Armáda je v pohotovosti. Ako môže pomôcť?

Náčelník generálneho štábu oznámil, že naše ozbrojené sily sú v pohotovosti. Možností použitia armády na plnenie asistenčných úloh pri riešení krízy súvisiacej s pandémiou koronavírusu je podstatne viac.

Občania to majú možnosť vidieť každý deň. Nielen u nás, ale aj v Taliansku a v iných krajinách sú bežne nasadzovaní vojaciv situácii ako je nákaza koronavírusom, Sú to štátni zamestnanci, fungujú na rozkaz a tam kde je treba. Na odstraňovanie následkov katastrof a havárií sú nasadzovaní bežne aj u nás. Momentálne sa najviac venujú podpore osvety, ale začínajú plniť aj iné úlohy.

Ľudia majú oprávnene vysoké očakávania, no netreba mať prehnané predstavy. Napríklad v USA bola požiadavka, aby armáda uvoľnila, resp. rozvinula svoje poľné nemocnice. Prezidentský kandidát, Joe Biden sa nechal počuť, že „Veď to už robili. Majú spôsobilosť vybudovať nemocnice s 500 lôžkami ktoré sú perfektne zaistené a bezpečné, a môžu poskytnúť potrebnú pomoc.“

Realita je trocha iná. Tieto prostriedky sú k dispozícii, ale nie sú práve najvhodnejšie na riešenie tejto pandémie. Po prvé, aj pre Američanov nie je problém tieto zariadenia rozvinúť, ale to, kde zobrať personál, ktorý si dokáže poradiť práve s týmto typom ochorenia. Po druhé, tieto nemocnice sú určené na úplne iné úlohy, primárne na bojové polytraumy a medicínu katastrof. Tomu zodpovedá aj ich štruktúra a materiálne vybavenie. Nakoniec armáda poskytla viac ako 2 milióny ochranných pomôcok.

Čo môže poskytnúť slovenská armáda?

Pozrime sa na to metodicky. Principiálne môže naša armáda pomôcť v nasledovných oblastiach:

Nasadenie vojenského zdravotníctva

Diagnostika a dekontaminácia

Plánovacie kapacity

Robustná logistická podpora vrátane núdzového zásobovania

Udržiavanie verejného poriadku

Ďalšie asistenčné úlohy

Ozbrojené sily zatiaľ vyčlenili na plnenie asistenčných úloh podľa vyjadrenia rezortu 800 osôb, ktorí môžu byť okamžite použití do 30, prípadne 60 minút. Reálne bolo zatiaľ podľa údajov MO SRnasadených 340 vojakov. Vzhľadom na nariadenú pohotovosť môže armáda nasadiť do 6 hodín ďalších 2800 vojakov.

Ak sa Vám to zdá málo z 12 a pol tisíca vojakov, treba zohľadniť to, že aj naďalej musí byť udržiavaná pohotovosť na ochranu vzdušného priestoru. Tá samotná spotrebuje viac ako tisícku vojakov. Ďalej vojsko musí strážiť svoje objekty, udržiavať služby a pohotovosť a plniť ďalšie úlohy v nepretržitom režime na zmeny. Skrátka armáda je malá a časť kapacít spotrebuje vnútorne. A to ešte nedávno niektorí analytici tvrdili, že nám stačí osemtisícová armáda.

Pandémiu treba riešiť ako komplexnú krízovú operáciu

Táto kríza určite nebude trvať dva týždne. Pozrime si teda, ako najlepšie môže krízový štáb a vláda využiť armádu na jej riešenie. V prvom rade treba povedať, že aj keď je to pandémia vírusu, nestačí len reakcia zdravotníctva. Treba čo najskôr začať celoštátnu bezpečnostno-záchrannú operáciu. Jedine Číne a pár menším krajinám sa zatiaľ ako tak darí pandémiu dostať pod kontrolu. Tie zvolili práve tento prístup.

Vojenské zdravotníctvo.

