Indispensable - Nenahraditeľní

Mamojka! Sme bez šance na spravodlivosť? Dokedy budeme musieť trpieť, že štát uniesli oligarchovia, mafia a rôzne záujmové skupinky? Inštitúcie spravodlivosť nezaručia. Potrebujú čestných ľudí.

Bývalý smerácky politik a ústavný sudca Mamojka sa stále viac topí v mafiánskom bahne. Bránime sa označeniu mafiánsky štát, aj keď mafia trčí a zapácha z každej štátnej inštitúcie. Zdôvodňujeme si to existenciou základných inštitútov právneho štátu. Lenže tie sú zhnité od základov a v súčasnom obsadení sú skôr hrozbou než ochranou ústavného zriadenia a fungujúceho právneho štátu.

Naše súdy, prokuratúra aj polícia sú plné absolútne nenahraditeľných ľudí ako Mamojka, Truban, Kováčik, Tichý, Čižnár, Trnka, Šufliarsky, Lučanský, Makó a množstvo ďalších. Títo ľudia zlyhali na plnej čiare, či majú nezdravé kontakty s mafiou, oligarchami a politikmi, alebo oplývajú majetkom, na ktorý si nikdy v štátnej službe nemohli zarobiť.

Keby títo ľudia mali v sebe štipku obyčajnej ľudskej slušnosti, tak do minúty opustia funkcie a odsťahujú sa niekam do cudziny. Tam, kde ich nikto nepozná a nepríde za nimi vyšetrovateľ. Ak by sme boli fungujúci právny štát, tak títo ľudia sú vyhnaní svinským krokom a zaoberajú sa nimi príslušné orgány.

Zatiaľ nie sme fungujúci právny štát a títo ľudia sú nenahraditeľní. Aspoň sa tak tvária. Inštitúcie, ktoré obsadili neslúžia spravodlivosti a občanom, ale im samotným a tým, čo ich tam dosadili. Ústavný súd bohužiaľ zatiaľ nie je inštitútom ústavnosti a ochrany základných práv občanovi, ale skôr ochranným dáždnikom týchto ľudí.

Mamojka ani zďaleka nie je jediným problémom Ústavného súdu. Svedčí o tom nedávne rozhodovanie o svojich "kolegoch" sudcoch. Ústavní sudcovia celému národu ukázali, že spravodlivosť nie je slepá a s každým zaobchádza rovnako. Aj na najvyššom poschodí v analogických prípadoch rozhoduje podľa mena. Mnohí z ústavných sudcov majú svoju minulosť (viď skoro sudca Kičura) a sú zrejme vydierateľní, či inak zraniteľní.

Zabudnime na fungujúci právny štát a spravodlivosť dokým sa justícia nedokáže očistiť sama a dokým naše súdy a prokuratúra nedokážu vygenerovať svojich vlastných, čestných a kvalifikovaných šéfov. Dovtedy sa musíme zmieriť s tými, či nám dosadia mocní sponzori v pozadí. Tí ale budú v prvom rade pracovať pre seba a svojich sponzorov. Pre nás občanov, len ak im vyjde čas a neuškodia tým prvým.