Pandémia a recesia si vyžadujú zásadnú zmenu prístupu

Nová slovenská vláda bude pod obrovským tlakom od prvého dňa.Strategické prostredie sa dramaticky mení, dúfajme že len dočasne. Reakciu na krízu by vlády mali riadiť ako celoštátnu záchrannú operáciu.

Svetové finančné trhy prepadli panike v dôsledku pandémie. Koronavírus SARS-CoV-2 je horúcim kandidátom na najväčšieho individuálneho strategického narušiteľa v dejinách. Takmer všetci, vrátane vlád a kapitánov ekonomík, sa mlčky prizerali na pomaly, ale isto sa blížiaceho votrelca. Ignorovali ho, či boli paralyzovaní. V momente, keď im konečne došlo, že hrozba je reálna, nastala panika. Prepad trhov zatiaľ nezastavil ani otvorený atómový kufrík amerického federálneho rezervného systému (Fed). Je na čase, aby vlády prestali improvizovať a pustili sa do serióznej a náročnej záchrannej operácie, kým je šanca na úspech.

Perfektnú búrku vystriedal hurikán

Aj keď nákaza je známa od konca decembra (prvý výskyt bol spätne určený na 17. novembra) a už v januári vypukla masívna epidémia v Číne, dlho sa nič nedialo. Minulý týždeň WHO deklarovala celosvetovú pandémiu choroby COVID-19 spôsobenú koronavírusom SAR-CoV-2. A zrazu sme v úplne inej realite.

Drastický prepad finančných trhov začal perfektnou búrkou už minulý pondelok. V anglosaskom žargóne, perfektná búrka znamená mimoriadne nepriaznivú zhodu negatívnych okolností. Najprv sa začiatkom marca nepodarilo dosiahnuť dohodu medzi krajinami OPEC a Ruskom o znížení ťažby ropy. Cieľom bolo dosiahnuť rast alebo aspoň udržanie cien ropy vzhľadom na pokles ekonomického rastu Číny. Rusko odmietlo dohodu a Saudská Arábia stratila trpezlivosť. 6. marca zrušila všetky obmedzenia ťažby a vrhla na trh množstvo lacnej ropy, aby sa pomstila Rusom. Ich verejné financie sú životne závislé na cenách ropy. Rusi zareagovali obdobne a výsledkom bolo, že cez víkend cena ropy dramaticky klesla o viac ako 30 %. Rovnaký víkend začali rezonovať prvé dramatické správy z Talianska, ktorému sa epidémia koronavírusu vymkla spod kontroly. Prudko začal stúpať počet infikovaných aj mŕtvych a tento vývoj dostal celosvetovú publicitu. Takže keď sa minulý týždeń v pondelok otvorilo obchodovanie na burzách, nastal veľký výpredaj postupne po celom svete. Obchodovanie na burzách v New Yorku dokonca muselo byť na čas prerušené kvôli prepadu v dôsledku automatických príkazov a nekontrolovaného pádu.

Po pondelkovom výprasku ešte Wall Street komunikoval smerom k investorom, aby zbytočne nepanikárili. Medzitým sa situácia s koronavírusom začala prudko zhoršovať. Aj ďalšie krajiny začali postupne pociťovať exponenciálny rast nákazy Sme ešte stále na začiatku, ale tie krivky sú podobné ako vajce vajcu. Krajiny sa líšia len smrtnosťou podľa toho, ako sa im podarilo včas pripraviť sa na začiatok nástupu epidémie. Keď vo štvrtok WHO oznámila celosvetovú pandémiu, nastal ďalší výpredaj akcií na svetových trhoch. Burzy zaznamenali najväčší prepad od roku 1987. Pokles bol podstatne väčší ako ten po páde Lehman Brothers, ktorý spustil poslednú celosvetovú krízu.

