier.

Obvinený bývalý vysokopostavený policajt Pavol. V., ktorý organizoval nezákonné lustrácie, totiž nie je ani zďaleka jediný vysoký funkcionár, ktorý si zaslúži pobyt za mrežami. Čím viacej ich tam bude, tým viac sa trhlina zažne rozširovať. Ľady nakoniec povolia.