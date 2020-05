Naď postupuje dobre, ale Danka degradoval asi nezákonne

Nový minister obrany začal zostra. Postupuje zatiaľ skvele, ale aj trápne. Stihol už viacero dobrých rozhodnutí. Na nedávnej tlačovke naznačil, že od neho môžeme čakať racionálne aj populistické kroky na hrane zákona.

J. Naď má predpoklady stať sa najlepším ministrom obrany za dlhé roky. Podporoval som ho aj vtedy, keď bol pod paľbou. Rovnako ako podporoval on mňa. Medzi dobrými priateľmi je ale zvykom hovoriť si pravdu.

Som rád, že som mohol byť na chvíľu pri tvorbe programového vyhlásenia vlády pre obranu. Podpisujem sa pod túto časť vyhlásenia. Technicky aj hodnotovo je správne. Vývoj krízy ukazuje, že bude čoraz ťažšie ho aj naplniť. Dnes sa chcem obzrieť za tlačovou konferenciou, ktorá medzi ľudom vyvolala ovácie pre degradáciu kapitána Danka. Pre eufóriu by sme sa ale nemali prestať správať racionálne a zákonne.

Správne rozhodnutia o projektoch

Minister ohlásil zastavenie troch dôležitých projektov a počínal si takmer skvele. Naozaj bolo potrebné sa jasne vyjadriť a prijať razantné rozhodnutia. Za toto si minister zaslúži potlesk.

J. Naď pozastavil obstarávanie kolesových bojových obrnených vozidiel 8x8. Vydra, ktorá ani nevie plávať, si zaslúži odstaviť. Materiál je na vláde už viac ako rok bez rozhodnutia. Treba ho stiahnuť. BOV 8x8 Vydra je podstatne drahšie, ako takmer rovnaký projekt Scipio, ktorý ministerstvo zatajovalo. Nespĺňa požiadavky ozbrojených síl, ani nie je v súlade s prioritami podľa našich záväzkov. Minister si však nechal zadné vrátka pre konečné rozhodnutie podľa výsledkov rokovaní o našich záväzkoch s orgánmi NATO.

Obstaranie viacúčelových taktických vozidiel 4x4 bolo zrušené a ministerstvo stiahne žalobu voči rozhodnutiu ÚVO. Správne. Menej správne je už tvrdenie, že VTV 4x4 vôbec nepotrebujeme. Čudujem sa, že náčelník GŠ bol ticho. Na vozidlách 4x4 má byť postavená časť práporu ISTAR (prieskum) a celý jeden motorizovaný prápor, ktorý je dokonca začlenený pod Veliteľstvo špeciálnych síl. Neviem, či úderné komandá budú pôsobiť na PV3S, alebo 23. motorizovaný prápor bude zrušený.

Najviac akútne je obstaranie 3D radarov, ktoré je už 4 roky po termíne. Zatiaľ sme mali šťastie, že sa nič nestalo. Zrušenie obstarania je síce riskantný, ale správny krok. Cena a spôsob výberu vrátane diskriminačných kritérií sú dostatočným dôvodom. Dúfajme, že z opakovaných ponúk sa podarí konečne vybrať a že nedôjde k diskriminácii z opačnej strany.

Trápne divadlo s degradáciou

Som posledný, kto by sa zastával kapitána a plagiátora Danka. Som presvedčený, že tento človek nikdy nemal dostať kapitánsku hodnosť. Rovnako, ako smerácki papaláši nemali dostať vyššie hodnosti. Bol to čistý pľuvanec a výsmech politikov do tváre skutočných vojakov.

Avšak prvoplánový cirkus a odkazy bývalému predsedovi parlamentu, že mohol ísť robiť skladníka do rómskej osady je pod úroveň ministra obrany členskej krajiny NATO. O to viac, ak sú sprevádzané zlomyseľnými a infantilnými odkazmi na sociálnej sieti aj s fotografiou neplatného rozkazu. Priznám sa, počas tlačovky J. Naďa som sa cítil rovnako trápne, ako keď Gajdoš vykrikoval, že jeho „rozkaz je viac než zákon“.

Prepáč, Jaro, ale toto je mimo misu. Nepotrebuješ klesať na úroveň Danka alebo Gajdoša. Najmä, ak toto divadlo bolo plánované deň dopredu a ministerskí úradníci nedokážu bez chyby napísať ani len rozkaz s pár riadkami, ktorý je teatrálne podpisovaný pred kamerami. To, že ho minister potom na svojej fejsbúkovej stránke narýchlo vymenil, ale úradníci ho zabudli vymeniť aj na stránke MO, je už len trápna dohra.

