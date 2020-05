Nežartujte, pán Fico! Medzi nami je rozdiel.

Neviem, či ste tento článok písali osobne, alebo niekto za Vás. Myslím, že to druhé. Súhlasím, že každý rozumný politik by mal chrániť štátne orgány, aby mohli nezávisle pracovať. Lenže od Vás to vyznie maximálne cynicky.

Pán Fico,

nemôžem nereagovať na Váš blog z 24.5.2020 pod názvom "Koniec nezávislosti sudcov a prokurátorov". Zdôrazňujete, že úlohou každého jedného politika je chrániť orgány činné v trestnom konaní pred brutálnym zasahovaním do ich práce. Absolútne súhlasím s Vami a súčasne som šokovaný, že tento apel prichádza práve od Vás.

Bolo to za Vašich vlád, kedy došlo k brutálnemu znásilneniu právneho štátu a de facto jeho rozkladu. Boli to Vaše vlády, za ktorých sa brutálne zneužívali nielen OČTK, ale aj ďalšie bezpečnostné zložky štátu. Práve za Vašich vlád došlo k rozsiahlej politizácii a intenzívnym kontaktom prokuratúry, polície a súdov s organizovaným zločinom, korupciou a Vašou mocenskou mašinériou. Vaši niektorí nominanti a chránenci sa doslova nezastavili pred ničím.



Nepíšem to ako politik, alebo generál, čo nasadzoval svoj život za tento štát. Píšem ako otec a hlava rodiny, ktorá je obeťou systému svojvôle, ktorý ste Vy a Vaša strana kvôli svojim mocenským a ekonomickým záujmom dopustili. Aj moja rodina je priamou obeťou špinavých mocensko-politických hier partie okolo Vás. Ohroziť život a bezpečie rodiny nepohodlnému generálovi, snažiť sa ho obviniť z prípravy obzvlášť závažných zločinov a útočiť cez spravodajské služby je svinstvo najhrubšieho zrna.

Zatiaľ čo gauneri si chodili po slobode, môj syn sedel 7 mesiacov v nezákonnej väzbe. Na mňa gauneri v pozadí nasadili aj spravodajské služby, ku ktorým ste mali práve Vy osobne veľmi blízko. Teším sa na deń, kedy budem ja, Vy, pán Balciar a mnohí ďalší zbavení mlčanlivosti. Konečne sa nielen my, ale aj orgány činné v trestnom konaní a verejnosť možno dozvedia, o čo išlo v spravodajskej operácii v mesiacoch apríl - máj 2017. Bolo to v dobe, keď Vy ste boli premiérom, keď polícia a prokuratúra vedené Vašim nominantom a Vašim spolužiakom sa podieľali na špinavej hre voči mojej rodine, na likvidácii a manipulácii dôkazov a na ďalších špinavostiach.

Raz sa občania dozvedia, pre koho a prípadne na koho objednávku pracoval dnes väzobne stíhaný sudca Molnár, ktorý zabezpečil svojvoľné odsúdenie nevinného človeka len z mocensko-politických dôvodov, ktoré boli v záujme Vášho režimu. Ste docent práva a chválite sa praxou v trestnom práve. Tak mi vysvetlite, ako je možné odsúdiť človeka, voči ktorému neexistuje jediný (ani nepriamy) dôkaz, dokonca aj svedkyňa - poškodená ho na hlavnom pojednávaní neoznačí za páchateľa. Ako je možné odsúdiť zdravého človeka, napriek štyrom negatívnym znaleckým posudkom, bez akejkoľvek zdravotnej diagnózy, na násilnú, zdravie poškodzujúcu a ľudskú dôstojnosť ponižujúcu liečbu? Toto si mohli dovoliť len preto, že Vy ste politicky ovládli štátne orgány a rozložili ich. Áno, je to dôsledok Vašej politizácie justície, polície, prokuratúry a spravodajských zložiek.



Vy ste boli premiér, keď sa vraždili novinári a objednávali sa vraždy prokurátorov a advokátov, ktorí boli nepohodlní, keď sa objednávala diskreditácia a likvidácia nepohodlných generálov. V pozadí viacerých skutkov sú ľudia, ktorí mali blízke vzťahy práve k Vašej strane. Nehovorím, že ste o tom vedeli Vy osobne. Ale za Vašej vlády došlo k najhoršiemu rozkladu štátu a jeho orgánov od čias únosu prezidentovho syna a vraždy R. Remiáša.



Zhodneme sa len v jednom. Nesúhlasím s politizáciou prokuratúry, súdov, polície ani Ústavného súdu. Ale od Vás to vyznie maximálne cynicky. Boli ste to práve Vy osobne, kto v minulosti obhajoval a propagoval práve tých, čo sa ocitli na opačnej strane zákona a svojim obetiam nedopriali ani len zdanie právneho štátu. Vy osobne ste sa pchali na Ústavný súd SR a rovno za predsedu. Teraz sa tvárite ako ochranca pred politizáciou prokuratúry a súdnictva?

Ako obeť justičnej a prokurátorskej svojvôle mám veľmi kritický pohľad na činnosť prokuratúry pod vedením Vášho spolužiakaa na mnohých prokurátorov, ktorí sa spreneverili svojmu poslaniu. Napriek tomu som za to, aby budúci generálny prokurátor vzišiel z radov prokurátorov a nebol to politik, alebo silný politický nominant.

Lenže medzi nami dvomi je zásadný rozdiel. Ja chcem skutočnú očistu prokuratúry a justície. Vy dlhodobo chcete len beztrestnosť pre "svojich ľudí".