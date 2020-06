Bez hanby a sebareflexie

Zbierať podvodné tituly a chváliť sa nimi je obyčajná úbohosť. Ďaleko vážnejším problémom Slovenska sú niektorí prokurátori a sudcovia, ktorí sa nehanbia pozerať každé ráno do zrkadla napriek svojej (ne)činnosti a kontaktom.

Aktuality.sk zverejnili ťažké čítanie pred víkendom. Je o príprave vraždy prokurátora Žilinku a jeho rodiny. Desaťtisíc euro bonus za vraždu každého člena rodiny - ženu a deti. Taká bola ponuka. Aj taká je krajina, v ktorej žijeme.

Zatiaľ o prípade vraždy prokurátora Žilinku a advokáta Lipšica nevieme všetko. Poznáme možno koncových hráčov, ktorí sú tí istí, ako v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Nepoznáme zatiaľ objednávateľa. Alena Sz., chudobná ako kostolná myš, bude maximálne len sprostredkovateľom.

Ale vieme, že v prokuratúre aj naďalej sedia ľudia, ktorí udržiavali priame kontakty s mafiánmi a podozrivými z účasti na vraždách. Sedia na teplých miestečkách a za plat, o ktorom sa väčšine občanov ani len nesníva. Nikto s nimi ani nehne.

Ako sa každé ráno asi cítia ľudia ako Žilinka, či Špirko, ktorým ide o život len preto, že normálne vykonávajú svoju prácu. Aký je to pocit, že spolu s nimi sú v tej istej inštitúcii ľudia, ktorí udržiavali kontakty a všeličo iné s ľudmi z druhého brehu? Aj títo "prokurátori" požívajú rovnakú vážnosť a privilégiá, ako ich čestní kolegovia.

Aký má pocit niekedy ťažko artikulujúci JUDr. Čižnár, keď sa každé ráno pozerá do zrkadla? Je priamo zodpovedný za stav prokuratúry a spoluzodpovedný za stav zákonnosti v tejto krajine. Čo urobil pre to, aby sa jeho podriadení prokurátori a občania nemuseli báť o život? Čo urobil pre to, aby sa po Slovensku nepotuloval prokurátor s vydieračskými nahrávkami?

Aký majú každé ráno pocit všetci členovia prokurátorskej rady? Čo urobili za svoje lukratívne postavenie a platy v prospech ochrany života svojich kolegov, v prospech očisty prokuratúry a hlavne v prospech občanov, ktorí si ich platia?

Generálny prokurátor je priamo zodpovedný za stav prokuratúry. Nemal by si len tak odísť a užívať si svoje majetky a zanechať nám v prokuratúre svojho protekčného syna, ktorého zatiaľ jediným úspechom je demonštratívne vyvážanie sa v luxusnom aute.

Rada prokurátorov je spoluzodpovedná za stav prokuratúry. Môžu sa členovia rady rovno pozrieť do očí pánom Žilinkovi a Špirkovi? Nemali by Čižnár a prokurátorská rada niesť aj nejakú zodpovednosť? Minimálne morálnu a odbornú. Treba ju pomenovať a vyvodiť voči nim. Lebo sami to nikdy neurobia.

Slovensko potrebuje zásadnú reformu vysokého školstva, aby sme sa nemuseli hanbiť za to, kto nás zastupuje a akými titulmi sa chváli.

Podstatne naliehavejšia je však reforma a očista prokuratúry a justície. Aby sme sa nemuseli báť o život a bezpečie pri náhodnom strete s niektorými prokurátormi a sudcami a ich tajomnými kontaktami. Ak takú reformu v krátkom čase neurobíme, neprídeme len o svoju dôstojnosť, ale aj o svoj štát.