Americká administratíva sa prebudila a zareagovala. Treba povedať, že ešte pár dní pred tým prezident Trump totálne neodhadol situáciu a spôsobom sebe vlastným obviňoval všetkých okolo seba, že hrozba koronavírusu je len jedna bublina a politická intriga, ktorá má prekaziť jeho znovuzvolenie. Evidentne tomu veril len on sám. O niečo lepšie zareagoval Fed, ktorý už pár dní predtým výrazne znížil úrokové sadzby a ohlásil, že pripraví nový balíček stimulov pre udržanie ekonomiky. Investori sa potešili a v piatok dosiahli americké burzy rekordný rast.

Vytriezvenie prišlo hneď cez víkend. V nedeľu večer oznámil Fed zásadné ekonomické stimuly. Doslova otvoril svoj atómový kufrík opatrení. Znížil základnú úrokovú sadzbu na nulu. Súčasne ohlásil mohutný finančný balík 700 miliárd dolárov v podobe tzv. kvantitatívneho uvoľňovania. Teda naliate lacných peňazí do obehu ako pri poslednej kríze. Zatiaľ to nezabralo. V pondelok burzy prelomili posledný rekordný pokles a hlavný akciový index sa prepadol o takmer 13 %. Nikto nevie odhadnúť ďalší vývoj. Po krátkej úľave v utorok trhy opäť padajú. Investori začínajú vnímať novú realitu.

Prečo je prepad finančných trhov dôležitý?

Americké akciové trhy za dva týždne stratili viac ako štvrtinu svojej hodnoty. Podobný vývoj bol aj na ostatných svetových burzách. Ide o obrovský prepad a investori tak stratili stovky miliárd dolárov na hodnote svojich portfólií. Sú medzi nimi aj investičné a dôchodkové spoločnosti, ktoré sa prepadli hlboko do červených čísiel. Dôchodkové a investičné fondy prišli o stovky miliárd. Dúfajme, že dočasne. Pokiaľ by došlo k rýchlemu vysporiadaniu sa s pandémiou koronavírusu a zotaveniu finančných trhov, nemusel by to byť až taký problém.

Lenže súčasne s týmto došlo aj k zásadnej zmene trendu vývoja. Finančné trhy sa prepadli do takzvaného medvedieho trhu, kde hlavný trend je dlhodobý pokles cien akcií. No podstatne väčším problémom je to, že došlo aj ku zmene vývojového trendu reálnej ekonomiky. Mení sa cyklus a recesia celosvetovej ekonomiky je už asi neodvratná. Tá sa rôznou mierou prejaví aj v jednotlivých krajinách. Ako hlboká a dlhá recesia nás čaká, je ťažko odhadnúť. Všetko bude závisieť aj od toho, ako dlho bude trvať, než sa podarí zastaviť a postupne eliminovať pandémiu, ako aj od toho, ako hlboko sa prepadne dôvera v ekonomiku.

Jednotlivé krajiny budú musieť mobilizovať všetko svoje úsilie na zastavenie pandémie a čo najrýchlejšie odstránenie jej následkov. Bude to jedna veľmi ťažká záchranná operácia, komplikovanejšia ako tá predchádzajúca. Čím skôr vlády začnú konať konečne strategicky a nie chaoticky, tým lepšie.

Čo z toho vyplýva pre novú slovenskú vládu?

Smerácky raut sa skončil. Štátna kasa je do značnej miery vyjedená, infraštruktúra zanedbaná, inštitúcie v pokročilom štádiu rozkladu a extrémisti čakajú na svoju šancu. Lepšiu príležitosť už nikdy mať nebudú. A už teraz zneužívajú krízu na ďalšiu destabilizáciu spoločnosti cestou šírenia chaosu a dezinformácií. Ideme ako krajina do veľmi neistých vôd a nie sme v najlepšej kondícii. Od vlády do bude chcieť odvahu, veľkorysosť a hlavne silný „operačný plán“ a silu na jeho realizáciu.