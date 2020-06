Vyšetrovateľ a prokurátor v Mackovom prípade po polroku vymenili kľúčové dôkazy

Po polroku doplnili záznamy, ktoré radikálne zmenili priebeh zadržania. Ale nechtiac odhalili policajnú provokáciu pri zadržaní Macka. Sudkyňa Molnárová a prokurátor Šramko nereagovali na nezákonné špinavosti. Kryli ich?

Naposledy som písal o nezákonnej liečbe, ktorú svojvoľne nariadil Mackovi pri prepustení z nezákonnej väzby senát krajského súdu Bratislava, ktorému predsedala JUDr. Molnárová. Tá je podľa informácií z médií podozrivá, že za úplatok nechala na slobode člena zločineckej skupiny. Svojvoľne nariadená liečba M. Mackovi bez akejkoľvek diagnózy či lekárskeho odporúčania mala zrejme len odpútať pozornosť a zakryť ďaleko väčšie špinavosti v tomto prípade.

Šokujúce zadržiavanie a zmena dôkazov

Molnárová rozhodovala o odvolaní prokurátora proti prepusteniu M. Macka z väzby. Ten bol v nezákonnej väzbe už vyše šesť mesiacov. O tom bol predchádzajúci článok.

Pred neverejným zasadnutím krajského súdu sa udiali ešte ďalšie vážne veci. M. Macko celé mesiace žiadal o vypočutie údajnej svedkyne, ktorá mala privolať na neho policajtov, ktorí ho zadržali. Celú dobu mu totiž nesedela verzia, ktorou polícia a prokuratúra kŕmila verejnosť.

Mackov prípad vyšetroval kpt. JUDr. Kovarčík, ktorý sa predtým spolu s prokurátorom Šramkom preslávil šikanovaním novinárky Jany Teleki. Kovarčík ju mal dokonca ako matku maloletých detí z Nitry nechať predviesť do Bratislavy a pripútať ju na celé hodiny o stúpačku radiátora. Zrejme aby „zmäkla“ pred výsluchom.

Kovarčík žiadosť Macka o výsluch oznamovateľa vytrvale zamietal. Okrem nepriameho dôkazu v podobe nezákonnej rekognície a krivej výpovede svedkýň nemal totiž vôbec žiadne dôkazy. Pri domovej prehliadke sa nenašiel ani jeden kus oblečenia, ktorý by zodpovedal popisu páchateľov, nenašli sa žiadne známky úchylky alebo niečo, čo by Macka akokoľvek spájalo s fekálnymi útokmi.

Nič sa nenašlo ani v jeho počítačoch a tabletoch. Vyšetrovateľ teda nechcel pripustiť výsluch oznamovateľa. Nechal „zaniknúť“ aj ďalšie dôkazy, ktoré by vyvracali jeho vymyslené obvinenie generálovho syna.

Prokurátor Greško podal obžalobu na Macka 13. mája 2016. O Mackovej väzbe najprv rozhodoval okresný súd Bratislava IV. Tomu predchádzala aj žiadosť obhajoby o preskúmanie obžaloby. Tá bola totiž nepodložená a prípadu hrozilo zamietnutie. Niekto sa na polícii vyplašil, lebo podľa spisu, na zadržanie a obmedzenie Macka možno ani neboli zákonné dôvody.

Dňa 30.5.2016 príslušník OR PZ BA IV, npor. Kraľovič vyhotovil dva úradné záznamy. Dva pomerne krátke spisy zásadne zmenili dôkaznú situáciu a informáciu o tom, ako a kde bol Macko vlastne zadržaný. Do spisu bol doplnený zákonný dôvod zadržania a obmedzenia Macka na slobode, ktorý v spise dovtedy chýbal. Súčasne boli zásadne zmenené informácie o mieste, priebehu zadržania aj jeho oznamovateľovi.

Záznam o mieste a priebehu zadržania (Trestný spis Macko)

Prvý záznam hovorí, že Martin Macko bol zadržaný o 09.10 hod. dňa 23.11. na zastávke električky Jurigove námestie, kde policajti zablokovali cestu a z električky vytiahli M. Macka. Zadržanie bolo vykonané na základe telefonického oznámenia manžela policajnej vyšetrovateľky Tichej z Bratislavy I. Súčasne spis hovorí, že práve došlo k vymazaniu všetkých údajov o komunikácii polície (zo systému REDAT) pri zadržaní Macka.

