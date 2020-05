Nejde o Galka, ale o princíp

Angažovanie Galka je chyba, ktorá bude formovať politický odkaz ministra Naďa na obrane. To, akým spôsobom inštaluje Galka do funkcie, je však ešte dôležitejšie, než z akých pohnútok sa minister rozhodol.

Vyzerá to, ako keby sme na Slovensku nemali dosť odborníkov. To, že sa minister rozhodol práve pre Galka je do istej miery jeho vec a bude niesť za to politické následky. Ale organizovať výberové konanie na šéfa štátnej akciovky pre vopred určeného víťaza by bol vážny faul.

Informácia o tom, že exminister Galko je zamestnancom ministerstva obrany, ktoré pred časom musel nedobrovoľne opustiť, bola pre mnohých prekvapením. V princípe je na ministrovom uvážení, s kým sa rozhodne spolupracovať. Lenže platia aj zákony a hlavne bol daný verejný politický prísľub, že funkcie sa budú obsadzovať verejným a transparentným výberovým konaním.

Galko bohužiaľ nie je jediný politický nominant novej vlády, ktorá mala priniesť zmenu. Väčšina z nich sú špičkoví odborníci, len majú buď kontroverznú minulosť, alebo potenciálny konflikt záujmov. Títo ľudia navyše neboli vyberaní vo férovom výberovom konaní. Nejdem detailne rozoberať to, prečo musel pán Galko odísť z ministerstva, či jeho vypočítavé spojenectvo s Ficovým Smerom ku koncu volebného obdobia. Jeho problém je, že na odbornú funkciu riaditeľa špecifickej štátnej akciovky či vysokého ministerského úradníka nemá odbornú kvalifikáciu.

Minister si vybral a je zrejme pevne rozhodnutý Galka angažovať. Galko je politik, žiadny odborník na vojenský priemysel či opravy. Neriadil výrobný podnik ani žiadnu podobnú prevádzku či organizáciu. Ak by si ho minister vybral na politickú funkciu, napríklad štátneho tajomníka alebo generálneho tajomníka služobného úradu, bolo by to absolútne korektné.

Oceňujem, že minister sa pokúsil veľmi podrobne a kultivovaným spôsobom odôvodniť túto nomináciu na odbornú funkciu. Hlavným argumentom bola potreba boja s korupciou a tu vyzdvihol Galka, že mal snahu bojovať s korupciou. Áno, bol skutočne veľmi aktívny voči druhým, až za rozumné hranice. Lenže sám má za sebou viacero kontroverzných rozhodnutí. Jedným z nich je aj predaj tisícoviek funkčných samopalov v cene kila hovädzieho za kus. Pri použití rovnakého metra a argumentačnej logiky samotného exministra toto nevyzerá vôbec dobre.

/Edit - doplnené o vyjadrenie pána Ľbomíra Galka /

https://lubomirgalko.blog.sme.sk/c/535855/vysvetlenie-k-predaju-samopalov-v-roku-2011.html

Argument boja proti korupcii neobstojí najmä preto, že na toto sú predsa určené orgány činné v trestnom konaní. Sám minister Naď sa takto vyjadril pre časopis Trend. Exminister, ktorý mal už raz problémy s použitím nezákonných metód, by nemal suplovať úlohu vyšetrovateľov. Letecké opravne a ďalšie štátne firmy pod kontrolou ministerstva obrany potrebujú očistiť. S tým sa dá len súhlasiť. Ale hlavne potrebujú ekonomicky a výrobne stabilizovať.

Bohužiaľ, štátne firmy sa stali pre politikov akciou 3 v jednom: príručnou pokladničkou, práčkou a dočasným odložiskom pre svojich ľudí. Je správne vypratať zabetónovaných nominantov predchádzajúcich vlád Smeru prepojeného s korupčnou mafiou. Ak je treba, upravme aj zákony. Ale upravme ich tak, aby sa po troch desaťročiach štát a jeho firmy začali profesionalizovať a riadili ich profesionáli a nie odložení politici a politickí nominanti. Bohužiaľ, súčasné veľké upratovanie je robené spôsobom, že po ňom bude musieť nastať ďalšie upratovanie. Toto určite nie je zmena, ktorú si občania volili.

Galko by mohol mať aj problém so získaním bezpečnostnej previerky, ak by sa robila poctivo. Lenže preverovať budú obranní spravodajci priamo podriadení ministrovi obrany. Nový šéf SIS sa už aj nechal verejne počuť, že s udelením previerky pre Galka by nemal byť problém. To fakt, takto verejne a bez podkladov dopredu? Bohužiaľ obsadenie SIS je viac dôkazom delenia si koristi ako signálom o jej reforme. Aj s novými šéfmi tam asi pôjde biznis ako obvykle, len "naši" sa vymenia s "Vašími". Keď mohol dostať previerku RSDr. Hoľko, je takmer isté, že ju dostane aj Galko.

Pre riadenie leteckých opravovní je k dispozícii určite dosť kvalifikovaných odborníkov. Dokonca sú medzi nimi aj takí, ktorí sa už otvorene postavili voči korupčným praktikám a to bez akéhokoľvek politického krytia a ochrany. Aj keď ministerstvo formálne vyhlási výberové konanie pre predom určeného Galka, je málo pravdepodobné, že sa do neho prihlásia iní. Maximálne budú robiť krovie.

Sám Galko rád hovoril "je lepšie sa vrátiť z kratšej cesty". Ak súčasný minister chce silou mocou mať na mieste riaditeľa leteckých opravovní, alebo pri riadení iných podnikov osobne Galka, tak nech ho rovno vymenuje. Ale zorganizovať pseudo transparentné výberové konanie, o ktorom všetci vedia dopredu, že vyhrá Galko, by bola obrovská chyba.

Spochybnilo by to do budúcnosti všetky "transparentné" verejné súťaže, ktoré by minister vyhlásil na modernizačné projekty tak, ako sľuboval. Bola by to obrovská chyba a škoda nielen pre nádejného ministra, ale aj pre ťažko skúšaný rezort obrany.

Použité foto: web stránka Letecké opravovne Trenčín. a.s.