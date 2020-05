Američania spustili operáciu "Warp Speed"

Cieľom civilo-vojenskej operácie je vývoj, výroba a distribúcia stoviek miliónov vakcín proti ochoreniu Covid-19. Prezident Trump prirovnal túto operáciu k projektu "Manhattan" pre vývoj atómovej zbrane na konci 2. sv. vojny.

Má ísť o bezprecedentný PPP projekt americkej vlády, do ktorého sa majú zapojiť súkromné farmaceutické firmy, vývojové laboratóriá, ministerstvá, vládne agentúry a americké ozbrojené sily. Na konci apríla prezident Trump len všeobecne oznámil túto iniciatívu. V piatok 15. mája predstavil bližšie podrobnosti a lídrov tohto programu.

Názov zo Star Treku

Ohlásený projekt predstavuje masívnu vedeckú, priemyselnú a logistickú aktivitu v tesnej spolupráci súkromných a vládnych zložiek.

Zaujímavý je názov celej operácie. Prvý raz sa slovné spojenie „Warp speed“ objavilo v kultovom seriáli Star Trek. V ňom hrdinovia používajú na cestovanie časopriestorom nekonvenčný pohon, ktorý umožňuje rýchlosť väčšiu ako rýchlosť svetla. U nás je to možno málo známe, ale v americkom kontexte spojenie „Warp Speed“ zdomácnelo pre „najvyššiu možnú rýchlosť“. Takýto názov operácie bol zvolený zámerne, aby zdôraznil celosvetovú výnimočnosť rýchlosti výskumu, vývoja, výroby a hlavne distribúcie vakcín proti SARS-CoV-2.

Cieľom najväčšej súkromno-vládnej operácie je zvládnuť vývoj a výrobu vakcín do konca roka 2020 a zaistiť distribúciu prvých cca 300 miliónov dávok v priebehu januára 2021. Trump tlačí na tento časový rámec nielen z dôvodu obrovských hospodárskych škôd spôsobených pandémiou, ale aj v súvislosti s blížiacimi sa prezidentskými voľbami. Potrebuje ukázať rozhodnosť a nejaké výsledky, ak chce byť znova zvolený.

Biznis a Pentagon v čele operácie

Na celý program dozerajú ministerstvo zdravotníctva a americké ministerstvo obrany. Programu bude šéfovať Dr. Moncef Slaoui, bývalý šéf Global Research and Development a šéf programu vakcín vo farmaceutickom gigante GlaxoSmithKline. Jeho zástupcom a operačným riaditeľom programu bude Generál Gustave F. Perna, ktorý šéfuje veliteľstvu logistiky americkej armády (Army Materiel Command) so 190 tis. vojakmi a civilmi. Ide vlastne o najväčšiu globálnu logistickú organizáciu na svete.

Participácia ministerstva obrany dáva istý zmysel aj preto, že Pentagon disponuje viacerými výskumnými kapacitami použiteľnými aj pre iné choroby. Dôvodom angažovania vojaka na čele projektu je to, že na celej operácii sa má najmä skladovaním a distribúciou vakcín podieľať 62 tisíc Pernových podriadených. Vakcíny sa budú distribuovať nielen v USA, ale prakticky po celom svete. Vzhľadom na krátkosť času pôjde vo finále o mimoriadne náročnú logistickú a zdravotnú operáciu.

Tento rozsiahly projekt má otvorené financovanie, pričom účastníci môžu počítať s takmer 10 mld. dolárov, ktoré už sú schválené v rozpočte Kongresom. Spoločný tím bude podrobne sledovať a podporovať celkom 14 potenciálnych vakcín. Trump by chcel mať už v novembri 2020 prvých 100 miliónov dávok.

Vzhľadom na náročnosť výroby a spojené značné riziká súvisiace s nákladmi na vývoj a prípravu výroby, väčšinu týchto rizík bude formou grantov znášať vláda USA. Koniec koncov, 10 miliárd je v porovnaní s viac ako 4 biliónmi dolárov priamej pomoci v kríze relatívne malá čiastka.