Obrana je vážna vec. Natíska sa tak zásadná otázka. Ako bude minister reagovať v prípade vážnej situácie, napríklad „Renegát“ pri narušení vzdušného priestoru? Bude minister primárne riešiť bezpečnosť občanov, alebo to, ako bude vyzerať na kamere a v médiách? Verím, že toto bolo posledné mediálne divadlo nového ministra obrany.

Naďove zrušenie rozkazov je právne pochybné

Je dobre, že minister avizoval, že chce upraviť legislatívu tak, aby sa podobné papalášske rozdávanie vojenských hodností nemohlo stať. Problém je však hlbší. V demokratickom štáte nemajú ministri čo vydávať rozkazy. Je to prežitok komunistického režimu, v ktorom ministrami obrany boli generáli v činnej službe.

Neobstojí ani námietka, že povyšovanie vojakov v zálohe je dané ústavným zákonom č. 570/2005 Z.z. Toto ustanovenie treba zmeniť a povyšovanie dať do právomoci NGŠ. Ministri obrany však vydávajú aj iné rozkazy. Úplne nezákonne. Na rozdiel od prezidenta SR, ktorý je orgánom velenia ozbrojeným silám podľa čl. 102 ods. 1) Ústavy SR a § 7 ods. 2) zákona č. 321/2002 Z.z. o ozbrojených silách, minister obrany je len obyčajný vládny úradník, člen vlády. Ten má veľké právomoci riadiť náčelníka generálneho štábu a vydávať nariadenia a smernice, ale má nulovú právomoc vydávať akékoľvek rozkazy.

Výnimkou, aj keď zjavne zabudnutou v zákone, sú len už uvedené personálne rozkazy pri povyšovaní vojakov v zálohe ministrom obrany. Chápem túžbu ministra obrany po spravodlivosti, ale prípadná degradácia (zrušenie rozkazu) kapitána Danka musí byť v súlade so zákonom. Neprávo nemôže zakladať právo a nezákonný postup nemôže priniesť zákonné následky.

Už raz priznanú vojenskú hodnosť nie je možné len tak svojvoľne odobrať. Vydaný a právoplatný personálny rozkaz nie je možné zrušiť bez právnych dôvodov. Tie v chybných rozkazoch ministra Naďa absentujú. Náš právny poriadok pozná aj zníženie vojenskej hodnosti o jeden stupeň a odňatie vojenskej hodnosti ako trest podľa Trestného poriadku. Toto však J. Naď nepoužil a zrejme to ani nepripadá do úvahy.

Vojak môže získať vyššiu hodnosť buď vymenovaním alebo povýšením. Ustanovenie § 21, ods. 14) a ods. 15) Ústavného zákona NR SR č. 570/2005 Z.z. len priznáva ministrovi právomoc povyšovať a vymenúvať vojakov v zálohe. Jedinou možnosťou, ako zrušiť už vydané rozkazy o povýšení vojakov v zálohe, je preukázať ich neplatnosť či porušenie zákona pri ich vydaní. Nestačí svojvoľné rozhodnutie nového ministra.

Podľa môjho názoru, existuje skutočný právny dôvod na zrušenie povýšenia pánov Danka a Borca. V obidvoch prípadoch totiž ministri Gajdoš a Glváč použili nesprávnu interpretáciu zákona, keď vojakov s hodnosťou v kategórii mužstva (desiatnik Danko a vojak 2. stupňa Borec) vymenovali do hodnosti kapitána, resp. plukovníka. Vymenovať je totiž možné do len prvej dôstojníckej hodnosti a prvej generálskej hodnosti, teda do hodnosti poručíka alebo brigádneho generála. Nie je možné zlúčiť vymenovanie a povýšenie do jedného kroku.

Ak chce minister Naď naozaj dosiahnuť spravodlivosť, tak musí vydať zákonné rozhodnutie o zrušení rozkazov Gajdoša a Glváča s riadnym odôvodnením. Zrušiť treba všetky nezákonné rozkazy o povýšení či vymenovaní, bez ohľadu na to, či si dotyční dali lebo nedali zapísať hodnosť na príslušnom okresnom úrade. Súčasne je treba upraviť legislatívu a vzdať sa privilégií, ktoré civilnému ministrovi obrany neprislúchajú.