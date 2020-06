Protestujem proti protestu sudcov

Sudcovia sa ozývajú hlavne vtedy, ak ide o ich korytá a výsady. Nehorázne platy a spoločenské postavenie nijako nezabránili korupcii a rozkladu justície. Mnohí sudcovia nikdy nemali morálny kompas a stratili aj empatiu s občanmi.

Organizácie sudcov sa s veľkou nevôľou ozvali proti úsporným opatreniam vlády. Považujú ich za populistické a poukazujú na to, že sudcovia a prokurátori sú nimi postihnutí viac ako iní ústavní činitelia.

Keďže vláda siaha na nemocenské dávky a odmeny, môže sa to zdať naozaj populistické. Spravodlivejšie by asi bolo zníženie platov sudcov a prokurátorov. Tie sú neporovnateľne vyššie voči iným, aj náročnejším profesiám.

Samozrejme, aj sudcovia majú právo na verejný názor a protest. Máme ho aj my všetci ostatní, ktorí si sudcov a prokurátorov platíme. Potrebujeme kvalitných sudcov a prokurátorov. Sú pre stabilitu a chod spoločnosti rovnako dôležití, ako desiatky iných profesií. Potrebujú aj primerané ohodnotenie. Ale to samotné súdy a prokuratúru lepšími neurobí.

Byť sudcom alebo prokurátorom je osudovo lukratívny post

Škoda, že sudcovia ani prokurátori neprotestovali, keď im boli priznávané spoločensky neadekvátne privilégiá a finančné ohodnotenie na úkor ostatných občanov.

Sudcovia totiž nie sú žiadni chudáci. Sú na tom lepšie ako ich kolegovia v okolitých štátoch. Viacerí z nich zarábajú viac ako prezident. Keď som odchádzal do civilu, plat začínajúceho sudcu bol vyšší ako plat zástupcu náčelníka generálneho štábu s 35-ročnou praxou a nepomerne vyššou zodpovednosťou a vzdelaním ako u radového sudcu.

Podľa portálu financie.sk (https://www.finance.sk/183494-platy-sudcov-na-slovensku/), priemerný mesačný plat slovenského sudcu bol v posledných rokoch približne 4-tisíc eur. V roku 2017 mali sudcovia a prokurátori najvyššie platy v Trnave, Banskej Bystrici a Košiciach. Najviac v Trnave (5 819 eur), potom v Banskej Bystrici (4 669 eur) a napokon v Košiciach (4 500 eur). Ročné zárobky nad 60 000 eur v čistom malo veľa trestných sudcov Najvyššieho súdu a sudcov Špecializovaného trestného súdu. Odvtedy sa platy ešte zvýšili.

Sudcovia a prokurátori sú kasta bez empatie

Sudcovia vo svojom proteste poukazujú na iné profesie a príslušníkov bezpečnostných zborov. Majú dosť odvahy a žiadnu empatiu. Lebo policajtom, záchranárom, alebo vojakom, ktorí každý deň nasadzujú zdravie a život, sa nemôže o privilégiách sudcov ani len snívať. V čase, keď sudcovia redukovali kvôli pandémii Covid-19 svoje aktivity, tak títo príslušníci išli na plné obrátky pri ochrane zdravia a životov. Napriek tomu vojaci nedostali 13. plat, lebo štát naň nemá.

Ako občan a politik protestujem proti nedostatku empatie tých sudcov a prokurátorov, ktorí sa stavajú do úlohy ochrancov práv svojej privilegovanej vrstvy. Protestujem proti neadekvátnym platom a zabezpečeniu sudcov a prokurátorov. Tie vonkoncom nezodpovedajú skutočnému vecnému stavu právneho štátu a spravodlivosti.

Ak by som bol populista, napíšem, že sudcovské povolanie nemôže byť také ťažké. Ak sa radový vodič dokáže za pár rokov vypracovať na podpredsedu okresného súdu, musí to byť niečo nenáročné. Aby sa lekár stal primárom, musí mať za sebou roky tvrdého denného štúdia, roky praxe a celú sériu odborných atestácií. Byť sudcom asi nie je ani intelektuálne náročné, súdiac podľa verejných vyjadrení či zdôvodnení rozhodnutí niektorých sudcov. Ale nie som populista a uznávam, že v skutočnosti je to ďaleko komplexnejšie. To len niektorí sudcovia to nechcú rešpektovať.