Okrem ministerstva zdravotníctva a obrany a ich agentúr sa na projekte budú podieľať aj ministerstvo pôdohospodárstva, ministerstvo energetiky a ministerstvo pre záležitosti veteránov.

Podpora aj kontroverzie a pochybnosti

Aj keď väčšina ľudí túto masívnu operáciu schvaľuje, nie všetci sú nadšení jej realizáciou a vedením. Vyskytlo sa aj viacero skeptikov a kontroverzií. Kritici namietajú, že časový plán je príliš ambiciózny a nerealistický. Aj napriek pozitívnym výsledkom prvej fázy testov minimálne u jedného výrobcu (Moderna), experti vážne pochybujú, že sa podarí dodržať časový harmonogram. Ten je viac vedený volebným kalendárom ako realistickými predpokladmi.

Svedčí o tom aj nedávno uniknutý interný dokument Pentagonu, ktorý spochybňuje reálnosť časového plánu. Mnohí namietajú, že aj pri maximálnom skrátení skúšok a schvaľovacích procedúr je nereálne vyrobiť do budúceho januára toľko vakcín. Napríklad v prípade epidémie eboly, ktorá vrcholila v rokoch 2014-2016, bola agentúrou pre schvaľovanie liečiv (FDA) vakcína schválená až v decembri 2019.

Veľkú kontroverziu vyvolalo vymenovanie Dr. Slaouiho do čela projektu. Namieta sa jeho konflikt záujmov. Slaoui bol aj v dozornej rade spoločnosti Moderna a vlastní 150 tis. jej akcií v hodnote 10 mil. USD. Po oznámení, že Slaoui bude šéf projektu, v jedinom dni hodnota jeho akcií Moderny narástla o 2,5 mil. dolárov. Slaoui okamžite odstúpil z dozornej rady, sľúbil že akcie predá a mimoriadny výnos z nárastu ich ceny venuje na výskum liekov proti rakovine.

Známy kritik Pentagonu, riaditeľ úseku technológie a rozvoja Centra pre globálny rozvoj, Charles Kenny, na portáli Barron’s ostro kritizoval zapojenie Pentagonu do projektu. Kenny je dlhodobý odporca amerického ministerstva obrany a jeho zbrojných programov. Vydal publikáciu, kde navrhuje „zavretie" Pentagonu a prehodnotenie prístupu k národnej bezpečnosti („Close the Pentagon: Rethinking National Security for a Positive Sum World“). V tomto prípade namieta neefektívnosť a nepružnosť angažovania americkej armády v takýchto operáciách na podporu civilných projektov.

Na svoje si určite prídu aj konšpirátori vrátane našich kotlebovcov, ktorí v angažovaní vojaka v čele projektu a v očkovaní vidia sprisahanie a snahu o čipovanie ľudí. Je to absolútny nezmysel, ktorý môže odradiť mnohých ľudí od očkovania a tým výrazne zvýšiť nielen riziko, ale aj reálne dopady pandémie.

Celosvetové preteky

Vo svete v súčasnosti beží paralelne okolo 70 projektov na vývoj vakcíny. Okrem Američanov má veľmi nádejné výsledky aj spoločný tím univerzity v Oxforde a firmy AstraZeneca. Tomuto konzorciu poskytne americká vláda podporu 1 mld. dolárov.

Mnohí ľudia si myslia, že hlavnou motiváciou pre vývoj vakcíny sú budúce zisky. To však nemusí byť pravda, lebo tlak na rýchlu výrobu a cenovú dostupnosť môže byť taký, že jediným efektom bude krátkodobý rast ceny akcií úspešných spoločností. V skutočnosti môže byť výroba a distribúcia vakcín na hranici stratovosti a verejné dotácie môžu prísť vhod.

Boj s pandémiou Covid-19 si vyžaduje celosvetovú spoluprácu a to aj pri vývoji vakcíny. Väčšina krajín úzko spolupracuje s výnimkou Číny a USA, ktoré si idú svojou cestou aj z prestížnych dôvodov.

Už najbližšie mesiace ukážu, či operácia "Warp Speed" dostojí svojmu menu, alebo je to len sci-fi ako Star Trek.