Kapacity nášho vojenského zdravotníctva sú veľmi obmedzené a nie sú vhodné na riešenie takejto úzkoprofilovej úlohy. Bohužiaľ, vojenské zdravotníctvo je do značnej miery zdecimované. Viaceré práporné obväziská, ktoré sa nedajú priamo na liečenie použiť, nemajú ani svojich lekárov. Je možné ich využiť na triedenie osôb a predprípravu. Môžeme teoreticky nasadiť a rozvinúť jedinú poľnú nemocnicu, ale tá tiež nie je špecializovaná na masívnu liečbu COVID-19. Personál by musel byť stiahnutý z civilných nemocníc, kde dnes už pracuje. Na druhej strane je to núdzová dodatočná kapacita lôžok. Nedoriešenou otázkou by boli podporné zariadenia (pľúcna ventilácia), materiál a personál. Rezort obrany môže poskytnúť aj obmedzené množstvo sanitiek, ale skutočne len obmedzené.

Diagnostika a dekontaminácia

Armáda má k dispozícii unikátny prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany v Rožňave. Ten nemá k dispozícii priamo zariadenia na diagnostiku SARS-CoV-2. Práve diagnostika je však pre úspešnosť celej operácie absolútne kritická. Prápor môže byť veľmi účinný pri odbere vzoriek, organizácii odberových miest a dezinfekcii osôb, techniky a priestorov. Pokiaľ ide o ochranné prostriedky, vojsko nemá k dispozícii také zásoby protichemického materiálu a masiek, ktorý by zásadne pomohol civilu. Naviac vojenské masky nemusia byť vybavené vhodným typom filtra.

Plánovacia kapacita

Aj keď túto spôsobilosť doteraz nikto nespomenul, silnou stránkou ozbrojených síl je schopnosť komplexného krízového plánovania pod stresom. Takýto typ operácie nie je práve šitý na mieru vojakom. Som ale presvedčený, že štáby práporov a brigád majú dosť ľudí, ktorí dokážu rýchlo zorganizovať a riadiť prácu široko spektrálnych plánovacích tímov „civilistov“. Ústredný krízový štáb prešiel do nepretržitého režimu. Je na mieste vytvoriť pri ňom plnoprofilové a reálne spoločné operačné centrum. To isté treba urobiť minimálne na úrovni bezpečnostných rád krajov, pri ktorých by sa zriadili operačno-plánovacie centrá. Tie by mohli fungovať v režime predĺženej dennej zmeny alebo 24/7 v prípade eskalácie situácie.

Logistická podpora

Toto je oblasť, kde by mala byť armáda veľmi silná a môže poslúžiť ako účinný nástroj. Má vlastnú mobilitu, prepravné a distribučné kapacity a v prípade potreby vie absorbovať dodatočnú techniku a materiál z hospodárstva. Účinnú pomoc môže poskytnúť v oblasti núdzového ubytovania, distribúcie materiálu, núdzového zásobovania uzavretých oblastí, evakuácii obyvateľstva a ďalších logistických úloh.

Udržiavanie verejného poriadku

Toto je najčastejšia asistenčná úloha, ktorú vojaci plnia. Vojaci môžu prakticky okamžite posilniť jednotlivé zložky policajného zboru v plnení ich úloh. Môže im byť zverené hliadkovanie alebo ostraha dôležitých objektov alebo evakuovaných, či uzavretých oblastí. Súčasne môžu posilniť ochranu štátnej hranice.

Okrem toho, že útvary a zariadenia ozbrojených síl boli uvedené do vyššieho stupňa pohotovosti, armáda bude musieť zaisťovať aj svoj vlastný chod. Zároveň musí zvyšovať úroveň pripravenosti na plnenie ďalších asistenčných úloh podľa potreby. Preto uvedené počty 800 osôb do hodiny a 2800 osôb do 6 hodín nemusia byť konečné.

O vyčlenení ozbrojených síl rozhoduje vláda SR a ich konkrétne použitie riadi krízový štáb. V prípade zhoršovania situácie môže prezidentka SR na návrh vlády SR nariadiť výkon mimoriadnej služby profesionálnym vojakom, vojakom v zálohe povolaným na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl a vojakom dobrovoľnej vojenskej prípravy. Súčasne môže povolať na výkon mimoriadnej služby vojakov v zálohe. Týmito opatreniami by sa dala výrazne zvýšiť kapacita ozbrojených síl. Avšak tieto opatrenia by boli na mieste až vtedy, keby súčasné kapacity nestačili.