Aká náhoda. Pol roka sa Macko domáhal výsluchu oznamovateľa a zdokumentovania priebehu zadržania. Keď sa polícia k tomu odhodlala, práve ubehla polročná expiračná doba na vymazanie údajov.

Rekognícia pri zadržaní (Trestný spis Macko)

Druhý záznam je kratší a ešte zaujímavejší. Hovorí, že po tom, ako Macka vytiahli z električky a kontrolovali ho, tak náhodou okolo prechádzala jedna z poškodených. Tá z vlastnej iniciatívy pristúpila k policajtom a označila M. Macka ako páchateľa, ktorý ju 28.7. 2015 mal omočiť na zastávke MHD.

Šokujúce! Macko bol vo väzbe viac ako pol roka a takáto informácia nikdy v spise nebola. Ani pri podaní obžaloby. Hovorkyňa Kurucová v tlačovej správe z 25.11. 2015 uviedla úplne iné miesto a priebeh zadržania. Až 30.5.2016 polícia doplnila takú dôležitú informáciu, ktorá úplne vyvracia všetko, čo dovtedy polícia a prokuratúra tvrdili v spise a médiám.

Aj napriek tomu, že súd rozhodoval o väzbe 31.5.2016, obhajoba ani sudca tieto dva spisy z 30.5.2016 od vyšetrovateľa ani prokurátora nedostali. JUDr. Greško (BA IV) ich zadržiaval a obhajoba ich dostala tesne pred neverejným zasadnutím krajského súdu 16.6.2016. Greško ich poslal sprievodným spisom, na ktorom je strojom napísaný dátum 8.6.2016, ale skutočný dátum odoslania sa nedá hodnoverne overiť.

Takže nielenže vyšetrovateľ zatajoval dôkazy, ktoré boli podstatné pre vznesenie obvinenia a posúdenie zákonnosti väzby, ale zadržiaval ich aj prokurátor Greško. Ten dozoroval prípad počas prípravného konania a podal obžalobu.

Krivo vypovedajúca svedkyňa uviedla 4 rôzne dátumy útoku

Poškodenou bola čisto náhodou J.D., spolužiačka M. Macka z tej istej školy. Dobre ho poznala a randila s Martinovým spolužiakom z triedy. Najprv na súde klamala, že Macka okrem útoku nikdy nevidela. Potom si spomenula, že ho dobre pozná zo školy. A uviedla, že keď išla po ceste autom a videla na zastávke zadržaného Macka, tak zastavila a išla policajtom oznámiť, že to je ten fekálny fantóm, čo ju napadol.

Táto poškodená (ďalej len Spolužiačka) na súde tvrdila, že má vynikajúcu pamäť na tváre. Počas útoku veľmi dobre videla do tváre páchateľa, ale Macka v ňom nespoznala. Ale pri náhodnej ceste autom počas jazdy bezpečne spoznala Macka na diaľku, zastavila auto a išla za policajtami označiť ho za páchateľa útoku na ňu.

Spolužiačka polícii dňa 23.11.2015 na Jurigovom námestí identifikovala, teda opoznala Macka a označila ho za páchateľa. Polícia pod dozorom JUDr. Greška toto všetko zatajila až do 30.5.2016. Macka zadržala hliadka v zložení nstržm. Vicen a stražm. Lúchava. Ale ani v ich zázname, ani v zápisnici o zadržaní a obmedzení osobnej slobody z 23.11.2015 nič také nie je.

Naopak, vyšetrovateľ Kovarčík, pod dozorom prokurátora JUDr. Greška, aj napriek tomu, že Spolužiačka označila Macka za páchateľa už dňa 23.11.2015, naviedol Spolužiačku na účasť v zinscenovanej fingovanej rekognícii nasledujúci deň, teda 24.11.2015. Poškodená Spolužiačka dobre poznala Macka zo školy, označila ho ako páchateľa už 23.11.2015 a na druhý deň išla s vyšetrovateľom hrať divadlo s komparzom osôb zúčastnených na rekognícii.

V rámci toho divadla sa tvárila, že páchateľa okrem útoku nikdy nevidela a len na základe pamäťovej stopy počas útoku vybrala Macka ako páchateľa spomedzi figurantov. Dokonca sa na súde vyjadrila, že pred rekogníciou jej boli ukazované fotografie. Takáto rekognícia bola Kovarčíkovým a Greškovým dôkazom , že generálov syn je hľadaný zvrhlý útočník. Zinscenovanej rekognícii predchádzali ďalšie špinavosti, ktoré popíšem v samostatnom článku.

