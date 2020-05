Kauza "Dobytkár" ilustruje podstatu SNS

Systém nenažratých sprostredkovateľov (SNS) sa určite nevyskytuje len v agrosektore. Obvinení a kľúčoví svedkovia nám len odkrývajú, ako funguje mechanizmus parazitovania na dotáciách, eurofondoch a pri verejných obstarávaniach.

Vidíme len kúsok špičky ľadovca. Je vysoko pravdepodobné, že podobne a horšie je to aj v iných rezortoch pri rozdeľovaní verejných zdrojov a zákaziek.

Poľnohospodárska platobná agentúra (PPA) bola roky terčom kritiky. Nespokojní a kritickí hospodári, keď nespolupracovali, často nedostali nič. Alebo dostali doslova aj po hube. Takýto systém tam zrejme fungoval celé roky aj pred prevzatím rezortu národniarmi. Ich nominanti ho len vylepšili. Koniec koncov v osobe pani bývalej ministerky neprišla do rezortu nová tvár, ale istá forma kontinuity.

Polícia zatiaľ zdokumentovala len koncových hráčov. Stále oficiálne nevieme, čo bol „Systém“, ktorý svedkovia spomínajú a koľko a komu dával obvinený oligarcha zo svojho podielu. Je čas sa na to pozrieť, prevetrať účtovníctvo „Systému“ a pozrieť sa aj na viacerých redaktorov. V uznesení uvádzaných 14 % provízie nebola norma, ale len príklad ako to fungovalo. Mohlo to byť aj viac.

Systém nenažratých sprostredkovateľov (Pavel Macko)

Nevieme, či tento systém bol len dielom skorumpovanej skupiny ľudí a či s tým mala vôbec niečo do činenia politická strana s rovnakou skratkou. Vyberači a koncoví hráči, ktorí niesli "kožu" na trh a ktorých trestná činnosť je ľahko dokázateľná, mali z toho najmenej. Väčšinu koristi si bral oligarcha na vrchu a podľa výpovedí to mal robiť pre "politický systém". Dokázať podiel a vinu tým hore bude oveľa ťažšie.

Národniari boli určite originálni v jednom. Vniesli do našej politiky a riadenia vládnych rezortov systém "výkonných ministrov". Vytvorili akýsi štáb vedenia strany v podobe generálnych tajomníkov služobných úradov. Tí si uplatňovali, alebo im ministri museli delegovať právomoci ďaleko nad účel existencie týchto funkcií na ministerstvách.

Vyšetrovať politické strany je v demokracii ošemetné a zneužiteľné. Preto by sa mala NAKA pozrieť hlavne na to, ako vlastne fungovali jednotlivé štruktúry generálnych tajomníkov na viacerých rezortoch, aké boli väzby medzi nimi a tými, čo rozdeľovali a tými, čo profitovali z verejných zdrojov. To všetko je potenciálny kriminálny problém. Ak sa ukážu aj väzby priamo na konkrétnu politickú stranu a spôsob jej fungovania, potom máme aj politický problém.

Zatiaľ nám stačí rozviazať ruky vyšetrovateľom a nechať ich pracovať. A pozrieť si účtovníctvá a ďalšie dokumenty viacerých subjektov, aj politických strán. To nie je politika, ale prostá spravodlivosť.