Je príznačné, že sudcovia boli ticho, keď sa potvrdilo, že je pravdou to, čo si aj vrabce čvirikali. Kde boli "protestanti", keď unikali na verejnosť informácie, že jedna sudkyňa odkazuje druhej, že bude zavraždená ako Kuciak, ak nerozhodne podľa želania? Po akcii Búrka sa ozvali bývalá predsedníčka súdnej rady Praženková a sudca Šamko. Tí ale neobhajovali práva občanov a očistu justície. Dožadovali sa len zvláštneho zaobchádzania so sudcami podozrivými z korupcie a mafiánskych praktík.

Majú sudcovia priamu legitimitu?

Sudcovia boli ticho, keď sa niektorí ich kolegovia, podnikatelia, advokáti a mafiáni schádzali na rôznych žraniciach a zabíjačkách. Boli ticho, lebo chceli splynúť s davom a tiež sa trocha priživiť.

Nebolo ich počuť, keď ich kolega bol prichytený s drogami a nelegálnou zbraňou v kufri svojho auta. Málokto sa ozval, keď ten istý sudca o desaťročie neskôr verejne pri občianskom spore vyháňal do Izraela prezidenta štátu, zvoleného vo všeľudovom hlasovaní.

Mimochodom, aká je vlastne legitimita sudcov? Isto, okamžite mi odpovedia, že ich postavenie je predsa dané v siedmej hlave Ústavy SR, v ustanoveniach jej článkov 124 až 148. Ale to nie je odpoveď na otázku, aká je ich legitimita. Platí predsa aj článok 2 ods. 1) ústavy. Ten hovorí, že štátna moc pochádza od občanov.

Naši sudcovia sú väčšinou vymenovaní, nie sú volení. Majú disproporcionálne spoločenské postavenie v tom, že sa odmietajú podriadiť elementárnym pravidlám verejnej kontroly výkonu svoje moci a vlastnej bezúhonnosti. Zúrivo sa bránili aj na ústavnom súde, aby sa nemuseli podriadiť tomu, čo je samozrejmé pre každého občana. Aby boli čestní a bezúhonní.

Ústavný súd považuje previerku bezúhonnosti a spoľahlivosti sudcov za prípustnú len v „revolučnej dobe“. Požadovať od sudcov čestnosť a bezúhonnosť je podľa samotných sudcov zásahom do ich nezávislosti. To naozaj? Prečo aspoň niektorí sudcovia neprotestovali voči tejto obludnosti svojich kolegov?

Čestní a spravodliví sudcovia a prokurátori mlčia. Protestujem proti ich postaveniu ako profesijnej skupine. Mnohí nemali nikdy žiadny morálny kompas. Viacerí sa do tejto privilegovanej vrstvy dostali bez akejkoľvek legitimity od občanov, len na základe známostí a rodinných väzieb. Samosprávne orgány súdov a prokuratúry by mali zverejniť všetky rodinné klany.

Sudcovia a prokurátori si žijú nad pomery. Vysoké platy a ďalšie privilégia vôbec nezabránili korupcii a svojvôli. Naopak, dali sudcom a prokurátorom pocit nadľudí, ktorí si zaslúžia podstatne viac ako ostatní občania. Dokonca viac ako prezident. U podozrivých sudcov, sa napokon ukázalo, že si žili nad pomery a oplývajú majetkom, ktorý nemohli získať ani zo svojich nadštandardných príjmov.

Je čas im dať pocítiť, že nie sú nad spoločnosťou, ale jej súčasťou. Treba sudcov a prokurátorov začať učiť, čo je to morálka a empatia.

Čo tak ponechať nemocenské, ale radikálne znížiť ich platové pomery, zaviesť verejnú kontrolu nad súdmi a prokuratúrou, dôsledné vyžadovať preukazovanie pôvodu majetku a bezúhonnosť sudcov a prokurátorov?