Väzobne stíhaný sudca Molnár bez akýchkoľvek škrupulí pri rušení oslobodzujúceho rozsudku prvostupňového súdu napísal, že takúto rekogníciu považuje za zákonnú. Arogantne napísal, že to, že poškodená videla opoznávaného niekoľko krát pred rekogníciou vôbec nie je prekážkou.

Pozoruhodné je aj to, že táto poškodená spolužiačka uviedla až 4 rôzne dátumy, kedy sa mal útok na ňu stať. V spise boli najprv dátumy 30.10.2015 a 1.11.2015. Tu by mohlo teoreticky ísť o omyl. Ale pri zadržaní Macka, keď ho označila za páchateľa tvrdila, že ju napadol 28.7.2015. Štvrtý dátum uviedla v rámci komédie s médiami počas hlavného pojednávania (18.8.2016), kedy na kameru TV Markíza tvrdila, že Macko ju napadol 30.11.2015. Ten bol vtedy už vyše týždňa vo väzbe. Toto divadielko hrali média a pochybná svedkyňa dokonca ešte pred samotnou výpoveďou pred sudcom. Peter Hečko z Markízy jej srdcervúce video, poškodzujúce M. Macka, použil vo viacerých reportážach o prípade.

Neuveriteľné náhody, alebo dokonalá inscenácia?

Pre pochopenie, prečo polícia zatajovala viac ako pol roka skutočný priebeh zadržania si to zrekapitulujme.

Toto je ťažko uveriteľná a vysoko nepravdepodobná súhra nasledovných náhod:

opitého M. Macka videl v električke čisto náhodou manžel policajnej vyšetrovateľky

presne v čase „vytiahnutia“ Martina M. z električky a kontroly totožnosti hliadkou PZ SR úplnou náhodou išla Spolužiačka okolo na aute,

náhodou okamžite na diaľku počas jazdy autom spoznala M. Macka ako útočníka, pričom ho vôbec nespoznala počas útoku a videla mu priamo do tváre z bezprostrednej blízkosti,

čistou náhodou o krátky čas boli v priestoroch obvodného oddelenia PZ SR novinári, ktorí pravdepodobne poznali aj identitu podozrivého a jeho príbuzenské vzťahy.

Keď si to vyšetrovateľ Kovarčík a zrejme aj prokurátor dali dokopy, docvaklo im, že toto by im obhajoba nemusela uveriť. Vyšetrovatelia zmenili celý scenár. Zatajili, že políciu zalarmoval „náhodou“ manžel policajtky Tichej. Zatajili aj to, že Spolužiačka „náhodou“ zastavila a opoznala Macka a zinscenovali na druhý deň rekogníciu medzi figurantami. Keď zistili, že im hrozí potopenie prípadu kvôli iným procesným pochybeniam, narýchlo doplnili do spisu pôvodný skutočný priebeh. Vedeli, že justičná mafia ich nakoniec podrží. Išlo totiž o dopredu pripravenú provokáciu.

Kaliňákove sms-ky, Kurucovej klamstvá a iné bludy

25.11.2015 som bol na rokovaní Bezpečnostnej rady SR. Prerokovával sa protiteroristický balíček, kde som bol autorom jednej časti a zastupoval som náčelníka generálneho štábu. O prípade syna som nemal žiadne informácie. Minister Kaliňák stále niečo komunikoval cez sms-ky. Cez prestávku jednu preposlal aj ministrovi Glváčovi. Ten prišiel ku mne a s úsmevom mi oznámil: „Pán generál, čo chcete, však ten Váš syn sa priznal, tu to mám.“

Neviem s kým Kaliňák komunikoval, ale bolo to predtým, ako bola zverejnená tlačová správa. Ešte sa dohadovali, či bude tlačová konferencia, alebo vydajú tlačovú správu. Tatiana Kurucová na tlačovom vyhlásení oznámila základné fakty o zadržaní M. Macka. V skutočnosti neoznámila fakty, ale samé klamstvá.

V správe tvrdila, že na základe oznámenia občana hľadali Macka v parku na Františkánskom námestí. Keďže tam nebol, tak začali pátrať a následne ho podľa identikitu vypátrali na zastávke Segnerova. Absolútne klamstvo. Po Mackovi nikto nepátral ani podľa identikitu ani inak. Nebol v parku, ale „náhodou“ cestoval v električke s manželom policajtky a bol vytiahnutý priamo z električky na Jurigovom námestí.

Macko sa vôbec nepodobal na identikit, ako tvrdila Kurucová, ani na neho nesedel popis páchateľa. Mal 10 cm bradu, páchateľ mal byť oholený alebo s krátkym strniskom. Ale niekto mal veľkú vôľu zadržať Macka a mám dosť dôkazov, že na tom pracovali minimálne od 5.11.2015, teda tri týždne pred „náhodným“ zadržaním.

Bývalá hovorkyňa Kurucová si za dobré služby užíva zaslúžený vysoký dôchodok a má ešte asi lukratívny flek v prospech mesta Bratislava. Prečo je jej tlačová správa plná účelových klamstiev a ako sa tam dostali musí vysvetliť sama. Keďže toto nie je jediná klamná správa alebo zvláštna vec súvisiaca s Kurucoovou, zaslúži si samostatné články.

Tlačová správa 25/11/2015 (Tatiana Kurucová)

Tlačová správa 25/11/2015 S2 (Tatiana Kurucová)

Klamali a vymýšľali si aj média. Nový čas dokonca prišiel s verziou, že na Macka zavolala políciu psíčkarka. V skutočnosti to bol manžel policajtky a v električke a nie v parku. Prečo Nový Čas klamal a akú hrali úlohu aj s topkami, musia vysvetliť sami.

Psíčkarka v parku (Nový Čas 26/11/2015)

Prečo toto všetko kryje Čižnárova prokuratúra?

Spolužiačka, Greško aj Kovarčík si naďalej behajú po slobode. Macko sedel nezákonne 7 mesiacov. Po slobode si behajú aj ďalšie osoby, ktoré sa aktívne podieľali na ďalších špinavostiach súvisiacich s týmto prípadom.

Prokurátor Šramko musel veľmi dobre v základných rysoch vedieť o čo ide. Na neverejnom zasadnutí 16.6.2016 zastupoval krajskú prokuratúru a trval na nekonečnom väznení Macka. Spolu s Molnárovou boli dosť skúsení právnici, aby vedeli posúdiť, či sú splnené základné znaky viacerých trestných činov – zneužitie právomoci verejného činiteľa, marenie spravodlivosti a nadržovanie. Molnárová sa ako sudkyňa teoreticky môže vyhovoriť, že to je vec prokuratúry. Ale Šramko bol povinný konať ex offo. Nekonal, ale za každú cenu chcel zničiť Macka.

Celý prípad vykazuje vysoký stupeň koordinácie a viac ako činnosť štátneho orgánu sa podobá na organizovaný zločin. V marci 2017 som adresoval 87-stranové podanie generálnemu prokurátorovi Čižnárovi. Bolo pridelené inému prokurátorovi GP, ten to posunul na krajskú prokuratúru, ktorá sa podieľala priamo na nezákonnostiach.

Krajská prokurátorka ma vysmiala a napísala mi, že všetko je v poriadku s originálnym právnym zdôvodnením, že prokurátor nemohol byť zaujatý, lebo nikoho na ministerstve obrany nepozná. Zdôvodnenie na úrovni hojdacieho koňa.

Súbežne neznámy objednávateľ zorganizoval aktivitu, cieľom ktorej bolo moje obvinenie z prípravy obzvlášť závažných zločinov a nemôžem vylúčiť ani možnosť mojej fyzickej likvidácie.

Tentoraz to tak nenechám a verím že ja a moji nasledovníci dotiahneme páchateľov pred spravodlivosť. Všetkých. Prokurátor Šramko sa choval arogantne a trval na nezákonnej väzbe M. Macka aj po podaní obžaloby. Dôvodil tým, že spoločnosť treba pred Mackom chrániť.

Mám pre odkaz pána Šramka, ale aj Praženkovú, Molnárovú, či sudcu Šamka, ktorý sa rád zastáva sudcov. Generál Macko a jeho syn nie sú hrozbou pre spoločnosť. Tou skutočnou existenčnou hrozbou pre štát je justičná mafia, policajné, prokurátorské, sudcovské a spravodajské gangy, rodinné justičné klany a najmä tí, čo udržiavali a udržiavajú čulé kontakty s mafiánmi a vrahmi.